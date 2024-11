New York State Division of Tourism

Überaus weihnachtlich

New York ganz nach Santas Geschmack

New York

Abgesehen von der Millionenmetropole New York City, versprüht der Empire State jede Menge Kleinstadtcharme. Welcher Facette New Yorks mehr Romantik bietet, liegt im Auge des Betrachters. Müsste Santa Claus höchst persönlich bestimmen, welche Orte dem Weihnachtsfest den stimmungsvollsten Rahmen bieten, stünden folgende 13 Städte garantiert auf seiner Liste.

1. North Pole

Nichts, was es in New York nicht gibt - sogar den Nordpol! Zu finden im malerischen Örtchen Wilmington, am Fuße des Whiteface Mountain in den Adirondacks. Bei Santa's Workshop können New Yorks jüngste Besucher ihre Wünsche direkt beim Weihnachtsmann deponieren bevor sich ihr Lachen mit dem der anderen Gäste in der Dampfeisenbahn, dem Karussell und weiteren Kinderfahrgeschäften der Attraktion vermischt. Eine Extraportion Lichterglanz geht vom Village of Lights aus. Weihnachtsmusik, ein Krippenspiel, Feuerstellen und zahlreiche Geschäfte runden das vorweihnachtliche Charme-Paket des nostalgischen Vergnügungsparks ab. Zu den Dingen, die man ebenfalls nicht verpassen sollte, gehört die Chance von der örtlichen Poststelle einen Brief mit einem Stempel vom Nordpol an seine Liebsten zu senden, eine Übernachtung in einer urigen Hütte des The Wilderness Inn und eine Ski-, Schlittschuh- oder Bobfahrt in der nahegelegenen, zweimaligen Olympia-Stadt Lake Placid.

2. Lake George

Überaus weihnachtlich präsentiert sich in den Adirondacks auch Lake George, dessen Canada Street und Shepard Park zu dieser Jahreszeit zehntausende Lichtlein und schmücken. Den Auftakt in die Saison bildet alljährlich "Lite Up the Village", 2024 am 30. November. Ein festliches Spektakel mit allem was - nach amerikanischem Geschmack - dazugehört, inklusive Ugly-Sweater-Contest, eine von Santa und Mrs. Claus eskortierte Feuerwehrauto-Parade, Musik und großem Feuerwerk. Urlauber, die dem Ausflug nach Lake George ein weiteres Highlight verpassen wollen, buchen eine von nur zehn Suiten im Inn at Erlowest . Das Herrenhaus datiert auf 1898 und bietet einen fantastischen Seeblick. Berühmt ist das Hotel außerdem für die Möglichkeit, sich das Dinner gegen Vorreservierung in einem beheizten Iglu servieren lassen zu können.

3. Skaneateles

Auch dieses Städtchen in der Finger Lakes-Region gibt sich alle Mühe, ein besonders helles Lichtlein im allgemeinen Weihnachtsglanz zu sein. Der reich dekorierte Weihnachtsbaum am Ende seines Steges ist längst zum Markenzeichen geworden. Zusammen mit dem Duft nach gerösteten Kastanien liegt in Skaneateles reichlich Nostalgie in der Luft. Fans der Weihnachtsgeschichte "A Christmas Carol" werden verzückt von Dickens Christmas sein, bei dem sich der Geist der vergangenen Weihnacht und andere bekannte Figuren des Stücks, sogar ein Charles Dickens, wie selbstverständlich unter die Leute und ins Stadtgeschehen mischen. Weihnachts-Chöre, Kutschenfahrten, Märchenstunden gibt es obendrauf. Mit einer Übernachtung oder auch nur einer Massage im Mirbeau Inn & Spa, bereitet man sich am besten selbst das erste Weihnachtsgeschenk der Saison.

4. Seneca Falls

Für Fans des beliebten Weihnachtsfilms "It's a Wonderful Life" ist ein Ausflug nach Seneca Falls, oder "The Real Bedford Falls", dem fiktiven Schauplatz des legendären Frank-Capra-Films, ein Muss. Wie stolz die Stadt auf diesen Film ist, zeigt sich jeden Dezember beim gleichnamigen Film-Festival zu Ehren des Klassikers (13. - 15. Dezember 2024), mit dem traditionellen Auftritt einiger Darsteller und Glockengeläut zum Abschluss der Feierlichkeiten. Natürlich besitzt Seneca Falls auch ein It's a Wonderful Life Museum. Hoteltipp: das Barrister's Bed & Breakfast.

