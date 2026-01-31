PhilippSandmann

Kühnert übt scharfe Kritik am Versorgungssystem für ehemalige Politiker: "Werde ca. 800 Euro bekommen - viel zu viel!"

Berlin (ots)

Der ehemalige Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, hat Kritik am Versorgungssystem für ehemalige Politikerinnen und Politiker geübt. Er bezeichnete es als "vollkommen ungerecht". Kühnert erklärte in dem Format "Berlin Sandmann": "Ich bin jetzt knappe vier Jahre im Parlament gewesen und habe zwar nicht jetzt Ansprüche auf irgendetwas monatlich erworben, aber werde, wenn ich das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht habe, allein für diese kurze Zeit im Bundestag ca. 800 Euro bekommen. Das finde ich ehrlich gesagt skandalös. Das ist viel zu viel!"

Kühnert, der zuletzt in die Rentenkommission des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) berufen wurde, erneuerte seine Forderung nach der Aufnahme von Beamten ins Rentensystem: "Wenn wir jetzt zum Beispiel anfangen würden neue Beamte in Deutschland reinzuholen - also nur die - dann kommen die ja erst zu einem Zeitpunkt ins Auszahlungsalter rein, wo die Babyboomer wahrscheinlich überwiegend nicht mehr unter uns sein werden."

Der ehemalige SPD-Generalsekretär, der sich Anfang 2025 aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurückgezogen hatte, sprach zudem über persönliche Angriffe auf seine Person: "Wer behauptet, dass das alles an einem abprallt, der ist entweder wirklich sehr hinter einem Panzer, oder lügt." Gefragt danach, welche Art von Politikerin oder Politiker es in Zukunft brauche, um die Herausforderungen unserer Zeit zu lösen, sagte Kühnert: "In den nächsten Jahren werden Leute in der Politik gebraucht, zwischen deren innerem und äußerem Ich eine dreifache Brandschutztür ist. Das ist einfach die technische Voraussetzung, die es braucht, um das, was in den nächsten Jahren passieren wird, überhaupt durchstehen zu können."

