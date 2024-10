Bearaby

Expansion nach Europa: Bearaby bringt innovative Gewichtsdecken aus New York nach Deutschland

Berlin (ots)

Die New Yorker Home- und Wellness-Marke Bearaby expandiert nach Deutschland. Mit mehr als 300.000 Kundinnen und Kunden gehört das Unternehmen in den USA zu den Marktführern seiner Branche und nimmt nun den deutschen Markt ins Visier.

Bearaby wurde im Jahr 2018 von Dr. Kathrin Hamm mit der Vision gegründet, mehr Entspannung und Wohlbefinden in das Leben der Menschen zu bringen - und das vor allem im Schlaf. Durch ihre vorherige Arbeit bei der Weltbank und die damit verbundenen Reisen hatte Hamm mit chronischen Schlafproblemen zu kämpfen und konnte diese erst mithilfe von Gewichtsdecken auf natürliche Weise lösen. Sie erkannte das Potenzial, Gewichtsdecken aus der medizinischen Nische zu holen und in ein ästhetisches Design-Produkt aus natürlichen Materialien umzuwandeln.

Der schnelle Erfolg gab ihr recht: Nach nur wenigen Wochen war ihr Produkt in den USA ausverkauft. Bearaby ist es in den USA schnell gelungen, sich als eine der führenden Marken im Bereich Home und Wellness zu etablieren und das Thema "Gewichtsdecken" einer breiten Masse zugänglich zu machen. 2022 landete Bearaby auf dem 6. Platz der am schnellsten wachsenden Verbrauchermarken in New York und mit Platz 82 auf der "Inc 5000-Liste" gehörte Bearaby zu den am schnellsten wachsenden Marken insgesamt. Mittlerweile umfasst das Sortiment von Bearaby neben Gewichtsdecken auch beschwerte Schlafmasken, wärmende Kissen und viele weitere Produkte, die zu besserem Schlaf und Entspannung beitragen. Dabei stehen ästhetisches Design, ganzheitliches Wohlbefinden und Nachhaltigkeit immer im Mittelpunkt.

Nun launcht das New Yorker Unternehmen in Deutschland zunächst online über den Shop bearaby.eu, Partnerschaften mit dem stationären Handel sind auch geplant. Dr. Kathrin Hamm, Gründerin und Geschäftsführerin von Bearaby und gebürtige Stuttgarterin, sagt: "Deutschland ist der erste Markt, in den wir außerhalb der USA expandieren. Es ist nicht nur ein persönlicher Erfolg, unsere Produkte in mein Heimatland zu bringen, sondern auch ein bedeutender Schritt auf unserer Mission, Erholung und Schlafgesundheit zu fördern und in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Knapp die Hälfte aller Erwachsenen in Deutschland leidet unter Schlafstörungen. Aber: Deutsche Verbraucher:innen erkennen die Bedeutung eines guten Schlafs für ihr Wohlbefinden zunehmend an. Einer der wichtigsten Trends auf dem deutschen Markt sind Wellbeing und Longevity. Hier sehen wir für uns ein enormes Potenzial."

Über Bearaby

Bearaby wurde im Jahr 2018 von Dr. Kathrin Hamm mit der Vision gegründet, mehr Entspannung und Wohlbefinden in das Leben der Menschen zu bringen - und das vor allem im Schlaf. Ihr Konzept basiert auf Gewichtsdecken sowie anderen Wellness-Produkten wie Augenmasken und wärmenden Kissen mit Gewicht. Dabei stehen ästhetisches Design, ganzheitliches Wohlbefinden und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt: Die handgestrickten Gewichtsdecken aus 100 Prozent Bio-Baumwolle verbinden zum Beispiel eine nachhaltige und faire Produktionskette mit dem bestmöglichen Produkterlebnis für zu Hause. Unter den insgesamt 15 angemeldeten Patenten der Marke sind einige für nachhaltige Produktinnovationen. Die Home- und Wellness-Marke gehört zu den schnellsten wachsenden Unternehmen der USA. Im Oktober 2024 expandierte das Unternehmen nach Deutschland.

