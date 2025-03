Tequila Don Julio

TEQUILA DON JULIO 1942 ARBEITET MIT SUPERSTAR DJ UND STILIKONE PEGGY GOU ZUSAMMEN, UM SEINE ERSTE GLOBALE PRODUKTKOOPERATION ZU GESTALTEN

Atotonilco El Alto, Mexiko, 31. März 2025 (ots/PRNewswire)

Der weltweit nur in begrenzter Menge erhältliche Tequila Don Julio 194구 ( 구 ausgesprochen „Gou") welcher die tiefen Wurzeln der Marke in der Nachtleben- und Musikkultur würdigt.

Tequila Don Julio, die weltweite Nummer 1 der Tequila-Marke[1], gab heute eine neue kreative Partnerschaft mit der weltbekannten Peggy Gou, DJ, Produzentin und kulturelles Kraftpaket, bekannt. Im Rahmen dieser globalen Zusammenarbeit bringt die Marke Don Julio 194구, eine Flasche in limitierter Auflage auf den Markt, die bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich ist, solange der Vorrat reicht. Don Julio 194구 ist die allererste globale Zusammenarbeit von Tequila Don Julio 1942, die das berühmte mexikanische Produkt auf der ganzen Welt feiert und verbreitet. Die in Zusammenarbeit mit Peggy entworfene Flasche ist das ultimative Statementprodukt, das ihre charakteristische Ästhetik (eine Mischung aus High-End-Mode und modernem Streetstyle) perfekt verkörpert und gleichzeitig die Grenzen der Kunst sowie des Handwerks erweitert. Sie ist die perfekte Ergänzung zum ultrasanften, luxuriösen Geschmack des Tequila Don Julio 1942 mit seinen exquisiten Noten von Karamell und Eiche sowie seiner anhaltenden süßen Wärme.

Als Inbegriff eines Sammlerstücks und einer Würdigung von Luxus verbindet Peggys markante Interpretation der kultigen „Don Julio"-Flasche aus dem Jahr 1942 auf meisterhafte Weise das Erbe mit modernen Akzenten wie den üppigen mintgrünen und tiefvioletten Farbgebungen. Das kontrastierende holografische „194구"-Etikett verbindet das Markenzeichen von Peggy mit der wiedererkennbaren Ikonographie von Don Julio. Mit ihrer glatten, reflektierenden Oberfläche verleiht die erhöhte Chromkappe einen raffinierten Touch, der einer kreativen Partnerschaft zwischen zwei Titanen des Geschmacks angemessen ist.

Als Anspielung auf Peggys eklektischen Sinn für Streetstyle ist auf dem Karton jeder Box eine handgezeichnete Illustration eingefügt, die einen verführerischen „Schimmer"-Effekt auf ihrem Schmuck und ihren Nägeln zeigt und so einen willkommenen Hauch von Glamour und Geheimnis verleiht. Die Innenseite der Box ist mit einer persönlichen Botschaft von Peggy versehen, in der sie ihre Leidenschaft für diese einzigartige Zusammenarbeit zum Ausdruck bringt.

„Wenn es um Design geht, ist Ausgewogenheit so wichtig", sagte Peggy Gou. „Manchmal ist weniger mehr. Manchmal ist mehr mehr. Ich wollte eine Flasche kreieren, die einen sofort in ihren Bann zieht, wenn man sie sieht. Ich bin so dankbar für die Gelegenheit, mit Tequila Don Julio 1942 zusammenzuarbeiten, denn diese Zusammenarbeit bietet den Fans den Geschmack eines erstklassigen Tequilas und den Geschmack meiner eigenen persönlichen Ästhetik, alles in einer atemberaubenden Verpackung, die ich entwerfen durfte."

„Peggys aufrichtige Liebe zu Don Julio 1942 machte diese Zusammenarbeit natürlich und organisch", sagt Jamie Hakim, Globaler Kulturdirektor bei Tequila Don Julio. „Sowohl Peggy als auch Don Julio 1942 sind Vermittler des Feierns – von intimen Nachtclubs in Seoul bis hin zu riesigen Bühnen in Mexiko-Stadt mit hunderttausenden Menschen, haben wir beide haben das Privileg, diese Momente für unsere Fans unvergesslich zu machen. Peggys tadelloser Sinn für Stil und Design, gepaart mit unserer zeitlosen Flasche und unserem preisgekrönten Tequila, hat zu einer Partnerschaft geführt, die Raffinesse und kulturellen Einfluss verkörpert. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit ihr und hoffen, dass die Fans diese exklusive Flasche genießen werden."

Das neueste Angebot von Tequila Don Julio gibt sein Debüt mit digitalen Spots unter der Regie des renommierten Filmemachers Nabil Elderkin. Nabil ist bekannt für die Verschmelzung von Kunst, Musik sowie Kultur und erweckt seine Zukunftsvision in einem eindrucksvollen Film zum Leben, der die Essenz von Don Julio 194구 einfängt. Jede Fassung spiegelt die elegante, moderne Ästhetik der Zusammenarbeit wider und ehrt gleichzeitig das luxuriöse und handwerkliche Erbe der Marke. Die Kampagne wurde in kontrastreichen Kulissen gedreht und lässt die Grenze zwischen Realität und einem traumhaften Nachtleben verschwimmen. Die begleitenden Bilder des renommierten koreanischen Fotografen Hong Jang Hyun, langjähriger Partner von Peggy Gou, unterstreichen die raffinierte visuelle Identität der Kampagne. Die Kampagne wird weltweit in den Bereichen Digital, Social und OOH eingesetzt – von New York über London bis Seoul.

Nachdem die Kampagne wochenlang durch kryptische Hinweise angeteasert wurde, darunter die Sichtung des „194구"-Logos an verschiedenen hochfrequentierten Orten auf der ganzen Welt und das auffällige Tragen des „194구"-Logos durch Peggy bei den letzten Shows, beginnen die offiziellen globalen Launch-Aktivitäten am 2. April in New York City – eine bewusste Anspielung auf 19(4/2), das Jahr, in dem Don Julio Gonzalez die Marke gründete. Die Veranstaltung wird eine Souvenirshop-Fassade mit „194구"-Merch aufweisen, welche die Gäste in einen versteckten Raum führt, wo eine lebhafte Party die Zusammenarbeit zum Leben erweckt und die Teilnehmer in die Inspiration hinter dem neuen Flaschendesign eintauchen. Im Anschluss daran werden Peggy und Don Julio in führenden Städten wie London, Mailand, Seoul und Hongkong auftauchen, um die globale Feier fortzusetzen.

Die limitierte „Don Julio 194구"-Flasche, die in Zusammenarbeit mit Peggy Gou entworfen wurde, wird weltweit in einer Standardflasche mit 750 ml oder 700 cl, je nach Markt, bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein, solange der Vorrat reicht – unter anderem in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Italien, Spanien, Südkorea, Hongkong, Singapur, Japan, Dubai, Mexiko und mehr.

Tequila Don Julio ermutigt Konsumenten, die volljährig sind, verantwortungsbewusst zu feiern.

