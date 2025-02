Internationale Bodensee Tourismus GmbH

Bodensee 2025: Ein Jahr voller Highlights

Konstanz

Das Jahr 2025 wird am Bodensee zu einem Fest für Kultur-, Geschichts- und Genussliebhaber. Von der spektakulären Schmuggelfahrt der Müller-Thurgau-Rebe vor 100 Jahren bis hin zu neuen kulturellen Highlights wie dem Kunstforum Hundertwasser in Lindau - die Region feiert bewegende Meilensteine. Zahlreiche Veranstaltungen, Festivals und Aktionen machen die reiche Geschichte und Vielfalt der Vierländerregion erlebbar. Ob 800 Jahre Spitalstiftung oder die geplante Eröffnung des Asisi-Panoramas in Konstanz, das 50-jährige Jubiläum der Schubertiade, 20 Jahre St.Galler Festspiele oder rollender Spaß auf der "Rugelreise". 2025 wird ein Jahr voller unvergesslicher Erlebnisse am Bodensee. Und mit dem Bodensee Ticket und der Bodensee Card PLUS gibt es die idealen Reisebegleiterinnen.

Ein Schmuggel für die Geschichtsbücher

Vor 175 Jahren wurde der berühmte Rebenzüchter Hermann Müller geboren, und vor 100 Jahren nahm die Erfolgsgeschichte der Müller-Thurgau-Rebe mit einer spektakulären Schmuggelfahrt über den Bodensee ihren Anfang. Dieses besondere Jubiläum wird rund um den Bodensee zelebriert - darunter besondere Veranstaltungen, Schifffahrten, Radtouren sowie die Präsentation einer speziellen Schmuggel-Box. Die Feierlichkeiten verbinden die Regionen rund um den Bodensee und machen die bewegte Geschichte der Rebsorte erlebbar.

Kulturelle Meilensteine für Lindau

Mit der Wiedereröffnung des Cavazzen-Museums und dem neuen Kunstforum Hundertwasser erhält die Insel zwei außergewöhnliche Kultur-Highlights, die sowohl regionale als auch internationale Besucher begeistern werden. Lindau hat sich mit Ausstellungen zur klassischen Moderne einen Namen gemacht - rund 800.000 Gäste sahen bereits Retrospektiven zu Picasso, Chagall oder Warhol. Bisher nur saisonal geöffnet, sind die beiden Museen künftig ganzjährig zugänglich.

Bodensee-Vorarlberg: Kulturelle Höhepunkte und Event-Highlights für das ganze Jahr

Das Jahr 2025 verspricht für die Region Bodensee-Vorarlberg ein kulturelles Feuerwerk mit zahlreichen Veranstaltungen, die Kunst- und Musikliebhaber gleichermaßen begeistern. Im Fokus stehen dabei die renommierten Bregenzer Festspiele mit neuer Intendantin, das 50-jährige Jubiläum der Schubertiade in Hohenems sowie das vielseitige Poolbar Festival Feldkirch. Neben den Großveranstaltungen ergänzen zahlreiche weitere Events, wie die Montforter Zwischentöne oder "jazzambach" das kulturelle Leben in der Region Bodensee-Vorarlberg.

Thurgau Bodensee: Kugelrunde Vielfalt am Südufer

Genuss, Sport und Kultur gehen in der Region Thurgau dieses Jahr Hand in Hand. Der Kanton lädt ein, die Vielfalt und Traditionen der Region zu entdecken - sei es beim Weingenuss, auf einer Bier-Zugfahrt oder bei den vielen kulturellen Höhepunkten. Von der Feier des Jubiläumsjahres des Müller-Thurgau über das Bierhandwerk und rollenden Spaß auf der "Rugelreise" bis hin zu sportlichen Ereignissen bei der Women's EURO 2025. Typisch Thurgau wird alles geboten, was das Herz begehrt.

Kulturgenuss in der Region St.Gallen-Bodensee

Die Region St.Gallen-Bodensee blickt auf eine lange Kulturgeschichte zurück und ist ein bedeutendes Zentrum des Wissens. Mit einer Vielzahl von Museen und Kulturinstitutionen richtet sie sich an Kunst-, Geschichts- und Wissensinteressierte und begeistert im Jahr 2025 mit ganz besonderen Kulturevents. Der St.Galler Museums-Pass ermöglicht den Besuch von 11 Museen, während Festivals wie das OpenAir St.Gallen und die St.Galler Festspiele begeistern. Highlights sind das Nordostschweizer Schwingfest, die Frauenfußball-EM 2025 und das Jodlerfest. Und zudem überrascht das kleinste Skigebiet der Welt mitten in St.Gallen.

Ein Jahr voller SinnesImpulse am westlichen Bodensee

Seit Jahrtausenden genießen Menschen am westlichen Bodensee frisches Gemüse, Bodenseewein und spektakuläre Sonnenuntergänge hinter den Hegauvulkanen. 2025 verbinden Jubiläen wie "100 Jahre Müller-Thurgau Schmuggel" und "800 Jahre Spitalstiftung Konstanz" Vergangenheit und Gegenwart. Neue Genussradtouren zu Bio-Höfen, das grenzenlose GartenRendezvous, das Allensbacher Naturkino und die GenussWochen - beginnend mit den VeggieWochen vom 5. März bis 18. April - bieten nachhaltige Erlebnisse und kulinarische Highlights. Zudem feiert Konstanz das "Jahr der Geschichte 2.0" und lädt dazu ein, in die beeindruckende Historie einzutauchen. Und ab Herbst wird das einmalige 360°-Kunstwerk von Yadegar Asisi zum Konstanzer Konzil (1414-1418) in Konstanz zu sehen sein.

Mehr Möglichkeiten mit dem Bodensee Ticket für Bahn, Bus und Fähre

Das grenzüberschreitend gültige Bodensee Ticket für Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr rund um den Bodensee sowie mit zwei Fährverbindungen quer über den See wird immer beliebter. Ganz neu wird 2025 in Vorarlberg die Gültigkeit in der Zone Ost um den Raum Bludenz erweitert. Zudem gibt es weiterhin attraktive Angebote für Familien und Inhaber von Ermäßigungskarten. So bleibt das Bodensee Ticket das Rund-um-sorglos-Ticket für grenzüberschreitende Fahrten im Bodenseeraum.

Bodensee Card PLUS: Seit 25 Jahren die ideale Reisebegleiterin

Wer Urlaub oder Freizeit am Bodensee verbringt, sollte nicht auf die Bodensee Card PLUS verzichten. Die Erlebniskarte der Vierländerregion gibt es ab 78 EUR und bietet freien Eintritt zu über 160 Sehenswürdigkeiten sowie zur gesamten Kursschifffahrt. Das Beste: Die Bodensee Card PLUS ist für drei oder sieben Tage flexibel über das ganze Jahr hinweg nutzbar. Sie ist damit nicht nur die perfekte Urlaubsbegleiterin für Gäste, sondern eröffnet auch Einheimischen grenzenlose Freizeitmöglichkeiten.

Hier finden Sie ausführliche Informationen zum Bodensee: https://www.bodensee.eu/

