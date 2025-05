Ducker Carlisle

Ducker Carlisle fusioniert mit Munich Strategy und erweitert damit die globale Reichweite beider Unternehmen

Ausbau der Strategie- und Transformationsdienstleistungen für globale Kunden aus der Automobil-, Bau- und Industrieindustrie

Ducker Carlisle, ein in den USA ansässiges globales Marktforschungs-, Strategie- und M&A-Beratungsunternehmen, gab heute den Zusammenschluss mit Munich Strategy bekannt, einem deutschen Beratungsunternehmen, das sich ebenfalls auf Strategie-, Transformations- und M&A-Dienstleistungen für die Bau- und Industriebranche konzentriert. Durch die Transaktion wird die Präsenz von Ducker Carlisle in Europa mehr als verdoppelt, die deutschen und europäischen Kunden von Munich Strategy erhalten Zugang zu mehr als 100 Beratern im lukrativen US-Markt und das kombinierte Unternehmen etabliert sich als führende Ressource für globale Unternehmens- und Private-Equity-Kunden in ihren gemeinsamen Branchen.

Zu den Dienstleistungen, die das über 200-köpfige globale Team der fusionierten Unternehmen anbietet, gehören Strategieberatung, Transformation, Research Intelligence und Analytik, Preisstrategie, Supply-Chain-Optimierung, Entwicklung von KI-Lösungen und andere fachkundige Unterstützung, um Kunden dabei zu helfen, ihr Wachstum voranzutreiben, ihre Leistung zu maximieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Das Team bietet auch M&A-Transaktionsdienstleistungen an, einschließlich Due-Diligence-Prüfungen auf Käufer- und Verkäuferseite und Wertschöpfung, um Private-Equity-Kunden dabei zu helfen, Risiken zu minimieren, Transaktionsabschlüsse zu beschleunigen und Wachstumsinitiativen nach der Akquisition voranzutreiben.

„Angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen suchen viele unserer Kunden nach Möglichkeiten, in den U.S.-Markt einzudringen oder dort zu expandieren. Dieser Zusammenschluss ermöglicht es ihnen, die Expertise des großen U.S.-Beratungsteams von Ducker Carlisle zu nutzen, um die besten Strategien und Möglichkeiten zu identifizieren, um diese Ziele zu erreichen", sagte Sebastian Theopold, Gründer von Munich Strategy und jetzt Präsident von Ducker Carlisle Europe sowie Mitglied des Vorstands von Ducker Carlisle. „Es erweitert auch unsere Dienstleistungen in anderen Bereichen, einschließlich der Preisstrategie, und bereichert das strategische Instrumentarium, das wir unseren Kunden anbieten, um sie beim Wachstum und der Optimierung ihres Geschäfts zu unterstützen."

„Die Ausweitung unserer globalen Präsenz durch Fusionen wie diese stärkt unsere internationale Präsenz, fördert das marktübergreifende Wachstum und bietet unseren Kunden einen höheren Wert, indem wir einen umfassenden, integrierten Beratungsansatz in unseren gemeinsamen vertikalen Märkten anbieten", so Paul Gurizzian, CEO von Ducker Carlisle. „Zusammen mit dem hervorragenden Ruf, den Munich Strategy bei seinen deutschen und europäischen Kunden genießt, ist diese Vereinbarung ein klarer Fortschritt für unser Ziel, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihr globales Wachstum voranzutreiben und zu optimieren."

Der Zusammenschluss ist das jüngste Kapitel in der Wertschöpfung, die Ducker Carlisle mit der Unterstützung von Boathouse Capital erreicht hat. Boathouse Capital hat die Erweiterung des Beratungsportfolios des Unternehmens unterstützt, um die sich entwickelnden Bedürfnisse von Kunden und Geschäftsleuten auf der ganzen Welt zu erfüllen.

„Der Aufbau von Skaleneffekten ist ein entscheidender Faktor für Wert, Wachstum und Wettbewerbsvorteile für etablierte Unternehmen und ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Kunden eines Unternehmens", sagte Bill Dyer, Managing Partner von Boathouse Capital. „Dieser Zusammenschluss erreicht diese Ziele, indem er den Pool an Talenten vergrößert, die für die Betreuung der Kunden zur Verfügung stehen, die Marktkenntnisse beider Teams bündelt und vor allem die globale Reichweite beider Unternehmen ausbaut."

Mit dem Zusammenschluss hat Ducker Carlisle nun Teammitglieder in der weltweiten Zentrale in Detroit (Troy) sowie in Boston, Paris, Berlin, München, Madrid, Lissabon, Shanghai, Neu-Delhi und Bengaluru, Indien.

Über Ducker Carlisle

Ducker Carlisle ist ein weltweit tätiges Marktforschungs-, Strategie- und M&A-Beratungsunternehmen, das viele der weltweit größten Unternehmen und Private-Equity-Firmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsleistung und der Beschleunigung ihres Wachstums in komplexen Märkten unterstützt. Das 1961 gegründete Unternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien bietet ein einzigartiges Kontinuum an Dienstleistungen, um maßgeschneiderte, branchenorientierte Lösungen zu liefern, die es den Kunden ermöglichen, ihre Geschäftsergebnisse zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter Ducker Carlisle I Twitter I LinkedIn

Über Munich Strategy

Munich Strategy ist eine deutsche Unternehmensberatung, die sich auf die Branchen Baustoffe, Bau und Industrie spezialisiert hat. Zu den Kunden gehören führende Familienunternehmen und Private-Equity-Investoren in Europa und den USA. Die Kernkompetenz der Kanzlei liegt in Wachstums- und Internationalisierungsstrategien sowie in der Begleitung von M&A-Transaktionen. Darüber hinaus unterstützt Munich Strategy Unternehmen bei Transformationsprozessen und bei der Zukunftssicherung ihrer Geschäftsmodelle. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich Munich Strategy als einer der führenden internationalen Strategieexperten in seinen Branchen etabliert. Weitere Informationen finden Sie unter Munich Strategy I LinkedIn

