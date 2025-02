Peter Immobilien

Rekordnachfrage auf dem deutschen Immobilienmarkt: Makler verrät, wie man den besten Preis für seine Immobilie rausholt

Schifferstadt (ots)

Ein Blick auf die aktuellen Daten des WohnBarometers für das vierte Quartal 2024 zeigt: Die Nachfrage auf dem deutschen Immobilienmarkt hat neue Rekordwerte erreicht. Besonders in Metropolen und größeren Städten ist das Interesse an Wohneigentum so hoch wie nie zuvor. Laut Immobilienscout24.de stieg im Vergleich zum Vorjahr die Nachfrage nach Eigentumswohnungen deutschlandweit um 16 Prozent, während das Interesse an Einfamilienhäusern um 8 Prozent zunahm. Verglichen mit dem bisherigen Höchststand aus dem vierten Quartal 2020 liegt die Nachfrage in Städten nun 14 Prozent höher. In den Metropolen übertrifft das aktuelle Interesse sogar die Hochphase aus der Mitte des Jahres 2021 um 21 Prozent.

Mit einer individuell abgestimmten Strategie und professionellem Marketing können Verkäufer jetzt maximale Gewinne erzielen. Welche Tricks und Kniffe dabei helfen, den besten Preis zu erzielen, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Zielgruppenanalyse: So unterscheiden sich jüngere und ältere Käufer

Um eine passende Verkaufsstrategie zu entwickeln, ist es wichtig, die Zielgruppe sowie deren Kaufabsichten genau zu analysieren. Dabei unterscheiden sich die Präferenzen je nach Alter und Lebenssituation: Jüngere, wohlhabende Käufer bis etwa 45 Jahre interessieren sich verstärkt für repräsentative Villen oder großzügige Einfamilienhäuser. Für sie stehen Prestige und großzügige Raumaufteilungen im Vordergrund, wobei Wohnflächen zwischen 200 und 500 Quadratmetern bevorzugt werden. Die Architektur und Ausstattung sollten modern und ansprechend sein, mit offenen Küchen, großen Fenstern und hohen Decken.

Ältere Käufer ab 50 Jahren hingegen neigen zu barrierefreien Penthäusern. Diese Gruppe sucht oft eine luxuriös ausgestattete Immobilie, die sich sowohl als Erstwohnsitz als auch, in einigen Fällen, als Zweitwohnsitz eignet. Die gewünschte Wohnfläche liegt hier meist zwischen 180 und 250 Quadratmetern. Neben funktionalen Aspekten wie Barrierefreiheit spielen das Umfeld und die Nachbarschaft für sie eine wichtige Rolle, da sie Wert auf ein harmonisches und exklusives Wohnumfeld legen.

Ungeachtet des Alters sind sowohl jüngere als auch ältere Käufer an Immobilien mit zeitgemäßem energetischen Standard interessiert. Zudem schätzen beide Zielgruppen großzügige Raumaufteilungen und eine hochwertige Ausstattung, die Luxus und Funktionalität miteinander verbindet.

Wie können Makler Luxusimmobilien optimal präsentieren und vermarkten?

Um hochwertige Luxusimmobilien erfolgreich zu vermarkten, sollten Makler großen Wert auf eine professionelle und ansprechende Präsentation legen. Hierbei empfiehlt sich der Einsatz eines spezialisierten Teams, das aus professionellen Fotografen, Filmproduzenten, Kameraleuten sowie Experten für Licht und Ton besteht. Eine exzellente visuelle Darstellung – sei es durch hochauflösende Fotos oder Video-Touren – vermittelt den Käufern die Einzigartigkeit der Immobilie und erfüllt deren hohe Erwartungen.

Darüber hinaus ist es wichtig, die Immobilie vorab optimal aufzubereiten. Das bedeutet, Räume gegebenenfalls zu entrümpeln, kleinere Renovierungsarbeiten durchzuführen oder die Außenanlage in einen gepflegten Zustand zu versetzen. Gerade bei Objekten, die längere Zeit unbewohnt waren, sollten Details wie ein frisch gemähter Rasen oder ein sauberer Eingangsbereich nicht übersehen werden. Solche Kleinigkeiten machen oft den entscheidenden Unterschied, da sie den Gesamteindruck erheblich verbessern.

Eine hochwertige Immobilie verdient eine ebenso hochwertige Präsentation – vergleichbar mit der Zubereitung eines Gourmetgerichts. Käufer von Luxusimmobilien haben hohe Ansprüche, und diese sollten durch Perfektion in jeder Phase des Verkaufsprozesses erfüllt werden. Dies kann bereits vor der ersten Besichtigung fünfstellige Investitionen in die Aufbereitung der Immobilie erfordern, doch dieser Aufwand lohnt sich, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Diskrete Vermarktung und Authentizität

Auch die Vermarktung über soziale Medien, YouTube und das persönliche Netzwerk spielt eine zentrale Rolle. Diese Kanäle ermöglichen es, eine exklusive Zielgruppe effektiv zu erreichen. Unverzichtbar in diesem Segment ist dabei aber gleichzeitig die Diskretion aller Beteiligten.

Neben der technischen und optischen Vorbereitung ist es ebenso entscheidend, wie der Makler selbst auftritt. Authentizität und echtes Interesse an den Bedürfnissen der Kunden sind hier unverzichtbar. Käufer erwarten, dass der Makler ihnen mit Kompetenz und Empathie begegnet, anstatt eine künstliche Rolle einzunehmen. Nur wer ehrlich und glaubwürdig agiert, kann das Vertrauen der Kunden gewinnen und so sicherstellen, dass die Immobilie zum besten Preis verkauft wird.

Über Andreas Peter:

Andreas Peter ist seit 2013 als Immobilienexperte tätig und hat sich auf die Vermittlung von komplexen und besonderen Immobilien sowie Pflegeimmobilien spezialisiert. Mit seinem Unternehmen Peter Immobilien begleitet er seine Kunden dank seiner langjährigen Markterfahrung und modernen Strategien erfolgreich durch den Verkaufsprozess. Er und sein Team legen großen Wert auf transparente Zusammenarbeit, individuelle Beratung und fundierte Marktkenntnisse. Weitere Informationen unter: https://peter-exklusiv.immobilien/

