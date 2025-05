PR International

MAISON Ë oder: ein neuer Blick auf das Schöne

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Mit dem Magazin MAISON Ë hat das Unternehmer-Ehepaar Franziska und Gregor Piëch gemeinsam mit Co-CEO Taskin Yüksel ein Medium geschaffen, das sich gegen die Schnelllebigkeit der Zeit stellt – und stattdessen für Haltung, Tiefe und Schönheit einsteht.

„Am Ende eines Tages voller To-dos wollten wir etwas in den Händen halten, das inspiriert – inhaltlich stark, visuell großzügig, mit Substanz“, sagt Franziska Piëch. Gemeinsam mit ihrem Mann Gregor, beide fungieren als Herausgeber und Chefredakteure, schuf sie ein vierteljährlich erscheinendes Magazin, das sich auf 200 Seiten ganz dem kuratierten Erzählen widmet – jenseits von Tempo, Trends und dünnem Papier. „Wir wollten ein Umfeld schaffen, das journalistischer Qualität Raum gibt – auch visuell. Kein lauter Content, sondern echte Geschichten“, ergänzt Gregor Piëch. MAISON Ë ist in neun Ländern im Handel und versteht sich nicht nur als Printprodukt, sondern als Erlebniswelt: mit eigenproduzierten Inhalten, Bewegtbild, Podcasts und über 500 Geschichten pro Jahr. „Unser Ziel ist es, Inhalte so individuell und sinnlich wie möglich zu gestalten – fernab jedes Generikums“, erklärt Taskin Yüksel, Co-CEO und stellvertretender Chefredakteur. „Wir glauben an die Kraft von Geschichten, die wirken, weil sie mit Liebe gemacht sind – in der Tiefe, nicht in der Breite.“

MAISON Ë ist ab heute im Zeitschriftenhandel sowie in ausgewählten Concept Stores oder Boutiquehotels erhältlich.

Original-Content von: PR International, übermittelt durch news aktuell