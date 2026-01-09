PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ukrainischer Energie-Experte Kharchenko schlägt Alarm: "Hochkritische Infrastruktur ist in Deutschland nicht geschützt"

Berlin (ots)

Der ukrainische Energie-Experte und Geschäftsführer des Energy Research Center mit Sitz in Kiew, Oleksandr Kharchenko, hat nach dem weitflächigen Stromausfall in Berlin eine eindringliche Warnung an Deutschland gerichtet. "Viele Hochspannungs- und Umspannwerke in Deutschland verfügen über keinerlei Schutzvorkehrungen, keine Mittel zur elektronischen Kriegsführung und keine physischen Verteidigungssysteme. Drohnen könnten diese Standorte leicht ins Visier nehmen und einen Stromausfall in weiten Teilen Deutschlands verursachen", sagte Kharchenko dem Nachrichtenportal " Sandmann Exklusiv". Kharchenko fügte hinzu, dass Russland über Mittel verfüge, um in "zwei Dritteln" von Deutschland einen Blackout herbeizuführen, der "Wochen" andauern könnte. Er betonte: "Standorte der hochkritischen Infrastruktur sind in Deutschland nicht geschützt."

Gefragt danach, was Deutschland von der Ukraine in diesem Kontext lernen könne, sagte der Energie-Experte: "Wir sind bereit, unsere Erfahrungen zu teilen und Empfehlungen zu geben, was sofort getan werden muss." Abschließend sagte Kharchenko: "Die deutsche Bundesregierung sollte jetzt auf die Erfahrung der Ukraine zurückgreifen."

Die Zitate sind frei zur Verwendung mit dem Hinweis und der Verlinkung auf "Sandmann Exklusiv"

Pressekontakt:

Philipp Sandmann
philipp@philippsandmann.com

Original-Content von: PhilippSandmann, übermittelt durch news aktuell

