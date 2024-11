Fratini Consulting GmbH

Andrea Fratini bei Internationalem Speaker Slam ausgezeichnet

Glasklare Ziele - der Schlüssel zu erfolgreicher Kommunikation und effektivem Coaching

Hamburg / Masterhausen

Beim 20. Internationalen Speaker Slam wurde Andrea Fratini mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Die 146 teilnehmenden Redner:innen kamen aus 18 Ländern und sprachen in den Scherer Studios in Mastershausen unter anderem zu den Kategorien Unternehmensführung, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung.

Fratini widmete sich in ihrer Rede dem Thema Kommunikation, insbesondere ihrer strategischen Einbettung in Unternehmen über Botschaften, Maßnahmen und deren Evaluation. Hört sich kompliziert an? Ist es ganz und gar nicht! Eine Kommunikationsstrategie bietet - quasi als roter Faden - Sicherheit und Orientierung für alle: den Vorstand, die Führungskräfte und alle Mitarbeitenden, unabhängig von Größe und Branche des Unternehmens.

Darüber hinaus betonte Andrea Fratini, dass eine gute Kommunikation nicht allein durch eine fachlich fundierte Vorbereitung gelingt. Wenn Menschen sich mental unsicher sind, beispielsweise in Veränderungsprozessen, gewinnen Emotionen schnell die Überhand, Botschaften verwässern, sie werden fehlinterpretiert oder kommen gar nicht an.

Im beruflichen Kontext erkennt ein Vorgesetzter idealerweise, wenn sich Ängste, Widerstände oder sogar Blockaden zeigen und begleitet seine Mitarbeitenden eng und empathisch, damit Veränderung gelingt. Aber wie erkennt man diese Anzeichen, um sowohl Menschen als auch notwendige Prozesse bestmöglich zu begleiten?

Berater und Coaches leisten hier wertvolle Unterstützung. Durch Beobachtung und zielgerichtete Fragen identifizieren sie Auslöser, die dazu führen, dass Personen nicht ungehindert handeln können. Häufig liegt solchen Auslösern oder auch Blockaden eine tief verankerte Angst zugrunde - sei es die Sorge vor Misserfolg, Fehlern, negativem Feedback oder der Befürchtung, durch diese empfundenen Mängel sozial ausgegrenzt zu werden.

Andrea Fratini: "Individuelle Coaching-Methoden bringen Menschen in beruflichen und privaten Situationen wieder ins Selbstvertrauen. Häufig zeigt sich in Gesprächen der Wunsch, in herausfordernden Situationen mit mehr Gelassenheit zu reagieren. Ich arbeite mit meinen Klient:innen daran, Ziele wie diese zunächst einmal glasklar zu formulieren. Dies hilft ungemein, danach in die Umsetzung zu kommen. Zeigen sich mögliche Blockaden, unterstütze ich dabei, diese zu überwinden und selbstbestimmt zu handeln. Kommunikation und Coaching sind in Kombination ein absolut gewinnbringendes Duo."

Zu Andrea Fratini: Sie berät Unternehmen, Menschen des öffentlichen Lebens und Privatpersonen hinsichtlich Kommunikation, Transformation und Persönlichkeitsentwicklung. Sie hat Klient:innen im DACH-Raum sowie in Italien und auf Mallorca. Vor ihrer Tätigkeit als Beraterin und Coach war sie als Director Communications national und international in großen Unternehmen unterschiedlicher Branchen tätig, dabei arbeitete sie in Familienunternehmen sowie börsennotiert. Sie ist studierte Kommunikationswissenschaftlerin und mehrfach ausgebildeter Coach.

Zum Speaker Slam: Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event findet weltweit in Städten wie New York, Wien, Frankfurt und Hamburg statt und bringt die besten Redner:innen auf die Bühne. Die besondere Herausforderung: Jeder Redner hat lediglich vier Minuten, um das Publikum und die Jury von seiner Botschaft zu überzeugen. Die Jury war auch beim 20. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen hochkarätig besetzt, unter anderem mit Medienexperte Jörg Rositzke, Redner Marcel Heß, Josua Laufer vom Expertenportal sowie Katja Kaden, bekannt als Germany's Next Speaker Star. Die Warteliste für den Wettbewerb war lang, und Fratini schaffte es durch die Vorqualifikation bis ins Finale.

Bereits am Tag nach dem Speaker Slam erhielt Andrea Fratini eine Einladung für einen Vortrag in New York

