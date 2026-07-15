Spotwatch GmbH

purple.audio startet: Audiotranskription und Untertitel zu 100 % aus Deutschland

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Bockhorn/ München (ots)

Spotwatch GmbH launcht souveränes Audiotranskriptions- und Untertitelungstool mit KI-gestützten Prozessen für barrierefreie Audio- und Videoinhalte: ohne Abo, ohne US-Cloud, auf Wunsch mit Zahlung auf Rechnung

Die Spotwatch GmbH startet mit purple.audio eine neue Plattform für die automatische Transkription und Untertitelung von Audio- und Videodateien. Die KI-gestützte Lösung richtet sich an Unternehmen, Behörden, Forschungseinrichtungen und Medienschaffende (vom professionellen YouTuber über den Mittelstand bis zum Enterprise-Umfeld) und unterstützt sie dabei, ihre Inhalte barrierefrei und gesetzeskonform aufzubereiten. Das Besondere: Sämtliche Daten werden ausschließlich in deutschen Rechenzentren deutscher Anbieter verarbeitet, die eingesetzten Sprachmodelle laufen lokal auf diesen Servern und unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Der Dienst ist ab sofort unter purple.audio verfügbar; jede Registrierung startet mit 30 Freiminuten.

Barrierefreiheit wird zur Pflicht: purple.audio macht sie einfach

Mit der Barrierefreiheitsstärkungsgesetzgebung (BFSG), BITV 2.0 und den einschlägigen EU-Richtlinien sind immer mehr Organisationen verpflichtet, digitale Inhalte barrierefrei anzubieten. purple.audio erstellt aus Audio- und Videoaufnahmen in wenigen Minuten präzise Transkripte und sendefertige, zeitcodierte Untertitel, exakt in der Sprache der Aufnahme und exportierbar in Standardformate wie .srt, .vtt oder als Word- und Textdatei. So werden Meetings, Schulungen, Interviews und Videoinhalte für alle Zielgruppen zugänglich; als angenehmer Nebeneffekt werden sie zudem für Suchmaschinen und generative KI-Systeme auffindbar.

Echte Datensouveränität statt US-Cloud

Während viele Anbieter auf amerikanische Cloud-Infrastruktur setzen (auch bei deutschen Serverstandorten mit rechtlicher Bindung an US-Recht), verfolgt purple.audio einen konsequent souveränen Ansatz: deutsche Server deutscher Anbieter, lokal gehostete und autark betriebene KI-Modelle sowie vollständige DSGVO-Konformität. Es findet kein Datenaustausch mit den zentralen Servern einschlägiger Sprachmodell-Anbieter statt, und es gibt keine Hintertüren über den US Cloud Act.

„Viele Unternehmen und Behörden wollen die Vorteile von KI nutzen, dürfen oder wollen ihre Inhalte aber nicht in überseeische Clouds geben. Mit purple.audio bekommen sie beides: präzise Transkription auf höchstem Niveau und volle Datensouveränität. Dabei erfüllen sie zugleich die wachsenden Anforderungen an Barrierefreiheit“, sagt Ralf Zmölnig, CEO der Spotwatch GmbH.

Profi-Werkzeuge im Detail: Editor, Sprechererkennung, framegenaue Untertitel

Kernstück der Plattform ist ein integrierter Editor, der synchron zur Aufnahme läuft: Jedes Wort wird beim Abspielen automatisch markiert, Untertitel lassen sich framegenau anpassen und exportieren. Die automatische Diarisierung unterscheidet nicht nur zwischen Sprechern („Sprecher 1“, „Sprecher 2“ etc.) wie herkömmliche Transkriptionstools, sondern bietet als Detailfeature zusätzlich eine demografische Attribution, die Sprecher basierend auf ihrer Stimme nach Geschlecht und Alter klassifiziert. Einmal benannte Sprecher werden innerhalb eines Accounts wiedererkannt und bei der nächsten Transkription automatisch zugeordnet; das spart bei wiederkehrenden Formaten wie Podcasts, Meetings oder Interviewreihen spürbar Zeit. Die Technologie ist keine schnell zusammengebaute Lösung auf Basis öffentlicher Standardmodelle, sondern eine Eigenentwicklung: Seit 2014 betreibt Spotwatch Echtzeit-Audioerkennung für TV-Werbung auf einer dreistelligen Anzahl europäischer Fernsehkanäle; diese Erfahrung fließt direkt in purple.audio ein.

Transparente Preise: kein Abo, Zahlung auf Rechnung

purple.audio verzichtet bewusst auf Abomodelle und überladene Feature-Bundles. Abgerechnet wird sekundengenau nach tatsächlicher Nutzung: ab 2 Euro pro Stunde im Staffelpreis, gekaufte Stunden bleiben 36 Monate gültig. Auch beim Bezahlen bleibt purple.audio konsequent europäisch: Die Abwicklung aller gängigen Zahlmethoden erfolgt über einen europäischen Zahlungsdienstleister statt über amerikanische Payment-Prozessoren. Unternehmen bietet purple.audio zudem die Zahlung auf Rechnung an; das vereinfacht Beschaffung und Buchhaltung und macht Firmenkreditkarten überflüssig.

„Wir wollen kein fancy Massentool sein, sondern eine solide, skalierbare Transkriptionssoftware für Profis: mit klaren Preisen und Budgets, die sich pro Projekt und Sprache exakt kalkulieren lassen“, so Zmölnig.

Weitere Informationen: https://purple.audio

Über purple.audio

purple.audio ist eine Plattform für automatische Audio- und Videotranskription sowie Untertitelung für Business- und Enterprise-Kunden. Alle Daten werden ausschließlich auf Servern in Deutschland von lokal gehosteten KI-Modellen verarbeitet. Mit dem Launch legt das Unternehmen zugleich den Grundstein für die Weiterentwicklung in Richtung Audiodeskription. purple.audio ist ein Produkt der Spotwatch GmbH.

Über Spotwatch

Die Spotwatch GmbH entwickelt seit 2014 Technologien zur Echtzeiterkennung und Analyse von TV-Werbung und überwacht Kampagnen auf einer dreistelligen Anzahl von Fernsehkanälen in Europa. Grundlage ist neben der Audioerkennung auch eine Videofingerprinting-Technologie; beide basieren auf eigenen Entwicklungen und Algorithmen. Werbetreibende profitieren von umfangreichen Daten und Analysen bis auf die Ebene einzelner Blockpositionen. Mehr Informationen: https://www.spotwatch.io

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