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Gemeinsam in die Pedale: BusinessBike startet die "Business meets Bike Challenge"

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Herzogenaurach (ots)

Zum World Bicycle Day am 3. Juni 2026 startet der Dienstradleasing-Anbieter BusinessBike die bundesweite "Business meets Bike Challenge". Unternehmen und ihre Mitarbeitenden sind eingeladen, gemeinsam möglichst viele Fahrradkilometer auf dem Arbeitsweg zu sammeln - für Klimaschutz, Gesundheit und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Radfahren auf dem Weg zur Arbeit spart CO₂, fördert die Gesundheit und stärkt das Wir-Gefühl im Unternehmen. Genau hier setzt die neue "Business meets Bike Challenge" von BusinessBike an: Vom 3. Juni bis zum 3. Juli 2026 sind Unternehmen aller Größen eingeladen, gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden möglichst viele Fahrradkilometer zurückzulegen. "Wir wollen zeigen, dass Nachhaltigkeit im Unternehmensalltag nicht abstrakt sein muss. Jeder Arbeitsweg mit dem Fahrrad ist ein Beitrag fürs Klima und fördert nachweislich körperliche und mentale Gesundheit", sagt Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike.

Ein Monat, ein Ziel, messbare Kilometer

Bei der Business meets Bike Challenge erfassen Mitarbeitende ihre Radfahrten mühelos über einen unternehmenseigenen Strava-Club. Doch jeder einzelne Kilometer ist weit mehr als nur eine Zahl auf dem Display: Er ist ein direkter Beitrag zur persönlichen Gesundheit und zum Wohlbefinden. Wer regelmäßig aufs Rad steigt, reduziert Stress, stärkt sein Herz-Kreislauf-System und integriert Bewegung ganz natürlich in den Alltag. Praktisch daran: Alle gesammelten Kilometer fließen automatisch in ein Unternehmensranking ein, das für zusätzliche Motivation sorgt. Und das ganz ohne zusätzlichen Zeitaufwand. Bereits zur Halbzeit erhalten die Unternehmen durch BusinessBike einen ersten Zwischenstand, der zeigt, wer im Rennen liegt und die Teams weiter anspornt.

Die Wertung erfolgt auf Basis der gesamten CO₂-Reduktion pro Unternehmen. Dabei gilt: 6,5 geradelte Kilometer entsprechen einer Einsparung von einem Kilogramm CO₂. Um eine faire Vergleichbarkeit zu gewährleisten, findet die Bewertung in drei Größenkategorien statt: Kleinunternehmen (bis 50 Mitarbeitende), mittelgroße Unternehmen (bis 250 Mitarbeitende) und Großunternehmen (ab 250 Mitarbeitende).

Mehrwert für Mitarbeitende und Unternehmen

Die Challenge verbindet individuelle Motivation mit kollektivem Ziel und zahlt damit gleich auf mehrere Ebenen ein. BusinessBike verlost Gutscheine für Fahrradausrüstung im Wert von 25, 50 und 100 Euro für die Teilnehmenden der siegreichen Unternehmen. Auch die übrigen Teilnehmenden gehen nicht leer aus: BusinessBike verlost zusätzlich weitere Gutscheine unter allen Teilnehmenden der Challenge. Darüber hinaus profitieren Unternehmen von einer gestärkten Teamdynamik, mehr Bewegung im Arbeitsalltag und motivierteren Mitarbeitenden, denn wer gemeinsam in die Pedale tritt, stärkt nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch den Zusammenhalt im Team. Als willkommener Nebeneffekt lässt sich die Aktion mit individualisierten Social-Media-Vorlagen für LinkedIn, Instagram und Facebook nach außen tragen, und die erzielten CO₂-Einsparungen liefern zudem konkretes Datenmaterial für Nachhaltigkeitsberichte.

"Es ist weit mehr als ein klassisches Team-Building-Event, sondern eine Erfahrung, die Belegschaften wirklich zusammenbringt. Unternehmen, die dabei sind, schaffen einen wertvollen kommunikativen Mehrwert, der intern wie extern genutzt werden kann", erklärt Stefan Page.

Jetzt anmelden

Unternehmen, die an der "Business meets Bike Challenge" teilnehmen möchten, können sich ab sofort unter https://campaign.businessbike.de/business-meets-bike-challenge anmelden. Die Registrierung ist unkompliziert: Angegeben werden müssen lediglich der Name des Unternehmens, die Größe des Unternehmens, die E-Mail und der Name des Ansprechpartners. Anschließend können Mitarbeitende direkt bei Strava der Gruppe beitreten: Einfach den vom Arbeitgeber bereitgestellten Link anklicken, die kostenlose App herunterladen und schon kann es losgehen.

Über BusinessBike

Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff, Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Dienstsräder und überlassen sie ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle! Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike.

Weitere Informationen unter www.businessbike.de.

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