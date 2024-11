Whatnot Global Limited

YouGov-Umfrage von Whatnot: Jeder dritte Deutsche ist offen für neue Shopping-Formen

Auch wenn Deutschland noch überwiegend im stationären Handel oder online auf Shopping-Webseiten einkauft: jede dritte deutsche Person über 18 Jahren ist offen für neue Shopping-Formate wie Social Media Plattformen oder Livestream Shopping. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag von Whatnot, der größten Livestream-Shopping-Plattform in Nordamerika und Europa.

34 Prozent* der Befragten finden bereits Inspiration für neue Produkte auf Social Media oder Livestream Shopping Plattformen. 35 Prozent* der Befragten haben bereits etwas über Social Media Plattformen eingekauft. 23 Prozent kaufen dabei mindestens einmal pro Quartal auf den Plattformen ein. Im Gegensatz dazu haben 26 Prozent* schon Livestream Shopping genutzt, gut jeder zehnte Befragte (11 Prozent) nutzt dies bereits einmal im Monat. Denn die gute alte Shopping-Welt mit stationärem Handel und Shopping-Websites hat vielfältige Schwachstellen: So halten beispielsweise 51 Prozent* der deutschen Konsumenten den Service im stationären Handel für oft unzufriedenstellend, 42 Prozent* der Deutschen vermissen beim Online-Shoppen auf Shopping-Webseiten den menschlichen Kontakt.

Das stört Deutschland beim Shopping

Die Shopping-Vorlieben der Deutschen sind unterschiedlich: Während einerseits knapp die Hälfte der Befragten (43 Prozent) den stationären Handel beim Einkauf bevorzugen, präferiert ein genauso hoher Anteil der Befragten (43 Prozent) Online-Shopping auf Shopping-Websites. Dabei gibt es bei beiden Formen Kritikpunkte. So sind die größten Aufreger beim stationären Handel mit jeweils 42 Prozent der Deutschen überfüllte Läden und eine begrenzte Produktauswahl. 41 Prozent* finden den Service uninspirierend und langweilig. 39 Prozent stört hier auch eine schwierige Parkplatzsituation. Beim Onlineshopping stört vor allem die Unsicherheit über die Produktqualität (45 Prozent der Befragten), die fehlende Möglichkeit, Produkte vor dem Kauf zu testen (43 Prozent) oder hohe Versandkosten (43 Prozent).

Das wünscht sich Deutschland beim Shopping

Neben den für Deutschland typischen Faktoren für ein positives Einkaufserlebnis wie ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis (90 Prozent*), qualitativ hochwertige Produkte (84 Prozent*) oder alles idealerweise an einem Ort zu finden (70 Prozent*) wünschen sich jeweils mehr als die Hälfte der deutschen Konsumenten Inspiration (57 Prozent*), gute Beratung (56 Prozent*) und Spaß beim Einkauf (54 Prozent*). Für 45 Prozent* der über 18-jährigen soll der Einkauf ein Erlebnis sein. 22 Prozent* wollen beim Shoppen unterhalten werden.

"Handel ist ursprünglich ein sehr emotionales und soziales Thema, das etwas verlorengegangen ist beim klassischen Onlineshopping," sagt Isabell Weiser, General Manager von Whatnot Deutschland. "Wir sind der Überzeugung, dass die Zukunft des Shoppings darin liegt, diesen sozialen Aspekt zurückzubringen. Durch die Verschmelzung von Community und Handel ist Whatnot ein Wegbereiter für die Zukunft des Einkaufens."

Livestream-Shopping vereint das Beste aus stationärem Einzelhandel und Online-Shopping. Es bietet den Vorteil der Echtzeit-Interaktion mit Verkäufern, sodass Kunden Fragen stellen und sofort Antworten erhalten können. Konsumenten haben dabei ein ansprechenderes und immersiveres Einkaufserlebnis - sie können die Produkte in Aktion sehen und so fundierte Kaufentscheidungen treffen. Darüber hinaus schafft Livestream-Shopping ein Gemeinschaftsgefühl unter den Käufern, was das gesamte Einkaufserlebnis verbessert.

Auf Whatnot verbinden sich Käufer und Verkäufer in Echtzeit, um zu chatten, Beziehungen aufzubauen und Live-Auktionen durchzuführen - es ist eine unterhaltsame und personalisierte Art, online einzukaufen. 2019 von Sammlern gegründet, ist die Plattform schnell gewachsen und unterstützt viele verschiedene Kategorien. Von Sammlerstücken wie Sammelkarten, Comics und Erinnerungsstücken bis hin zu Mode, Beauty, Elektronik und sogar lebenden Pflanzen - Whatnot hat für jeden etwas zu bieten. Die Plattform ist darauf ausgelegt, Kunden den Spaß am Einkaufen wiederentdecken zu lassen und Verkäufern beim Wachstum ihres Geschäfts zu helfen.

Über die YouGov-Umfrage

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag von Whatnot. Teilgenommen haben zwischen dem 30. September und 3. Oktober 2024 1.019 Personen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

*Die angegebenen Prozentwerte beziehen sich auf kumulierte nebeneinanderliegenden Skalenpunkte (z. B. Stimme eher zu + Stimme zu)

