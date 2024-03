Fraktion der S&D, Deutsche Delegation, Europäisches Parlament

Deutsche S&D-Delegation wählt René Repasi zu ihrem Vorsitzenden

"Möchte mich in den Dienst der Europa-SPD stellen"

Straßburg (ots)

Die Europaabgeordneten der SPD haben René Repasi im Europäischen Parlament in Straßburg zur neuen Spitze ihrer Delegation bestimmt. Der 44-Jährige wird in dieser Funktion die politische Arbeit der SPD-Abgeordneten steuern, sie in Zusammenarbeit mit den anderen Delegationen der Fraktion vertreten und ständiger Gast im Bundesvorstand sowie im Präsidium der SPD sein. Jens Geier hatte den Vorsitz der Gruppe seit Anfang 2017 inne und ihn zum heutigen Tag übergeben.

René Repasi, Vorsitzender der SPD-Europaabgeordneten: "Die Europäische Union sieht sich in den vergangenen Jahren dramatischen Herausforderungen ausgesetzt. Die Coronakrise haben wir gemeinsam bewältigt. Neofaschismus und Putin greifen unsere Werte von innen und außen an. Wir Sozialdemokrat:innen arbeiten in Europa wie in Deutschland mit starken Stimmen daran, dass sinnvolle und nachhaltige Lösungen den Menschen Sicherheit und Schutz bieten. Egal ob vor der Klimakrise, der Macht internationaler Konzerne oder beim Einkaufen im Supermarkt. Hierfür möchte ich mich in den Dienst der sozialdemokratischen Europa-Abgeordneten stellen. Gemeinsam mit Nicolas Schmit und Katarina Barley werben wir bei der Europawahl, dass sich all das nur gemeinsam bewältigen lässt. Kein Land Europas ist stärker allein. Zukunft geht nur gemeinsam."

Den Vorstand der deutschen S&D-Delegation komplettieren weiterhin die Abgeordneten Birgit Sippel, Delara Burkhardt, Tiemo Wölken und Matthias Ecke.

René Repasi rückte 2022 als Abgeordneter in das Europäische Parlament nach. Im Jahr zuvor war er zum Professor für Europarecht an der Erasmus Universität Rotterdam ernannt worden. Nach seinem Einzug in das Europäische Parlament lehrt und forscht er weiterhin in reduziertem Maße. 2016 hatte René Repasi nach einem Jura-Studium in Heidelberg und Montpellier promoviert. Er wurde am 8. November 1979 in Karlsruhe als Sohn einer Deutschen und eines Ungarn geboren. Pressebilder von René Repasi sind hier online: https://repasi.eu/presse-medien/

