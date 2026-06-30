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Premium-Bike leasen, weniger zahlen: BusinessBike stärkt sein Angebot im zertifizierten Refurbished-Leasing

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Herzogenaurach (ots)

Neue Nutzerumfrage zeigt: 62 Prozent der Arbeitnehmenden können sich vorstellen, ein zertifizierten Refurbished-Bike zu leasen - mit LikedBikes erweitert BusinessBike sein Angebot um einen weiteren Refurbished-Partner

Refurbished-Bikes stoßen bei Leasingnehmenden auf deutlich mehr Interesse als vielfach angenommen. Das zeigt eine repräsentative Nutzerumfrage von BusinessBike: 62 Prozent der Befragten würden sich bei vergleichbaren Rahmenbedingungen für ein zertifiziertes Premium-Refurbished-Bike statt für ein Neurad entscheiden. Für BusinessBike ist das ein klares Signal für das wachsende Marktpotenzial von Refurbished-Leasing. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, erweitert der Dienstradleasing-Anbieter sein Netzwerk an Refurbished-Partnern und nimmt mit LikedBikes einen weiteren Spezialisten für professionell aufbereitete Premium-Bikes in sein Portfolio auf. Zum bestehenden Netzwerk zählen bereits Rebike Mobility sowie verschiedene Fachhandelsgruppen. Ab sofort können Arbeitnehmenden die hochwertigen Refurbished-Bikes leasen - zu einer monatlichen Rate, die bis zu 40 Prozent unter der eines vergleichbaren Neurads liegt.

Eine Umfrage, die für sich spricht

Für die strategische Weiterentwicklung hat BusinessBike eine repräsentative Nutzerumfrage durchgeführt: 532 Arbeitnehmende mit laufenden Leasingverträgen wurden gebeten, zwischen einem neuen Premium-Bike und einem zertifizierten Premium-Refurbished-Bike zu wählen. 62 Prozent entschieden sich für das Refurbished-Modell, über alle Einkommens- und Altersgruppen hinweg. Das ausschlaggebende Argument war das Preis-Leistungs-Verhältnis - ein hochwertiges Premium-Bike zu deutlich günstigeren Konditionen. Dass 68 Prozent ein solches Refurbished-Rad am Ende der Laufzeit kaufen wollen, unterstreicht das Vertrauen in die Qualität aufbereiteter Räder.

Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike, zieht daraus ein klares Fazit: "Refurbished-Leasing ist kein Kompromiss - es ist die logische Weiterentwicklung des Dienstradleasings. Unsere Nutzerumfrage hat uns selbst überrascht: Wenn 62 Prozent der Arbeitnehmenden ein aufbereitetes Premium-Bike in Betracht ziehen, dann ist das kein Nischentrend, sondern ein klares Marktsignal. Wir sehen hier enormes Marktpotenzial und bauen unser Angebot daher gezielt weiter aus."

Premium-Qualität zum Refurbished-Preis

Ein wichtiger Baustein dieser Weiterentwicklung ist die neue Partnerschaft mit LikedBikes, einem Spezialisten für professionell aufbereitete Premium-Bikes. Jedes Refurbished-Bike startet als Leasingrückläufer und wird dann von erfahrenen Fahrradtechnikern und Elektrospezialisten umfassend geprüft und aufbereitet. Die Räder kommen technisch wie optisch auf nahezu neuwertigen Stand und werden mit 24 Monaten Garantie auf Motor und Akku ausgeliefert. Der Preisvorteil gegenüber einem Neurad wirkt sich dabei direkt auf die monatlichen Leasingraten aus und ermöglicht besonders günstige Konditionen sowie einen spürbar geringeren Netto-Aufwand für Arbeitnehmende. Am Leasingende können Arbeitnehmende das Rad zu attraktiven Konditionen übernehmen. Buchbar ist das Angebot über den neuen Refurbished-Shop von BusinessBike: https://businessbike.likedbikes.com/ und weiterhin über rebike.com sowie bei allen teilnehmenden Fachhändlern.

Mehr Mobilität für mehr Mitarbeitende

Für Arbeitnehmende bedeutet Refurbished-Leasing vor allem eines: Ein noch leichterer Zugang zu hochwertigen Rädern, die bislang außerhalb des Budgets lagen. Die günstigere Leasingrate schafft außerdem Spielraum für ein zweites Rad - etwa ein alltagstaugliches City-Bike für den Arbeitsweg zusätzlich zum Freizeitbike. Aber auch für Arbeitgeber rechnet sich das Modell gleich doppelt: Bei gleichbleibendem Budget lässt sich eine breitere Mitarbeitergruppe erreichen - auch einkommensschwächere Beschäftigte, die bei Neurädern bislang außen vor blieben, profitieren davon. Wer Refurbished-Leasing anbietet, sendet zudem ein klares Signal nach innen wie nach außen: als Arbeitgeber, bei dem Nachhaltigkeit nicht nur im Jahresbericht steht, sondern den Alltag seiner Mitarbeitenden bestimmt.

Über BusinessBike

Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff, Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle! Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere Informationen unter www.businessbike.de.

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