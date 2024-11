Anbauvereinigung CANNACLUB.koeln e.V.

Anbauvereinigung CANNACLUB.koeln erhält die offizielle Erlaubnis für den Anbau von Cannabis

Köln (ots)

Die Anbauvereinigung CANNACLUB.koeln e.V. gehört zu den ersten Vereinen in Köln, die eine behördliche Genehmigung für den gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis für ihre Mitglieder erhalten haben. Neben dem Anbau und der kontrollierten Weitergabe von Cannabis stellt der Jugend- und Gesundheitsschutz ein integraler Bestandteil des Vereinsbetriebs dar.

Der CANNACLUB.koeln wird in den kommenden Wochen mit dem gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis beginnen, sobald die letzten sicherheitstechnischen Vorkehrungen abgeschlossen sind. Die Anbauanlage wird an einem geheim gehaltenen und streng gesicherten Standort betrieben. Auch die Abgabestelle wird hohen Sicherheitsstandards entsprechen und ausschließlich für registrierte Mitglieder zugänglich sein. Die erste Abgabe des angebauten Cannabis an Vereinsmitglieder ist für Februar 2025 vorgesehen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Verein zudem registrierten Nicht-Mitgliedern die Möglichkeit bieten, Stecklinge und Samen zu erwerben. Dabei wird sichergestellt, dass alle gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Dokumentation und Abgabe eingehalten werden.

Der Kölner Cannabis Verein legt großen Wert auf Präventionsarbeit gemäß den Anforderungen des Konsumcannabisgesetzes (KCanG). Schulungen und Beratungen werden angeboten, um einen verantwortungsbewussten Umgang mit Cannabis zu fördern. Der Verhaltenskodex umfasst zudem klare Richtlinien, die den Jugendschutz, den verantwortungsvollen Konsum sowie die Einhaltung des KCanG gewährleisten. Mitglieder verpflichten sich, die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten, um sich selbst sowie auch den Verein vor rechtlichen Konsequenzen zu schützen.

Der CANNACLUB.koeln hat während des anspruchsvollen Verfahrens zur Erlangung der behördlichen Genehmigung wertvolle Erfahrungen gesammelt. Die Prozesse waren sowohl für die Behörden als auch für den Verein mit Unsicherheiten behaftet, was gelegentlich zu Reibungspunkten führte, insbesondere aufgrund unterschiedlicher Interpretationen der gesetzlichen Vorgaben des KCanG. Der Verein freut sich nun auf eine kooperative Zusammenarbeit mit den zuständigen Aufsichtsbehörden. CANNACLUB.koeln legt großen Wert auf Transparenz und Rechtskonformität, um einen verantwortungsvollen und gesetzestreuen Vereinsbetrieb sicherzustellen.

