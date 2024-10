ITECH Electronics

ITECH ELECTRONICS präsentiert innovative bidirektionale DC-Stromversorgungen auf der ELECTRONICA München 2024

München (ots/PRNewswire)

ITECH Electronics, ein zuverlässiges, weltweites Symbol für Innovation im Bereich der Leistungselektronik-Testgeräte und -Lösungen präsentiert seine neueste Technologie auf der Electronica München 2024, die vom 12. bis 15. November 2024 stattfindet.

Das Unternehmen wird seine hochmodernen T&M-Geräte auf der Halle A3 Stand 642 ausstellen. Zum Beispiel:

Neu eingeführte bidirektionale DC-Stromversorgung IT6600C, mit hoher Leistungsdichte bis zu 42 kW 3U-Einheit, (max.10 MW);

Neu aufgerüstete Netzsimulator-Wechselstromversorgung IT7900EP, Ausgangsleistung bis zu 21 kVA in 3U-Einzelgerät und erweiterbar auf 1 MVA nach Master-Slave-Parallelschaltung;

Modulares Mehrkanal-Stromversorgungssystem IT2700, 8 Kanäle in einer 1U-Einheit; verschiedene Module können miteinander kombiniert werden;

Grafische Quelle-Messeinheit IT2800, Gewinner von drei T&M-Auszeichnungen, vereint die Fähigkeiten von sechs Geräten in einem;

Außerdem wird ITECH ein weiteres explosives Produkt der IT-M-Serie vorstellen, das sich durch eine „kompakte Struktur" und eine „hohe Leistungsdichte" auszeichnet.

Lernen Sie ITECH kennen

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Herstellung umfasst der umfangreiche Katalog von ITECH mehr als 60 Produktserien und 1.000 Modelle, darunter programmierbare AC/DC-Stromversorgungen, programmierbare elektronische AC/DC-Lasten, regenerative 2-in-1-Stromversorgungssysteme, Netzsimulatoren, bidirektionale DC-Stromversorgungen, Quellenmessgeräte, Batteriesimulatoren, PV-Simulatoren, Leistungsmessgeräte, Batterie-IR-Tester, ATE-Systeme und mehr.

Von Anfang an hat sich ITECH der Innovation verschrieben. Die breit gefächerten Produktspezifikationen unterstützen eine Vielzahl von Sektoren, darunter Elektrofahrzeuge und Automobil- und Industrieelektronik, Solar- und Energiespeicherung, kommerzielle Luftfahrt, Halbleiter, Gesundheitswesen, akademische Forschung und vieles mehr.

Innovationsgeist und Spitzentechnologie

ITECH steht an der Spitze der Stromprüftechnologie, mit Hochleistungs-Gleichstromversorgungen und bidirektionalen Stromversorgungen, die Lösungen bis zu 2250 V, 10.000 A und 10 MW bieten. Das Unternehmen setzt immer wieder neue Maßstäbe und erreicht mit 42 kW in einem 3U-Gerät die höchste Leistungsdichte der Branche. Um mit den sich schnell entwickelnden Trends in der Branche Schritt zu halten, führt ITECH jährlich mindestens sechs neue Produktserien ein.

Besuchen Sie ITECH auf den kommenden Messen

Möchten Sie die Technologien von ITECH aus erster Hand erfahren?

Wir laden Sie herzlich ein, ITECH auf den kommenden Messen zu besuchen und sich die Produkte live vorführen zu lassen.

Electronica 2024, Stand A3.642, 12.–15. November 2024, München, Deutschland

APEC 2025, Stand 1817, 16.–20. März 2025, Atlanta, U.S.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.itechate.com oder senden Sie eine E-Mail an info@itechate.com

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/itech-electronics-prasentiert-innovative-bidirektionale-dc-stromversorgungen-auf-der-electronica-munchen-2024-302288380.html

Original-Content von: ITECH Electronics, übermittelt durch news aktuell