5. Corning

Nach dem Motto "alle guten Dinge sind drei", bleiben wir noch einen Tipp lang in der Finger Lake-Region und besuchen Corning. Vom Hochglanzmagazin Country Living zu einem der "Best Christmas Towns" in den USA gekürt, legt man sich hier Jahr für Jahr aufs Neue ins Zeug, diesem stolzen Titel gerecht zu werden. Wenn im Advent die unzähligen Lichter den berühmten Gaffer District funkeln lassen, gibt die "Crystal City" das perfekte Motiv einer Winterpostkarte ab. Der riesige Weihnachtsbaum auf dem Centerway Square ist über und über mit mundgeblasenem Glasornamenten geschmückt, hier wird eine Pferdeschlittenfahrt angeboten, da singt ein Chor Weihnachtslieder und überall liegt ein warmer Schimmer über dieser schneebedeckten Stadt. Eine besondere Unternehmung bietet das renommierte Corning Museum of Glass, in dem Besucher die Möglichkeit haben, ihren eigenen Christbaumschmuck herzustellen. Das Herzstück des Museums ist der Weihnachtsschmuckbaum. Ein Foto vor ihm gehört zu den festen Traditionen in Corning. Ganz in der Nähe findet sich mit den Corning Staybridge Suites ein überaus charmantes Hotel.

6. Cooperstown

In Central New York findet sich mit Cooperstown eine weiterer, stadtgewordener Weihnachtstraum. Seine Innenstadt ist voll von Häusern aus dem 18. Jahrhundert, die zu dieser Jahreszeit ein elegantes Lichterkleid tragen. Kinder lassen sich im Christmas Cottage im Pioneer Park mit dem Weihnachtsmann und dessen Gattin fotografieren und geben ihren Brief an Kris Kringle ab. Im Fenimore Farm & Country Village verbreitet die Lichtershow Glimmer Nights festliche Stimmung und wer eine Bahnfahrt mit dem Santa Claus Express oder North Pole Express der Cooperstown & Charlotte Valley Railroad unternehmen möchte, muss die Tickets Wochen im Voraus buchen. USA-Reisende, die sich immer schon mal in der Kunst des Eisangelns probieren wollten, sind am Otsego Lake an der richtigen Adresse. Für Action sorgt ein Ausflug mit dem Schneemobil. Beliebte Adressen zum Aufwärmen finden sich in der Brewery Ommegang und Cooperstown Brewing Co. Für die Nacht bieten sich das Otesaga Resort Hotel, das White House Inn Bed & Breakfast, das Landmark Inn oder das Inn at Cooperstown an.

7. East Aurora

Selten verspricht ein Weihnachtseinkauf so viel Freude, wie in East Aurora, Greater Niagara. Entlang der historischen Main Street, die sich für die Feiertage herausgeputzt hat, finden sich mit Liebe geführte Boutiquen, Geschenkeläden und Shops für Kunsthandwerk dicht an dicht. Zum Stadtbild gehört auch eines dieser wunderschönen alten Kinos das herrlichen Popkornduft versprüht und in Sachen Nostalgie Hand in Hand mit Vidler's 5&10 geht, einem Süßwaren-Spielzeug-Trödel-Geschäft das über 90 Jahre nichts von seinem Charme eingebüßt hat. Er gilt außerdem als der größte "5 & 10"- Varietätenladen der Welt und war schon in so manchem Weihnachtsfilm zu sehen. Und natürlich stellt Vidler's Schaufenster die Kulisse für die Sänger des alljährlichen Carolcade. Dem Ambiente angepasst, bietet sich eine Übernachtung im historischen Roycroft Inn an. Alternativ winkt das nahegelegene Buffalo.

8. Manhattan

Konditioniert von unzähligen Weihnachtsfilmen, schieben sich bei dem Gedanken an "Weihnachten in New York" in der Sekunde Szenen aus Manhattan vor das Geistige Auge. Einlaufen im Bryant Park, im Central Park und vor der Kulisse des weltberühmten Weihnachtsbaums vorm Rockefeller Center. Die prächtig geschmückten Schaufenster entlang der Fifth Avenue, und Macy's berühmtes Santaland am Herald Square, ein Bummel über die Weihnachtsmärkte am Union Square, Columbus Circle und im Grand Central Terminal. Weltberühmt ist der Nussknacker, getanzt vom New York City Ballet oder das fantastische Christmas Spectacular in der Radio City. Ein echter Tipp ist das Lotte New York Palace, dessen Weihnachtsdeko laut Forbes-Magazin ganz vorne mitspielt. Ein weiteres Hotel, das man nicht verpassen sollte, ist The Plaza, wo das Winterwunderland des Central Park auf die fantastische Fifth Avenue trifft und das exklusive Plaza-Hotel-Urlaubspaket Reisende in das New York von Kevin-Allein-Zuhaus entführt.

