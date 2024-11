vi.invest

Dennis Halasz: Mit dem Coaching von vi.invest zum erfolgreichen Krypto-Trader

Bild-Infos

Download

Wels (ots)

Mit Trading lassen sich flexible und schnelle Gewinne generieren - doch wer nicht über fundierte Expertise verfügt, fährt ebenso schnell große Verluste ein. Um Anfängern zur Seite zu stehen und sie vor den Risiken des Marktes zu schützen, gibt Trading-Experte und Coach bei vi.invest Dennis Halasz sein Branchenwissen und markterprobte Strategien im Bereich des Krypto-Tradings an sie weiter und ermöglicht ihnen so einen erfolgreichen Start. Wie das gelingt, erfahren Sie hier.

Wirtschaftliche Unsicherheit, steigende Kosten und ein vor dem Kollaps stehendes Rentensystem stellen immer mehr Menschen vor Herausforderungen. Um sich für die Zukunft abzusichern, verfolgen daher immer mehr Menschen den Wunsch, sich ein unabhängiges Zusatzeinkommen aufzubauen. Eine Möglichkeit dazu bietet das Krypto-Trading, mit dem sich flexibel und ortsunabhängig ein lukratives Einkommen generieren lässt, um sich finanziell abzusichern. Für Laien allerdings birgt der Krypto-Handel auch zahlreiche Risiken. "Der Krypto-Markt bietet attraktive Möglichkeiten, doch wer auf eigene Faust versucht, die großen Gewinne einzufahren, wird schon bald das Nachsehen haben. Denn wer die Sache falsch angeht, riskiert empfindliche Verluste", mahnt Dennis Halasz von vi.invest.

"Umso wichtiger ist es, insbesondere als Anfänger, auf die Unterstützung eines erfahrenen Experten zu setzen", fährt der Experte fort. "Mit seiner Hilfe, einem strukturierten Risikomanagement, sowie zielführenden Strategien im kurzfristigen und langfristigen Handel ist es dann durchaus möglich, mit wenig Zeitaufwand ein lukratives Einkommen zu generieren." Dennis Halasz weiß, wovon er spricht: Er ist selbst Trading-Experte und unterstützt als Coach bei vi.invest Anfänger und Quereinsteiger dabei, erfolgreich ins Krypto-Trading zu starten. Mit einem umfassenden Coaching-Programm, das theoretische und praktische Ansätze vereint, ebnet Dennis Halasz seinen Coaching-Teilnehmern den Weg zu beeindruckenden und nachhaltigen Erfolgen. Dabei setzt vi.invest nicht nur auf Markterfahrung und Expertise, sondern auch auf innovative und zukunftsweisende Trading-Strategien.

vi.invest steht für maßgeschneiderte Strategien, fundiertes Wissen und intensive Betreuung

Das Coaching von vi.invest gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil: Über eine eigene Lernplattform werden in zwanzig Stunden Videomaterial sämtliche theoretischen Inhalte, von grundlegenden Konzepten bis hin zu fortgeschrittenen Trading-Strategien, abgedeckt. Zusätzlich werden die Teilnehmer durch die Coaches von vi.invest jederzeit unterstützt: Sie gehen dabei nicht nur auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele der Teilnehmer ein, sondern stehen in regelmäßigen Eins-zu-eins-Calls auch zur Klärung offener Fragen sowie für das Entwickeln maßgeschneiderter Strategien für das Trading zur Verfügung. In zusätzlichen wöchentlichen Gruppen-Calls bietet sich den Teilnehmern außerdem die Möglichkeit, von den Erfahrungen anderer Teilnehmer zu profitieren, sowie gemeinsame Marktanalysen durchzuführen und Trading-Strategien zu entwickeln. "Darüber hinaus finden regelmäßige persönliche Treffen in größeren Städten Österreichs statt, um den Austausch und die Vernetzung unter den Teilnehmern zu fördern", verrät Dennis Halasz.

Neben individueller Unterstützung und dem Aufbau einer starken Gemeinschaft unter den Tradern setzt das Coaching von vi.invest auf ein ausgeprägtes Risikomanagement. "Im Gegensatz zu anderen Anbietern kommunizieren wir die mit dem Trading verbundenen Risiken ehrlich und transparent, um eine realistische Erwartungshaltung aufzubauen", so der Trading-Experte und Coach. "Um potenzielle Verluste zu minimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen, ist dieser Aspekt entscheidend." Zudem beinhaltet das Coaching-Programm spezifische Schulungen zum Risikomanagement sowie das Training mit einem Demokonto. "Das Demo-Trading hilft Anfängern dabei, ein Gefühl für den Markt und Handelsstrategien zu entwickeln, ohne dabei finanzielle Risiken einzugehen", erklärt Dennis Halasz. So können die Coaching-Teilnehmer mit einem Zeitaufwand von eineinhalb Stunden am Tag und einem Startkapital von 500 bis 1.000 Euro bereits nach wenigen Wochen erste Gewinne mit dem Krypto-Trading erzielen - im Durchschnitt liegt das monatliche Einkommen zu Beginn bei 300 bis 400 Euro.

Großartige Ergebnisse, die in Erinnerung bleiben

Dass die Strategien der Experten von vi.invest funktionieren, wird durch zahlreiche beeindruckende Ergebnisse und Erfahrungen zufriedener Teilnehmer bestätigt. So konnte beispielsweise ein junger Teilnehmer bereits nach kurzer Zeit seinen Hauptjob auf Teilzeit reduzieren, während ein älterer Quereinsteiger nach einem halben Jahr im Coaching bereits Erfolge im Krypto-Trading erzielt, die seine bevorstehende Pension deutlich aufbessern. Durch den lebenslangen Zugang zum Videoportal, das stetig aktualisiert wird, und den regen Austausch in der Community profitieren die Teilnehmer auch im Anschluss an das Coaching noch von dem breiten Angebot von vi.invest.

Dennis Halasz: Krypto-Trading mit Expertise und Innovation

Als gelernter Bankkaufmann mit tiefgreifender Expertise im Finanzbereich und zwei Jahren Erfahrung im Krypto-Trading hat Dennis Halasz sich auf den kurz- und langfristigen Handel im Krypto-Markt spezialisiert. Als Coach bei vi.invest möchte er sein Wissen teilen und Menschen bei dem Einstieg ins Krypto-Trading begleiten, um sie vor typischen Fehlern zu bewahren und ihnen den Start zu erleichtern. "Ich möchte die Menschen ehrlich über die Risiken, aber auch die großen Chancen aufklären, die mit dem Krypto-Trading verbunden sind", verrät Dennis Halasz abschließend. "Zudem steht vi.invest nicht nur für individuelle, sondern auch für innovative Trading-Strategien. Aktuell konzentrieren wir uns beispielsweise auf den KI-gestützten Handel, der enorme Potenziale birgt."

Sie wollen sich mit Krypto-Trading ein zweites Standbein aufbauen und dabei von Expertenwissen, markterprobten Strategien und einer intensiven Begleitung profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei vi.invest und vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch!

Original-Content von: vi.invest, übermittelt durch news aktuell