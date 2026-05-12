Synaptikon GmbH

Digitale Therapie trifft Arzneimittelkompetenz: Schwabe steigt bei NeuroNation ein

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Karlsruhe/Berlin (ots)

Die Schwabe-Gruppe beteiligt sich strategisch an der Synaptikon GmbH, dem Unternehmen hinter den Marken NeuroNation und der digitalen Gesundheitsanwendung NeuroNation MED. Mit dem Einstieg erweitert die Schwabe-Gruppe ihre Kompetenz im Bereich der digitalen Gesundheitslösungen.

"Wir passen strategisch und menschlich sehr gut zusammen", so Olaf Schwabe, CEO der Schwabe-Gruppe. "Tebonin® ist unser pflanzliches Arzneimittel im Bereich "Mentale Gesundheit", das den weltweit am besten erforschten Ginkgo-Spezialextrakt EGb 761® enthält. [1]"

Zahlreiche klinische Studien belegen seine Wirksamkeit bei leichten kognitiven Leistungsstörungen [2] bis hin zur mittelschweren Demenz [3]. Bei regelmäßiger Einnahme kann Tebonin® die geistige Leistungsfähigkeit fördern und die Gehirngesundheit unterstützen: Es verbessert die Fließfähigkeit des Blutes und damit die Durchblutung im Gehirn [4], fördert die Vernetzung der Gehirnzellen [5] und unterstützt die Signalverarbeitung [6]. Studien weisen zudem darauf hin, dass Tebonin® dazu beitragen kann, das Demenzrisiko zu senken. [7] Auch die hohe und gleichbleibende Qualität von Tebonin® hat zentrale Bedeutung, denn sie hat direkten Einfluss auf Wirksamkeit und Verträglichkeit. Ein weiterer Pluspunkt: Es ist erforscht, entwickelt und hergestellt in Deutschland.

"Mit NeuroNation durften wir die erste App auf Rezept in Deutschland werden, und mit NeuroNation MED haben wir eine digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) entwickelt, die sich gezielt an Menschen mit erworbenen oder neurodegenerativen leichten kognitiven Beeinträchtigungen sowie ihre behandelnden Ärzt:innen oder Psychotherapeut:innen richtet. Momentan wird NeuroNation MED bei rund 25 % der Patient:innen mit einer leichten kognitiven Störung (ICD-10 F06.7) eingesetzt. Ganz nach dem Motto "digital vor ambulant vor stationär" ist unser Ziel, die erste ganzheitliche digitale Therapieplattform für die kognitive und mentale Gesundheit zu etablieren", sagt Jakob Futorjanski. Gemeinsam mit Rojahn Ahmadi betreiben die beiden Gründer und Geschäftsführer die Synaptikon GmbH. "Unsere Vision war von Anfang an, wirksame digitale Lösungen für jeden überall zugänglich zu machen und Menschen zu helfen, eine höhere Lebensqualität zu erreichen. Durch diese strategische Partnerschaft gewinnen wir einen langfristig orientierten Partner, der unsere Leidenschaft für digitale Innovation im Gesundheitswesen teilt. Gemeinsam bündeln wir unsere technologische Expertise mit einer globalen Infrastruktur, um die internationale Expansion von NeuroNation zu beschleunigen und neue Standards in der digitalen Gesundheitsversorgung zu setzen", so Rojahn Ahmadi.

Neben der App "NeuroNation MED", die auf Rezept erhältlich ist, entwickelt die Synaptikon auch die App "NeuroNation - Brain Training", die für 30 Millionen Nutzende in 150 Ländern und in 14 Sprachen zugänglich ist.

"Wir sind überzeugt, dass wir durch die Kombination aus Arzneimittel und digitaler Lösung eine gute Synergie im Sinne der Patient:innen erzeugen und gemeinsam als starke Partner wachsen können. Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, Menschen mit wissenschaftlich fundierten Lösungen dabei zu unterstützen, ihre geistige Gesundheit möglichst lange zu erhalten", sind sich die Gründer der Synaptikon und Schwabe einig.

Studien zu Lebensstil-Interventionen in der Demenzprävention mit NeuroNation zeigen auf, was sich in der Forschung als Konsens etabliert [8]: Die Prävention und Therapie neurodegenerativer Erkrankungen muss ganzheitlich gedacht werden. Der phytopharmazeutische Schwerpunkt der Schwabe Group gemeinsam mit der Digital Health Expertise der Synaptikon GmbH bietet den Ausgangspunkt, diese wissenschaftliche Basis in die Gesundheitsversorgung zu bringen, um Menschen mit Konzentrations- und Gedächtnisproblemen in der Zukunft besser helfen zu können.

Die gemeinsame Vision reicht dabei über die Linderung von Symptomen hinaus. Langfristig sollen krankheitsmodifizierende Therapien von Mild Cognitive Impairment (MCI) und ähnlichen Indikationen entwickelt werden, die kognitive Trainingsansätze, Bewegung, Ernährung und pharmakologische Unterstützung kombinieren. Diese Therapie- und Präventionsansätze sollen über personalisierte, digitale Formate in einem ganzheitlichen Ansatz möglichst vielen Patienten weltweit zugänglich gemacht werden

Die Dringlichkeit dieses Vorhabens ist kaum zu überschätzen: Schätzungsweise 320 Millionen Menschen weltweit leben mit MCI, rund 95 Prozent von ihnen ohne Diagnose [9].

Die Synergie von Synaptikon und Schwabe kann einen entscheidenden Beitrag leisten, Aufklärung und Bewusstsein für MCI zu stärken. Die wissenschaftliche Tiefe, regulatorische Erfahrung und das jahrzehntelange Vertrauen der Schwabe Group, verbunden mit der Agilität, Nutzerzentriertheit und dem technologischen Know-how von Synaptikon, schaffen die Voraussetzungen, um diese Versorgungslücke in relevantem Maßstab zu verkleinern.

