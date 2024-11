Flowers & Me GmbH

DIY-Deko-Revolution gestartet: Flowers & Me bringt kreative Gestaltung direkt ins Wohnzimmer

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Spaichingen (ots)

Das neue Startup Flowers & Me aus Spaichingen setzt auf kreative DIY-Deko-Erlebnisse für alle, die ihrem Zuhause eine persönliche Note verleihen möchten. Am 4. November 2024 startete das Unternehmen offiziell mit einem einzigartigen Angebot an DIY-Deko-Boxen für die Advents- und Festtagszeit. Die Zwillinge Anja und Anette sind dabei das Gesicht der Marke und haben das Ziel, kreatives Dekorieren für jedermann zugänglich zu machen.

"Unsere Vision bei Flowers & Me ist es, Menschen zu inspirieren, ihre kreative Seite zu entdecken und stolz auf ihr eigenes Werk zu sein," sagt Christian Perian, CEO von Flowers & Me. "In einer Zeit, in der Stress und Hektik zum Alltag gehören, möchten wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, sich auf einfache und erfüllende Weise auszudrücken."

Ein Rundum-sorglos-Paket für Kreative

Über 20 verschiedene Deko-Boxen für exklusive Adventskränze und -gestecke werden jetzt schon im Webshop unter www.flowers-and-me.shop angeboten. Eine solche Box enthält dabei sämtliche für die Gestaltung eines Werkstückes erforderlichen Materialien sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das erklärte Ziel des Gründer-Teams ist es dabei, den Käufern die oft schwierige und zeitintensive Materialbeschaffung abzunehmen. "Wenn man nur 2m Band für eine Werkstück braucht, muss man dann eben auch keine 10m-Rolle kaufen", erklärt Anja, eine der Deko-Zwillinge, die mittlerweile auf verschiedensten Social-Media-Plattformen aktiv sind.

Gruppen-Event mit Mehrwert

Die Boxen sind so konzipiert, dass sie einfach, schnell und mit einem garantierten Wow-Effekt umgesetzt werden können. Damit eignen sie sich für die persönliche Kreativzeit genauso wie für die Gestaltung im Team - sei es bei Junggesellenabschieden, Mädels-Abenden, Babypartys oder Hochzeiten. Eine Idee, die sowohl für solche privaten Anlässe als auch für Teambuilding-Maßnahmen im geschäftlichen Umfeld interessant sein dürfte.

Eine Auszeit, auf die man stolz sein kann

Mit verschiedenen Themenboxen, die an die jeweilige Saison angepasst sind, bietet Flowers & Me eine neue Art der Freizeitgestaltung. Neben der Advents- und Weihnachtskollektion, die pünktlich zum Start verfügbar ist, werden auch Frühjahrs-, Oster- und Herbst-Boxen angeboten. So können Kundinnen das ganze Jahr über stilvolle und individuelle Dekorationen selbst gestalten. Als Geschenk-Idee bietet Flowers & Me auch Gutscheine an, die in einer dekorativen Geschenkbox samt Trockensträußchen geliefert werden.

Durch die Zusammenarbeit mit über 50 Influencerinnen, die ihre Begeisterung für DIY-Deko in zahlreichen Videos teilen, inspiriert Flowers & Me eine wachsende Community. Ihre Beiträge zeigen, wie einfach und erfüllend kreative Gestaltung sein kann.

Über Flowers & Me

Flowers & Me ist in Spaichingen ansässig und teilt die Infrastruktur mit der elvent GmbH, um kosteneffizient arbeiten zu können. Das Team besteht aus Experten für DIY-Dekoration und erfahrenen Floristen, die maßgeschneiderte Lösungen für die Dekowünsche ihrer Kundinnen entwickeln. Mithilfe eines umfassenden Netzwerks an Freelancern und einem fachkundigen Team ist Flowers & Me in der Lage, Deko-Enthusiasten hochwertige, kreative und stressfreie Floristik anzubieten.

Original-Content von: Flowers & Me GmbH, übermittelt durch news aktuell