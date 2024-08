justTRADE erweitert sein Angebot im außerbörslichen Handel um zwei weitere attraktive Zertifikate-Emittenten: Morgan Stanley und die DZ Bank

Frankfurt am Main (ots) - justTRADE bietet jetzt auch den Handel für 0EUR Orderentgelt über die Tradegate Exchange an - Für 0EUR Orderentgelt nun auch an der größten und umsatzstärksten Retail-Börse in Deutschland handeln - Über die Tradegate Exchange direkt in Aktien, ETFs und ETCs investieren - justTRADE baut Auswahl an Handelsplätzen auf 8 Handelspartner ...

