Seven.One Audio

Mit Vergnügen, Olympia-Verlag & Verlag Nürnberger Presse: Seven.One Audio erweitert sein Premium Audio Network um namhafte Partner

Bild-Infos

Download

Unterföhring, 9. Juli 2025. (ots)

Neue Top-Podcasts im Premium Audio Network (PAN) - u. a. "kicker Daily", "Ka Depp - Der Club Podcast" und "Politik mit Anne Will"

Ebenfalls neu im PAN: Zehn Targeting-Personas für noch präzisere Zielgruppenansprache

Ausgewählte Host-Read-Formate jetzt auch via Zweitvermarktung im PAN buchbar - z. B. "Mordlust" und "Geschichten aus der Geschichte"

Seven.One Audio verstärkt sein Premium Audio Network (PAN) und gewinnt gleich drei starke Partner: Ab sofort können Werbetreibende ihre Audio-Kampagnen auch in ausgewählten Podcasts von Mit Vergnügen, Olympia-Verlag und dem Verlag Nürnberger Presse platzieren - und das exklusiv über die Audio-Unit von ProSiebenSat.1. Zu den Neuzugängen gehören unter anderem die "kicker"-Podcasts des Olympia-Verlags wie "kicker meets DAZN" und "kicker Daily", regionale Formate wie "Ka Depp - Der Club Podcast" und "Fürther Flachpass" der Nürnberger Presse sowie "Politik mit Anne Will" und "Feel the News" von Mit Vergnügen. Mit der Integration neuer Partner stärkt Seven.One Audio sein vermarktbares Audio-Netzwerk und untermauert seine Position als führender Podcast-Vermarkter im deutschsprachigen Raum.

Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio: "Unsere neuen Partnerschaften sind ein echter Coup. Damit erweitern wir unser PAN-Portfolio um viele weitere Podcast-Hochkaräter aus Sport, News, Politik und Entertainment und bieten Werbekunden eine noch vielfältigere Themenauswahl. Zusätzlich profitieren sie von einer noch größeren, gebündelten Reichweite in einem markensicheren, authentischen Umfeld mit garantierter Branchen-Exklusivität. And last but not least werden unsere Themenrotationen dadurch nochmal aufgewertet und Marken können so ihre Zielgruppen noch präziser kontextbezogen ansprechen."

Ebenfalls neu im PAN: Targeting-Personas und Host-Read-Zweitvermarktung

Das Premium Audio Network bündelt zahlreiche hochwertige, deutschsprachige Podcasts in einem umfassenden, vermarktbaren Netzwerk. Werbetreibende können dort ihre Audio-Werbung über einen zentralen Zugang in einer breiten Palette an erstklassigen Podcasts - von reichweitenstarken Leitmedien bis hin zu spezialisierten Nischen-Formaten - auf allen gängigen Podcast-Plattformen schalten. Zur Auswahl stehen skalierbare Themenrotationen wie True Crime, Sport, Familie & Lifestyle und Entertainment - oder individuell anpassbare Zielgruppenpakete. Kampagnen lassen sich zudem nach Alter, Geschlecht, Predictive Audiences oder Region - bei Wunsch bis auf Postleitzahl-Ebene - aussteuern.

Zur weiteren Optimierung des Zielgruppentargetings stehen Werbekunden ab sofort zehn neue Personas zur Verfügung, die spezifische Lebensstile und Interessen abbilden - zum Beispiel Pet Owners & Animal Friends, Green Living & Health Conscious, Beauty Queens und Commuter & Business Travelers. Ergänzend fließen nun auch ausgewählte Podcasts aus der Host-Read-Ad-Vermarktung ins PAN mit ein. Konkret werden nicht belegte Host-Read-Werbeplätze über das PAN effizient weitervermarktet - darunter renommierte Formate wie "Mordlust" und "Geschichten aus der Geschichte".

Original-Content von: Seven.One Audio, übermittelt durch news aktuell