Was diese Partnerschaft von Grund auf trägt, ist ein stark kollaboratives Mindset beider Unternehmen: Synaptikon und Schwabe sind in der Vergangenheit beide aus eigener Kraft gesund gewachsen - nun profitieren sie von den Stärken des jeweils anderen, lernen voneinander und schaffen so die Grundlage für die innovative Prävention und Therapie kognitiver Erkrankungen von morgen.

Über Synaptikon

Die Synaptikon GmbH wurde 2011 in Berlin gegründet und entwickelt digitale Lösungen zur Förderung der kognitiven Gesundheit. Mit über 30 Millionen Nutzenden weltweit zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern digitaler kognitiver Interventionen. Die App NeuroNation MED ist als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) dauerhaft zugelassen und kann von Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen auf Rezept verordnet werden (PZN: 18787822). Sie richtet sich an Menschen mit leichten kognitiven Störungen (ICD-10: F06.7) - etwa infolge von erworbenen und neurodegenerativen neurologischen, internistischen oder onkologischen Grunderkrankungen. Das multimodale Trainingsprogramm umfasst 23 interaktive, personalisierte Übungen und basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus klinischen Studien. NeuroNation MED ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und wird in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen wie der Charité Berlin, der Universitätsklinik Jena und der Universität zu Köln stetig weiterentwickelt. www.neuronation-med.de

Informationen zur Verordnung

NeuroNation MED kann von Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen bei Patient:innen mit leichten kognitiven Störungen (ICD-10: F06.7) verordnet werden. Die Verordnung erfolgt extrabudgetär, das heißt, sie wird nicht auf das KV-Budget angerechnet.

Angaben auf dem Rezept (Muster 16):

Digitale Gesundheitsanwendung

NeuroNation MED

PZN: 18787822

Über die Schwabe Group

Die Schwabe-Gruppe ist ein Unternehmensverbund, zu dem mehrere Unternehmen der Pharma- und Gesundheitsbranche gehören. Bei allen zugehörigen Firmen stehen Pflanzen als Ausgangsstoff für die Entwicklung von Arzneimitteln oder Gesundheitspräparaten im Mittelpunkt. Der Gesamtumsatz der Gruppe beträgt rund 950 Mio. Euro. 1866 in Leipzig gegründet, ist die Unternehmensgruppe seit 160 Jahren global aktiv und beschäftigt heute rund 4.000 Mitarbeitende in aller Welt, davon rund 1.400 in Deutschland. Sitz der Zentrale ist Karlsruhe.

Über die Transaktion

Die Transaktion wurde begleitet von Pava Partners auf Seite der Gründer und Gesellschafter von NeuroNation und Carlsquare auf Seite von Schwabe als Transaction Advisor; die anwaltliche Beratung erfolgte durch Dentons (Berater Synaptikon) und Osborne Clarke (Berater Schwabe). Die Due Diligence wurde von Ommax (Schwabe) und RSM Ebner Stolz (Synaptikon) unterstützt. Im Zuge der Transaktion wurden durch die Schwabe-Gruppe u.a. die Anteile des früheren Investors, des europäischen Private-Equity-Unternehmens IMPACT Partners, erworben.

Quellen

[1] National Library of Medicine; PubMed-Datenbank: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=egb+761, 2.238 Suchergebnisse für EGb 761®, abgerufen am 04.05.2026.

[2] Kandiah N. CNS Neurosci Ther. 2021 Feb;27(2):149-162.

[3] Gauthier S, Schlaefke S. Clin Interv Aging. 2014;9:2065-2077.

[4] Kellermann A J, Kloft C. Pharmacotherapy. 2011;31(5):490-502.

[5] Tchantchou F et al. FASEB J. 2007;21(10):2400-2408.

[6] Yoshitake T et al. Br J Pharmacol. 2010;159(3):659-668.

[7] Bohlken J et al. J Alzheimers Dis. 2022;86(2):703-709.

[8] Brodaty H et al. Nature medicine. 2025;31(2):565-573.

[9] Bai W et al. Age and ageing. 2022 51(8):afac173.

Tebonin® konzent® 240 mg. Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blatter-Trockenextrakt. 1 Filmtablette enthalt: Wirkstoff: 240 mg quantifizierter, raffinierter Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1), Auszugsmittel: Aceton 60 % (m/m). Der Extrakt ist quantifiziert auf 52,8 - 64,8 mg Flavonoide, berechnet als Flavonolglykoside, 6,72 - 8,16 mg Ginkgolide A, B und C, 6,24 - 7,68 mg Bilobalid, und enthalt unter 1,2 Mikrogramm Ginkgolsäuren pro Filmtablette. Sonstige Bestandteile: Gefälltes Siliciumdioxid; Mikrokristalline Cellulose; Croscarmellose-Natrium; Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]; Hypromellose; Stearinsaure; Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O E 172; Eisen(III)-oxid E 172; Talkum. Anwendungsgebiete: Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung und der Lebensqualität bei leichter Demenz. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber Ginkgo biloba oder einem der sonstigen Bestandteile; Schwangerschaft. Nebenwirkungen: Sehr häufig: Kopfschmerzen. Häufig: Benommenheit / Schwindel, Diarrhoe, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Häufigkeit nicht bekannt: Blutungen an einzelnen Organen (Auge, Nase, Gehirn, Gastrointestinaltrakt), Überempfindlichkeitsreaktionen (allergischer Schock), allergische Hautreaktionen (Erythem, Odem, Juckreiz).

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe

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