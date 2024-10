B. Riley Financial, Inc.

B. Riley Financial gründet Partnerschaft mit Oaktree in den Geschäftsbereichen der Great American Group

Los Angeles (ots/PRNewswire)

LOS ANGELES, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ – B. Riley Financial, Inc. (Nasdaq: RILY) („B. Riley" und das „Unternehmen"), eine diversifizierte Finanzdienstleistungsplattform, und von Oaktree Capital Management, L.P. („Oaktree") verwaltete Fonds., haben eine endgültige Vereinbarung (die „Vereinbarung") zur Gründung einer Partnerschaft in Great American Holdings, LLC, einer neu gegründeten Holdinggesellschaft („Great American NewCo"), unterzeichnet.

Vor dem Abschluss der in der Vereinbarung vorgesehenen Transaktionen wird B. Riley eine interne Reorganisation durchführen und alle Anteile an den Geschäftsbereichen Appraisal and Valuation Services, Retail, Wholesale & Industrial Solutions einschließlich des Europageschäfts, GA Europe und Real Estate (zusammen als „Great American Group" bezeichnet) in Great American NewCo einbringen.

Bei Abschluss der Transaktion wird B. Riley ein Gesamtentgelt erhalten, das sich aus ca. 203 Mio. USD in bar, vorbehaltlich bestimmter Kaufpreisanpassungen, Vorzugsaktien der Klasse B von Great American NewCo mit einer anfänglichen Liquidationspräferenz von ca. 183 Mio. USD und Stammaktien der Klasse A von NewCo, die ca. 47 % der gesamten ausstehenden Stammaktien ausmachen, zusammensetzt. Oaktree wird Vorzugsaktien der Klasse A von Great American NewCo mit einer anfänglichen Liquidationspräferenz von ca. 203 Mio. USD sowie Stammaktien der Klasse A, die ca. 53 % des Gesamtbetrags der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien der Klasse A von Great American NewCo ausmachen, im Austausch gegen eine Barzahlung von ca. 203 Mio. USD (die „vorgeschlagene Transaktion") erwerben, was einen Gesamtunternehmenswert für Great American NewCo von 386 Mio. USD bedeutet. Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat des Unternehmens genehmigt und steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Das Projekt wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen.

Bryant Riley, Chairman und Co-Chief Executive Officer von B. Riley, sagte, „Ich freue mich über die Partnerschaft mit Oaktree angesichts der hervorragenden Erfolgsbilanz und des Rufs als einer der weltweit führenden Vermögensverwalter. Wir sind davon überzeugt, dass sich die Größe und das Fachwissen von Oaktree im Bereich der alternativen Anlagen sowie die Stärke des Unternehmens als Kapitalgeber in Verbindung mit der führenden Position der Great American Group als Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Asset Disposition, Finanzberatung und Immobilien als komplementär erweisen werden, wenn wir unsere Kräfte bündeln, um Finanzprodukte und -dienstleistungen anzubieten, die unseren Kunden einen besseren Service bieten."

Herr Riley fuhr fort: „Wie wir im letzten Monat mitgeteilt haben, ist diese Transaktion ein wichtiger Schritt in unserem Plan, unsere Schulden zu reduzieren und gleichzeitig in unsere Kerngeschäfte im Bereich Finanzdienstleistungen zu investieren. Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft, die wir mit Oaktree in der Great American Group eingegangen sind, da sie einen bedeutenden Schuldenabbau ermöglicht und gleichzeitig ein erhebliches Eigenkapitalpotenzial für das Unternehmen mit einem äußerst fähigen neuen Partner bereithält, der die zukünftigen Wachstumsaussichten verbessern wird."

„Great American bietet eine interessante Investitionsmöglichkeit für Oaktree in eine führende Plattform für die Bewertung, Veräußerung von Vermögenswerten und Immobilien. Wir freuen uns darauf, sowohl Kapital als auch unser umfangreiches operatives Know-how zur Verfügung zu stellen, um das zukünftige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen", sagte Nick Basso, Managing Director bei Oaktree.

„Als erfahrener Kapitalgeber für den Finanzdienstleistungssektor freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit B. Riley und dem talentierten Führungsteam von Great American. Wir freuen uns darauf, unsere Ressourcen und Beziehungen einzubringen, um das Wachstum von Great American als unabhängige Plattform zu unterstützen", sagte Thomas Casarella, Managing Director bei Oaktree.

Berater Moelis & Company LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von B. Riley, und Sullivan & Cromwell LLP fungierte als Rechtsberater von B. Riley. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fungierte als Rechtsberater für Oaktree.

Informationen zu B. Riley Financial

B. Riley Financial ist eine diversifizierte Finanzdienstleistungsplattform, die maßgeschneiderte Lösungen anbietet, um den strategischen, operativen und Kapitalbedarf ihrer Kunden und Partner zu decken. B. Riley nutzt sein plattformübergreifendes Fachwissen, um seinen Kunden in jeder Phase des Geschäftslebenszyklus umfassende und kooperative Lösungen zu bieten. Über die angeschlossenen Tochtergesellschaften bietet B. Riley umfassende Finanzdienstleistungen in den Bereichen Investmentbanking, institutionelles Brokerage, privates Vermögensmanagement, Finanzberatung, Unternehmensrestrukturierung, Betriebsführung, Risiko und Compliance, Due Diligence, Forensic Accounting, Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, Gutachten und Bewertungen, Auktionen und Liquidation. B. Riley investiert opportunistisch zum Nutzen seiner Aktionäre, und bestimmte Tochtergesellschaften vergeben und zeichnen vorrangig besicherte Darlehen für anlagekräftige Unternehmen. B. Riley bezieht sich auf B. Riley Financial, Inc. und/oder eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.brileyfin.com.

Informationen zu Oaktree

Oaktree ist ein führender globaler Vermögensverwalter, der sich auf alternative Anlagen spezialisiert hat, mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mrd. USD (Stand: 30. Juni 2024). Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf einen opportunistischen, wertorientierten und risikokontrollierten Ansatz bei Investitionen in Kredite, Private Equity, Immobilien und börsennotierte Aktien. Das Unternehmen hat über 1.200 Mitarbeiter und Niederlassungen in 23 Städten weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Oaktree unter http://www.oaktreecapital.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können erheblich von den historischen Ergebnissen oder den erwarteten Ergebnissen abweichen, was von einer Vielzahl von Faktoren abhängt, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Eintreten von Ereignissen, Dazu gehören unter anderem das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zu einer Beendigung der Vereinbarung führen könnten, die Unfähigkeit, die darin vorgesehenen Transaktionen zu vollziehen, oder die Nichterfüllung anderer Bedingungen für den Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion, mögliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion, die in Verbindung mit der Vereinbarung eingeleitet werden könnten, und das Risiko, dass die vorgeschlagene Transaktion nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht vollzogen wird. Zusätzlich zu diesen Faktoren empfehlen wir Ihnen, die „Risikofaktoren" im Jahresbericht von B. Riley auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr und in anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen zu lesen, in denen wichtige Faktoren, wenn auch nicht unbedingt alle, aufgeführt sind, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse wesentlich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