9. Brooklyn

Kein anderer Stadtteil New York Cities schmückt seine Häuser und Straßen weihnachtlicher als Dyker Heights in Brooklyn. Angefangen bei der 11th bis zur 13th Avenue, besser bekannt als Dyker Heights Blvd., zieren die ausgefallensten Lichterdekorationen, darunter überlebensgroßen Weihnachtsmänner, Schlitten, Schneemänner den charmanten Stadtteil. Dieses Spektakel hat seit über 30 Jahren Tradition und bringt jedes Jahr Zehntausende von Besuchern in Weihnachtsstimmung.

10. Ellicottville

Aktivurlauber, die in der Chautauqua-Allegheny Region nach einem geeigneten Ziel für einen Skiausflug suchen, finden in Ellicottville ihr Eldorado mit zwei Skipisten, unzähligen Geschäften und Bars, die alle bequem zu Fuß erreichbar sind und einem überaus reich gespickten Veranstaltungskalender. Vollkommen auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet ist das HoliMont Ski Resort. Beliebte Unternehmungen sind Pferdeschlittenfahrten auf der Crosspatch Horse Ranch im nahe gelegenen Salamanca oder Schneeschuhwanderungen durch den malerischen Allegany State Park.

11. Rhinebeck

Diese bezaubernde historische Stadt im malerischen Hudson Valley wird ihrem Ruf als eine der "weihnachtlichsten" Städte der USA sicherlich gerecht. Die festlich geschmückte Innenstadt bringt selbst die Herzen ausgemachter Feiertagsmuffel zum Schmelzen. Keinesfalls entgehen lassen darf man sich die Lichtershow Wonderland of Lights im Dutchess County Fairgrounds genau wie die Gilded Age Tour, die Einblick in die aufwendig dekorierten Hallen der berühmten Anwesen Wilderstein und Staatsburgh gewährt.

12. Kingston

Ebenfalls im Hudson Valley gelegen, gibt sich das bezaubernde Kingston alljährlich dem vollkommenen Weihnachtszauber hin. Insbesondere die Bewohner der "Santa Claus Lane" und der Derrenbacher Street kennen beim Thema Lichtinstallationen keine halben Sachen. Längst eine Institution ist das jährliche Snowflake Festival im historischen Stockade District, das mit reichlich Deko, Gauklern, Eisskulpturen und Kutschfahrten für unvergessliche Augenblicke sorgt. Mit einer Prise Filmmagie geht es im Catskill Mountain Railroad Polar Express auf direktem Weg zum Nordpol - alternativ setzt man sich ins Auto und besucht das nur 20 Autominuten entfernte Woodstock, das zu dieser Jahreszeit ebenfalls in einem ganz besonderen Glanz erstrahlt.

13. Saratoga Springs

Last but not least reiht sich Saratoga Springs in die Liste der weihnachtlichsten Städte New Yorks ein. Hier ist in den letzten Wochen des Jahres immer was los, angefangen bei der jährlichen Tree Lighting Ceremony, über den Victorian Streetwalk, das Festival of Trees bis zum großen New Year's Fest. Wer sich zu Weihnachten selbst mit ein paar neuen Freunden beschenken möchte, findet diese garantiert beim SantaCon, einer groß angelegten Kneipentour durch die reichgeschmückte Innenstadt. Das Motto könnte mit "Trinken für den guten Zweck" übersetzt werden, denn jeder eingenomme Cent dieser Aktion landet beim Franklin Community Center.

Über New York State

Aufgeteilt in elf faszinierende Regionen bietet der Bundesstaat New York seinen Reisenden alles, was man gemeinhin mit einem Traumurlaub made in USA verbindet: Die Weltmetropole New York City neben unzähligen charmanten Kleinstädten, Naturschauspiele wie die überwältigenden Niagarafälle oder der alljährliche Indian Summer, Wildlife, Strände, Entertainment, Kultur und Lifestyle. New York gilt mit seinen exzellenten Weingütern, Brauereien und über 20.000 Restaurants als Mekka für Feinschmecker. Outdoor-Fans finden in den Bergen, Flüssen und Seen des Empire State abwechslungsreiche Reviere, Kunst- und Geschichtsinteressierte eine Fülle erstklassiger Museen. Der Empire State hält zu jeder Jahreszeit das passende Angebot bereit - für alle, die zum ersten Mal in die USA reisen, ebenso wie für erfahrene Amerika-Urlauber.

