Neue LCA-Studie: XLERATOR®-Händetrockner reduzieren den CO2-Fußabdruck um 94 % im Vergleich zu Papierhandtüchern

Die neueste Ökobilanz zeigt, dass die hocheffizienten Händetrockner von Excel Dryer die Umweltbelastung im Vergleich zu Papierhandtüchern drastisch reduzieren.

Die Daten zeigen, was zu tun ist. Excel Dryer, Inc., die bahnbrechende Kraft hinter den berührungslosen, hocheffizienten Händetrocknern, bietet Produkte an, die umweltfreundlicher sind als Papierhandtücher. Das geht aus Tests von Drittanbietern hervor, die den CO2-Fußabdruck der Trockner von der Herstellung über den Transport und die Nutzung bis hin zur Entsorgung untersucht haben.

Für die Lebenszyklusanalyse (LCA) von Excel-Händetrocknern hat das unabhängige Beratungsunternehmen TrueNorth Collective ermittelt, dass diese im Vergleich zu 100 % recycelten Papierhandtüchern eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks um bis zu 94 % ermöglichen.

„Wir sind stolz auf unsere starke Nachhaltigkeitsbilanz bei Excel Dryer, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sich viele Länder ein Netto-Null-Ziel innerhalb von fünf Jahren gesetzt haben", sagte Josh Griffing, Direktor für Marketing und internationalen Vertrieb bei Excel Dryer. „Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir Architekten und Geschäftsinhabern helfen können, die Umweltbelastung zu minimieren."

Energie sparen bedeutet auch Geld sparen. Der interaktive Kostenrechner von Excel zeigt die Kosteneinsparungen und den Nutzen für den Klimawandel.

Die Ökobilanz von TrueNorth verglich die Umweltauswirkungen von Händetrocknern mit denen von Papierhandtuchsystemen, indem alle Phasen des Produktlebenszyklus von der Herstellung bis zur Entsorgung untersucht wurden. Dazu gehören alle Inputs und Outputs von Material, Energie, Wasser und Schadstoffen.

Die Kategorien umfassen:

Globale Erwärmung

Versauerung

Smogbildung

Zerstörung der Ozonschicht

Erschöpfung der fossilen Ressourcen

Wasserverbrauch

Vorhandensein von Karzinogenen

Ökotoxizität

Eutrophierung

„Dies bestätigt, was wir bei Excel Dryer schon seit langem wissen", sagte Griffing. „Das ständige Auffüllen der Toiletten mit Papierhandtüchern führt zu höheren Kosten, mehr Wartung, Abfall und möglicherweise zu einer stärkeren Erderwärmung. Wir freuen uns, dass wir eine Lösung anbieten können."

Viele Unternehmen sind bestrebt, Netto-Null-Ziele zu erreichen, und müssen Baumaterialien wählen, die mit den Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen. Händetrockner tragen zu diesen Bemühungen bei, indem sie grüne Gebäudezertifizierungen wie LEED und WELL unterstützen.

Informationen zu Excel Dryer, Inc. Excel Dryer ist ein familiengeführtes Unternehmen, das die Branche mit der Erfindung des XLERATOR® Händetrockners revolutionierte, der einen neuen Standard für Leistung, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit setzte. Seit mehr als 50 Jahren stellt Excel in Amerika hergestellte Lösungen zum Händetrocknen her, die zuverlässig, kosteneffizient, sicher und nachhaltig sind. Dank des besten Kundendienstes können die Produkte von Excel Dryer über ein etabliertes Netzwerk von Vertriebsmitarbeitern und Händlern weltweit erworben werden. Weitere Informationen zu Excel Dryer finden Sie unter exceldryer.com.

