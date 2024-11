Ducker Carlisle

Ducker Carlisle weitet seine Dienstleistungen in den Bereichen Preisgestaltung, Strategie und Betrieb auf Europa aus

Paris und Berlin (ots/PRNewswire)

Das in Paris ansässige Team nutzt die jahrzehntelange Erfahrung des Unternehmens, um Firmenkunden bei der Steigerung ihrer Rentabilität zu unterstützen

PARIS und BERLIN, 26. November 2024 /PRNewswire/ – Ducker Carlisle, ein in den USA ansässiges globales Marktforschungs-, Strategie- und F&E-Beratungsunternehmen, gab heute die Erweiterung seiner Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Preisgestaltung, Strategie und Betrieb bekannt, um europäische und globale Kunden von seinem europäischen Hauptsitz in Paris aus besser bedienen zu können. Ducker Carlisles Dienstleistungen in den Bereichen Experten-Preisanalysen, Geschäftstransformation und Lieferkettenoptimierung helfen seit über 30 Jahren vielen der weltweit größten Unternehmen, Wertschöpfungsmöglichkeiten aufzudecken, die Rentabilität zu verbessern und das Wachstum zu beschleunigen.

Die neuen, in Europa ansässigen Preisgestaltungsdienste werden von Claude-Henry Pignon geleitet, der unter anderem mehr als 11 Jahre bei Accenture in Paris tätig war und sich dabei auf den Kfz-Ersatzteilmarkt konzentrierte. Das Strategie- und Betriebsteam wird von Eric Francucci geleitet, der seit sieben Jahren als Principal bei Ducker Carlisle tätig ist und über umfassende Erfahrung mit Aftersales-Themen für führende OEMs verfügt.

„Wir bieten seit 1996 Unternehmensberatungsdienste von Europa aus an, aber bis jetzt haben wir uns auf die Kollegen in unseren US-Büros verlassen, die uns bei Aufgaben wie der Bewertung der Preisgestaltung und der Marktstrategie unserer Kunden unterstützen", sagte Christian Zamet, Ducker Carlisle President of European Operations. „Die Hinzunahme von lokalem Fachwissen in diesen Bereichen wird die Kommunikation vereinfachen, ein tiefgreifendes Verständnis von Faktoren wie der lokalen Marktdynamik sicherstellen und die Beziehungen zu unseren Kunden weiter stärken."

Ducker Carlisle betreut Großkunden aus der Automobil-, Schwermaschinen-, Bau-, Industrie- und Werkstoffindustrie sowie Portfoliokunden von Private-Equity-Firmen, die sich auf Unternehmen mit hoher SKU-, Vertriebs- und Kundenkomplexität spezialisiert haben. Allein die Preisberatungspraxis des Unternehmens hat Kunden geholfen, ihre Gewinnspannen um 1 bis 3 Punkte zu erhöhen, Marktanteile zu gewinnen, ihre Investitionen in nur einem Jahr zu amortisieren und einen mindestens 10-fachen ROI in Form von mehrjährigen Vorteilen zu erzielen.

Im Bereich der Preisgestaltung beginnen die umfassenden Beratungsleistungen von Ducker Carlisle mit Studien über die Preisgestaltung des Wettbewerbs, Marktforschung und Elastizitätsanalysen sowie der Strategie und Optimierung der Grundpreise. Die Liste umfasst auch die Optimierung von Werbeausgaben, die Optimierung von Vertriebskanalstrategien und Nettopreisen, die Entwicklung von Anreizprogrammen für Vertriebskanäle, die Angebots- und Geschäftsverwaltung, die Entwicklung von Kundenbindungsprogrammen sowie die Auswahl und Implementierung von Preissoftware, die alle Aspekte des Umsatzmanagements abdeckt.

Die Strategieberatung des Unternehmens umfasst die Bereiche Markteintritt, Vertriebskanalstrategie, Wachstumsstrategie sowie Produkt- und Kundenstrategie, um Kunden bei der Navigation in den sich ständig verändernden Märkten von heute zu unterstützen. Ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen für den Lieferkettenbetrieb, einschließlich Diagnostik, Betriebsbewertung und Implementierung von Verbesserungen, Transportoptimierung, Netzwerkstrategie und -design, Bestandsmanagement und Logistiknetzwerkdesign, trägt dazu bei, die Effizienz und Widerstandsfähigkeit der Lieferketten unserer Kunden zu erhöhen.

„Auf dem heutigen Markt ist es wichtiger denn je, alle verfügbaren Hebel in Bewegung zu setzen, um Abläufe zu rationalisieren, Kosten zu senken und ein nachhaltiges Margenwachstum zu erzielen", sagte Paul Gurizzian, CEO von Ducker Carlisle. „Durch die Ansiedlung unseres Fachwissens in den Bereichen Preisgestaltung, Strategie und Betrieb in unserem Pariser Büro wird es für europäische Kunden und globale Unternehmen mit europäischer Präsenz einfacher, unsere jahrzehntelange branchenspezifische Erfahrung zu nutzen, um die täglichen geschäftlichen Herausforderungen zu meistern."

Informationen zu Ducker Carlisle Ducker Carlisle ist ein weltweit tätiges Marktforschungs-, Strategie- und F&E-Beratungsunternehmen, das viele der weltweit größten Unternehmen und Private-Equity-Firmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsleistung und der Beschleunigung ihres Wachstums in komplexen Märkten unterstützt. Das 1961 gegründete Unternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien bietet ein einzigartiges Kontinuum an Dienstleistungen, um maßgeschneiderte, branchenorientierte Lösungen zu liefern, die es den Kunden ermöglichen, ihre Geschäftsergebnisse zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter Ducker Carlisle I Twitter I LinkedIn

