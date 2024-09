DSH - Aktion Das Sichere Haus

Keine Pflicht, aber sinnvoll - Feuerlöscher im Haushalt: Schutz, der Leben retten kann

2 Audios

240902_BmE_Feuerlöscher.mp3

MP3 - 1,6 MB - 01:44 Download Your browser does not support the audio element.

240902_OTP_Feuerlöscher.mp3

MP3 - 3,4 MB - 03:40 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Hamburg (ots)

Anmoderationsvorschlag: Eine Pfanne mit Öl steht auf dem Herd und plötzlich fängt das Fett Feuer - ein Albtraum, der schnell gefährlich werden kann. In solchen Momenten bieten Feuerlöscher eine erste Verteidigungslinie gegen umgreifende Brände. Trotzdem sind sie in vielen Haushalten nicht vorhanden. Mein Kollege Mathias Pillasch erklärt uns im folgenden Beitrag, warum Feuerlöscher zuhause so wichtig sind und worauf man bei ihrer Auswahl und Platzierung achten sollte.

Sprecher: Feuerlöscher sind ein oft unterschätztes Hilfsmittel im Haushalt. Obwohl sie keine gesetzliche Pflicht sind, können sie im Ernstfall Leben retten. Frau Dr. Susanne Woelk von der Aktion Das sichere Haus erklärt uns, warum jeder Haushalt einen Feuerlöscher haben sollte.

O-Ton 1 (Dr. Susanne Woelk, 15 Sek.): "Feuerlöscher sind entscheidend, um Brände in der Entstehungsphase zu bekämpfen und dann auch größeren Schaden zu verhindern. Und deswegen sind Feuerlöscher eine wichtige Ergänzung zu den gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmeldern. Denn aus einem winzigen Brand kann sehr schnell ein kompletter Hausbrand werden."

Sprecher: Feuerlöscher sollten immer gut zugänglich sein und vor allem an Orten platziert werden, die ein erhöhtes Brandrisiko haben.

O-Ton 2 (Dr. Susanne Woelk, 15 Sek.): "In der Küche sollte eigentlich ein Fettbrandlöscher zum festen Inventar gehören, zu erkennen an dem Buchstaben "F". Dann kann man sich in den Flur einen größeren Schaumlöscher hinstellen und auch im Keller und in Garagen, wo ja oft leicht entzündliche Materialien lagern."

Sprecher: Hände weg von Billigprodukten, denn die stoßen oft das Löschmittel nicht weit genug aus. Stattdessen sollte man beim Kauf auf ein paar Qualitätsmerkmale achten:

O-Ton 3 (Dr. Susanne Woelk, 16 Sek.): "Das "Feuerwehrrot" - das knallige Rot - sticht einem ja schon beim Einkauf ins Auge. Das ist die sogenannte RAL-3000-Nummer. Und wenn dann auf dem Feuerlöscher auch noch das Kennzeichen "DIN EN 3" und das CE-Zeichen zu sehen sind, dann ist man schon ziemlich auf der sicheren Seite."

Sprecher: Feuerlöscher sollten mindestens alle zwei Jahre von einem Fachbetrieb gewartet werden, um ihre Löschleistung im Ernstfall sicherzustellen. Und es gibt weitere Maßnahmen zur Brandvorsorge und für ein sicheres Zuhause.

O-Ton 4 (Dr. Susanne Woelk, 15 Sek.): "Zum einen kann man dafür sorgen, das elektrische Geräte und Leitungen regelmäßig überprüft werden. Zum anderen ist es auch sinnvoll Fluchtwege, zum Beispiel Treppen oder Flure, stets frei zu halten. Und man sollte auch einen Notfallplan haben, der allen Haushaltsmitgliedern bekannt ist."

Abmoderationsvorschlag: Bleiben Sie sicher und gut informiert! Mehr Informationen, Videos und Tipps zum Thema Feuerlöscher sowie zu vielen weiteren Themen rund um Sicherheit in Heim und Freizeit, finden Sie auf der Website www.das-sichere-haus.de.

Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell