The Surrey, A Corinthia Hotel

AN DER UPPER EAST SIDE VON NEW YORK ERÖFFNET THE SURREY, EIN CORINTHIA HOTEL.

New York (ots/PRNewswire)

Unter der Leitung von Corinthia Hotels bringt das neue Hotel lebendige Energie in die 76th Street und Madison Avenue.

The Surrey, A Corinthia Hotel eröffnet heute unter seinem ikonischen Namen. Es bringt ein neues Design und ein ultra-luxuriöses Erlebnis an eine der begehrtesten Adressen der Upper East Side. Das 16-stöckige Gebäude ist das erste Corinthia Hotel in Nordamerika. Es befindet sich im Besitz von Reuben Brothers, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Immobilienentwicklung und Private Equity, und wurde von Martin Brudnizki von MBDS mit einem atemberaubenden Interieur ausgestattet. The Surrey wurde komplett umgebaut und umfasst nun 70 Gästezimmer, 30 Suiten und 14 private Residenzen. Mit der ersten New Yorker Dependance des beliebten Restaurants Casa Tua und dem Surrey Spa mit Sisley Paris bietet The Surrey sowohl internationalen Trendsettern als auch New Yorkern ein stilvolles Lifestyle-Erlebnis.

"The Surrey, A Corinthia Hotel ist es gelungen, führende Visionäre aus den Bereichen Gastronomie, Spa, Design und Architektur zu gewinnen, um der Upper East Side von Manhattan ein Gefühl von Lebendigkeit zu verleihen", so Pradeep Raman, Managing Director von The Surrey. "Unser Ziel ist es, ein kultureller Pfeiler unseres Viertels zu werden, eine Ergänzung zu dem dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden Teppich aus Mode, Kreativität und Kunst, der uns umgibt.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, dass unsere erste Eröffnung in Nordamerika eine so bedeutende ist wie The Surrey, eine Adresse, die auf ihr nächstes Kapitel wartet", sagte Simon Casson, Chief Executive Officer von Corinthia Hotels. "Wir sehen dieses Hotel als einen Liebesbrief an New York an und als einen Leuchtturm, der den kreativen Geist der Stadt zum Ausdruck bringt. Auf dem Weg zu globalem Wachstum ist The Surrey in vielerlei Hinsicht ein neues Flaggschiff. Es repräsentiert den herzlichen und familiären Geist von Corinthia.

ERHALTUNG DER FASSADE

Das Hotel an der East 76th Street verfügt über öffentliche Bereiche und Gästezimmer, die vom in London und New York angesiedelten Designteam MBDS so entworfen wurden, dass sie historische Einflüsse mit moderner Eleganz verbinden. Das Design sorgt für ein angenehmens Wohngefühl und zollt New York mit Details wie handgefertigten Murano-Leuchtern und speziell angefertigten Möbeln Tribut. Die Texturen im gesamten Hotel, von den Schränken bis zu den Wänden, ergänzen die Räume um eine reiche, sensorische Dimension.

Inspiriert von den Brücken des Central Parks wurden die Suiten des Hotels gestaltet. Dazu gehören die Bethesda Grandeur Suite, die Pine Bank Bridge Suite, die Greywacke Heritage Suite und die The Surrey Suite, die Designelemente verwenden, um ihre Namensvettern zu ehren. Der architektonische Stil jeder Brücke wird durch Kranzleisten widergespiegelt, während Abbildungen der Brücken im großen Kleiderschrank jeder Suite zu finden sind. Die geräumigen Suiten sind mit eleganten Wohnbereichen, luxuriösen Betten und großzügigen Bädern ausgestattet. Gäste, die in diesen Suiten übernachten, können sich für einen kostenlosen Butler-Service entscheiden. So wird der Aufenthalt zu einem nahtlosen und sehr persönlichen Erlebnis.

CASA TUA IST IN NEW YORK ANGEKOMMEN

Casa Tua, die renommierte Restaurantgruppe von Miky und Leticia Herrera-Grendene, eröffnet ihren ersten New Yorker Standort im The Surrey, A Corinthia Hotel. Das von dem italienischen Stararchitekten Michele Bonan gestaltete Restaurant verbindet modernen Luxus mit Einflüssen aus Bonans Heimatstadt Florenz und bietet maßgeschneiderte italienische Küche.

DIE WELLNESS-DESTINATION AN DER UPPER EAST SIDE

Mit dem Surrey Spa mit Sisley Paris zieht eine neue Wellness-Oase an die Upper East Side ein. Corinthia Hotels hat sich mit der französischen Luxus-Lifestyle-Marke Sisley zusammengetan, die für ihre Expertise in der Phytokosmetik bekannt ist - die Kombination der besten pflanzlichen Inhaltsstoffe mit modernster Wissenschaft, um Behandlungen anzubieten, die sich auf Verjüngung, Anti-Aging und Entspannung konzentrieren. Das Spa-Angebot umfasst verschiedene Behandlungen mit Sisley-Produkten, darunter auch das exklusive Black-Rose-Auffrischungsfacial. Das Surrey Spa ist mit zwei Behandlungsräumen, einem Dampfbad, einer Sauna, einem Salz-Entspannungsraum, einer Erlebnisdusche, einem von AMP entworfenen Fitnessraum und einem Sisley-Einzelhandelsgeschäft ausgestattet. Der Wellnessbereich ist mit einer privaten Außenterrasse verbunden.

EINE GALERIE VOLLER LEBEN

Das Surrey Hotel liegt nur wenige Blocks von einigen der renommiertesten Museen der Welt entfernt. Kunst spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung und dem Erlebnis der Gäste. Bei der Zusammenstellung der Kunstsammlung hat das Hotel mit dem Expertenteam der VISTO Gallery in Paris zusammengearbeitet.

Über Corinthia Hotels

Corinthia Hotels wurde 1968 in Malta gegründet und ist ein weltweit tätiges Hotelunternehmen mit einem wachsenden Portfolio im Bereich der Luxushotellerie. Corinthia ist ein Pionier im Genre der Grand Boutique Hotels und verbindet die Eleganz einer Grande Dame mit der Energie eines Lifestyle-Boutique-Hotels. Vom ursprünglichen Corinthia Palace auf Malta bis zu Hotels in London, Lissabon und Budapest wurden Wahrzeichen in New York, Rom, Brüssel, Bukarest, Doha und Riad sowie Resorts auf den Malediven und darüber hinaus entwickelt. Durch die Kombination von mediterranem Flair mit erstklassigem kulinarischen und Spa-Angebot sowie authentischem Service bleibt Corinthia an der Spitze der Hotellerie mit ehrgeizigen Plänen, seine Position im globalen Luxussektor weiter auszubauen. Corinthia.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Krista Ritterhoff

Nike Kommunikation

Telefon: +19143741326

E-Mail: kritterhoff@nikecomm.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2540815/Corinthia_TheSurrey_ExternalSignage_WhatTheFox_3418.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2539987/4989673/The_Surrey___A_Corinthia_Hotel_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/an-der-upper-east-side-von-new-york-eroffnet-the-surrey-ein-corinthia-hotel-302288062.html

Original-Content von: The Surrey, A Corinthia Hotel, übermittelt durch news aktuell