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Atlantic City

Dieser Sommer wird extrastark

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Atlantic City (ots)

Atlantic City gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Entertainmentdestinationen an der US-Ostküste. Die Stadt steht für ihren historischen Boardwalk, breite Strände und Veranstaltungsorte wie die Jim Whelan Boardwalk Hall, in der seit Generationen große Shows und Sportevents gastieren. In den Sommermonaten sorgen Konzerte, Festivals und Live-Veranstaltungen entlang der Küste für zusätzliche Energie.

Der Veranstaltungskalender präsentiert sich dabei so vielseitig wie die Stadt selbst. Für besondere Aufmerksamkeit sorgen die erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wieder in Atlantic City geplanten TV-Shows der weltweit bekannten Wrestling-Organisation WWE®. Ergänzt wird der Veranstaltungskalender durch eine große Flugshow über dem Atlantik, ein internationales LPGA-Golfturnier, Konzertproduktionen und sommerliche Festivals entlang des Boardwalks.

WWE® erstmals seit 2008 wieder mit TV-Shows in Atlantic City

Am 29. Juni 2026 wird die Jim Whelan Boardwalk Hall zum Schauplatz gleich zweier großer WWE®-Produktionen. Geplant sind TV-Aufzeichnungen der weltweit bekannten Wrestlingshows "Monday Night Raw" und "Friday Night SmackDown", die regelmäßig vor großem Publikum ausgetragen und international übertragen werden. Damit ist Atlantic City erstmals seit 2008 wieder Austragungsort eines im Fernsehen übertragenen WWE®-Events. Eine enge Verbindung zwischen WWE® und Atlantic City besteht seit Jahrzehnten. Die WrestleMania®-Ausgaben IV und V wurden Ende der 1980er Jahre in der historischen Boardwalk Hall ausgetragen und verankerten die Arena fest in der WWE®-Welt. Gary Musich, President und CEO von Visit Atlantic City, bezeichnet das Gastspiel der WWE® als weiteres Kapitel in der Entwicklung Atlantic Citys als internationale Entertainmentdestination. Der Ticketverkauf beginnt am 15. Mai 2026.

LPGA Tour in Atlantic City

Vom 29. bis 31. Mai 2026 macht die LPGA-Tour erneut Station im Seaview Hotel & Golf Club nahe Atlantic City. Beim "Shoprite LPGA powered by Wakefern" treten zahlreiche internationale Spitzengolferinnen gegeneinander an. Das Turnier wird seit 1986 ausgetragen und gehört seit vielen Jahren fest zum Sportkalender der Region.

Soar & Shore Airshow

Zeitgleich richtet sich Ende Mai der Blick über Atlantic City in den Himmel, wenn vom 29. bis 31. Mai 2026 die "Soar & Shore Airshow" spektakuläre Flugmanöver an die Küste von New Jersey bringt. Zu sehen sind Formationsflüge und akrobatische Vorführungen über Strand, Meer und Boardwalk. Das Zentrum der Show befindet sich beim Bally's Atlantic City direkt an der Promenade. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei möglich, zusätzlich werden VIP-Bereiche mit reservierten Sitzplätzen angeboten.

Internationaler Konzertstar Shakira live

Am 25. Juli 2026 gastiert Shakira mit ihrer "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" in Atlantic City. Die kolumbianische Sängerin gehört mit mehr als 95 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit. Vier Grammy Awards, fünfzehn Latin Grammys sowie Milliarden Streams prägen ihre internationale Karriere seit vielen Jahren.

Sommerfestivalstimmung am Boardwalk

Auch abseits der großen Arena-Produktionen stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm.

Vom 12. bis 18. Juli 2026 findet mit "Jimmy Johnson's Quest for the Ring Championship Fishing Week" eines der bekanntesten Sportfischerei-Turniere der Region statt. Mehrere Wettbewerbe und Begleitveranstaltungen ziehen Teilnehmer und Besucher aus verschiedenen Teilen der USA an.

Ebenfalls im Juli bringt die Konzertreihe "Chicken Bone Beach Jazz on the Beach" regelmäßig Live-Jazz an den Strand von Atlantic City. Vom 5. August bis 3. September 2026 finden die kostenlosen Konzerte jeweils donnerstags statt. Internationale Jazzgrößen und regionale Künstler treten dabei unter freiem Himmel direkt an der Küste auf.

Mit "Mardi Gras AC" verwandelt sich der Kennedy Plaza am Boardwalk zusätzlich in eine sommerliche Konzert- und Festivalmeile. Die kostenlose Veranstaltungsreihe läuft vom 24. Juni bis 2. September 2026 jeweils mittwochs um 19 Uhr und bringt Funk, Blues, Rock, Jazz und New-Orleans-inspirierte Sounds nach Atlantic City.

Kulinarischer Ausklang des Sommers

Vom 5. bis 6. September 2026 rückt beim "Atlantic City Seafood Festival" die Küstenküche der Region in den Mittelpunkt. Besucher erwartet eine Mischung aus regionalen Seafood-Spezialitäten, Live-Musik und familienfreundlichem Rahmenprogramm direkt am Meer. Zwischen Crab Cakes, Austern und frischem Fisch zeigt sich noch einmal die enge Verbindung Atlantic Citys zur Küstenkultur von New Jersey.

Auch entlang des Boardwalks bleibt Atlantic City bis in den Herbst hinein voller Leben. An ausgewählten Abenden im September erleuchten die "Fall Fireworks Shows" gemeinsam mit Drohnenshows den Himmel über der Küste und setzen einen atmosphärischen Schlusspunkt unter den Eventsommer 2026.

Weiterführende Informationen online unter visitatlanticcity.com

Über Atlantic City

Nicht nur die Nähe zu New York oder Philadelphia machen Atlantic City zu einem attraktiven Reiseziel an der Ostküste der USA. Die Stadt am Atlantik hat eine Menge zu bieten, allen voran die schönen Sandstrände entlang des historischen Boardwalk. Egal, ob man sich für historische und kulturelle Attraktionen interessiert, fantastische Einkaufsmöglichkeiten oder den Nervenkitzel im Kasino sucht, sich von Amerikas Starköchen verwöhnen, große Stars auf den Bühnen der Stadt live erleben oder doch lieber das Outdoorangebot nutzen möchte - Atlantic City hat für jeden Urlaubsgeschmack das Passende zu bieten.

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