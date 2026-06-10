Tourismusverband Raurisertal

Wilder Westen im Raurisertal mit Goldnuggets & Nationalpark-Ranger

Bild-Infos

Download

Rauris (ots)

Echtes Gold, unberührte Natur und Abenteuer für die ganze Familie: Im Raurisertal wird der Traum vom "Wilden Westen" mitten in den Alpen Wirklichkeit. Eingebettet in die beeindruckende Bergwelt des Nationalpark Hohe Tauern erleben große und kleine Entdecker eine Region, in der Natur, Geschichte und echtes Abenteuer auf einzigartige Weise verschmelzen.

Auf den Spuren der Goldgräber

Das Raurisertal blickt auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Einst war das Tal das Zentrum des mitteleuropäischen Goldabbaus, denn rund 10 Prozent des Weltvorkommens wurden hier in den Glanzzeiten aus dem Berg geholt. Heute werden an den Goldwaschplätzen Bodenhaus und Heimalm Kinder und Erwachsene selbst zu Schatzsuchern.

Ausgerüstet mit einer Waschpfanne und Gummistiefeln geht es an den Flusslauf. Mit der richtigen Technik trennt man den feinen Sand vom glänzenden Edelmetall. Wer geduldig ist, wäscht tatsächlich echtes Gold aus dem Wasser. Die glitzernden Flitter und kleinen Nuggets darf man als Souvenir mit nach Hause nehmen. Ein unvergessliches Erlebnis, das die Augen von Nachwuchs-Schatzsuchern zum Leuchten bringt.

Neu: 4 geführte Rangertouren im Raurisertal

Neben dem Goldfieber wartet die ungezähmte Natur des größten Schutzgebietes der Alpen, dem Nationalpark Hohe Tauern. Heuer bietet der Nationalpark Hohe Tauern zum ersten Mal 4 maßgeschneiderte, geführte Rangertouren an. Diese Touren führen tief hinein in das Tal der Geier, den Rauriser Urwald und ins Seidlwinkltal.

Ein Nationalpark-Ranger begleitet die Gruppen und teilt exklusives Wissen über das alpine Ökosystem. Es ist eine Expedition in eine andere Welt. Auf familienfreundlichen Wanderungen erzählen die Ranger von Bartgeiern, Murmeltieren und den geheimen Spuren der Tiere im Hochgebirge. Mit etwas Glück lassen sich im berühmten Krumltal sogar majestätische Gänsegeier beobachten, die in den Sommermonaten oft dutzendfach am Himmel kreisen.

Die Touren sind speziell so konzipiert, dass sie sowohl für erfahrene Wanderer spannend als auch für Kinder leicht bewältigbar sind. Naturwissenschaft wird hier zum lebendigen Abenteuerroman.

Der Schlüssel zum Gold- und Abenteuer

... ist die Nationalpark SommerCard. Sie wird vom 1. Mai bis 31. Oktober bei teilnehmenden Partnerbetrieben kostenlos ausgegeben und umfasst über 60 Attraktionen in der gesamten Nationalparkregion Hohe Tauern.

Neben täglichen Berg- und Talfahrten mit den Rauriser Hochalmbahnen inklusive Greifvogelwarte sowie Gold- und Mineralienwelt zählen auch der Eintritt zu den Krimmler Wasserfällen, dem Nationalparkzentrum Mittersill und ausgewählte Nationalpark-Rangertouren dazu.

Ebenso inkludiert sind die Nutzung der Großglockner Hochalpenstraße, der Gerlos Alpenstraße und der Mautstraße Kolm Saigurn, zahlreiche Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie die kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Wander-Shuttles im gesamten SalzburgerLand.

Das perfekte Sommerabenteuer wartet im Raurisertal

Echtes Naturerlebnis und familiäre Geborgenheit sind hier kein Widerspruch. Nach einem Tag voller Goldstaub und Ranger-Geschichten bieten die gemütlichen Hütten des Tals regionale Schmankerl zur Stärkung und die familiär geführten Hotels und Pensionen Entspannung pur.

Packen Sie die Wanderschuhe ein und werden Sie Teil eines alpinen Abenteuers, das Geschichte und unberührte Natur perfekt miteinander verbindet. Der Wilde Westen Österreichs wartet auf Sie! www.raurisertal.at

Original-Content von: Tourismusverband Raurisertal, übermittelt durch news aktuell