GUTE ARBEIT - die einzigartige Perspektive eines Crashtest-Dummies auf das Crash-Test-Labor von Chery

Vor kurzem veröffentlichte Chery Auto ein originelles und fesselndes Video, das die Zuschauer auf eine faszinierende Reise durch sein hochmodernes Crashtest-Labor mitnimmt. Durch die einzigartige Perspektive eines „neu eingestellten" Crashtest-Dummys demonstriert das Video anschaulich die außergewöhnliche Sicherheitsleistung des TIGGO 8 und bietet den Zuschauern neue Einblicke in die Crashtests von Fahrzeugen. Es unterstreicht auch das unermüdliche Engagement von Chery für höchste Sicherheit für jeden Nutzer.

Das Video beginnt damit, dass der Protagonist – ein sprechender Crashtest-Dummy – seine „Arbeitserfahrung" humorvoll mit dem Publikum teilt. Er erzählt, dass er gemischte Gefühle bei seinem ersten Crashtest hat und gleichzeitig nervös und aufgeregt ist. Vor allem aber ist er stolz und geehrt, an einer Mission zum Schutz von Menschenleben beteiligt zu sein.

Das Video zeigt dann das Crashtest-Zentrum von Chery, eine riesige Anlage mit einer Fläche von 32.000 Quadratmetern, die mit einer Investition von 150 Millionen RMB gebaut wurde. Das Zentrum besticht durch seine fortschrittliche Ausstattung und die professionelle Testumgebung. Hier entwickelt ein professionelles Team mit Hilfe modernster Ausrüstung und einer Fülle von Testerfahrungen sichere und zuverlässige Produkte. Unter ihnen ragt die Sicherheitsleistung des TIGGO 8 heraus. In dem Video unterstreicht der Crashtest-Dummy die herausragende Sicherheitsleistung des TIGGO 8, der über eine hochfeste integrierte Karosseriestruktur verfügt, die zu über 60 % aus hochfestem Stahl und mehreren ultrahochfesten, warmumgeformten Komponenten von Benteler besteht. Dem Dummy zufolge bietet diese Konstruktion ein Schutzniveau, das mit einem „soliden Schild" vergleichbar ist.

Ob Frontalaufprall, Seitenaufprall oder Heckaufprall, der TIGGO 8 leitet die Aufprallenergie durch seine robuste Karosseriestruktur ab. Durch die Kombination aus 9 Airbags mit mehreren Aufprallwinkeln und einem fortschrittlichen Insassenrückhaltesystem werden die Auswirkungen auf die Insassen so weit wie möglich minimiert.

Dieses Video zeigt die technologischen Spitzenleistungen von Chery im Bereich der Fahrzeugsicherheit und spricht das Publikum durch seine unbeschwerte und fesselnde Erzählweise an. Der Crashtest-Dummy vollbringt in einem Live-Crashtest seine eigene „gute Arbeit" und das Video spiegelt metaphorisch die herausragende Leistung von Chery bei der Gewährleistung der Sicherheit in seiner gesamten Fahrzeugpalette wider. Mit der Präsentation seiner Sicherheitsphilosophie und seiner technologischen Innovationen hat Chery zweifelsohne einen neuen Maßstab für die Automobilindustrie gesetzt.

