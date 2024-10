Quadriga Media Berlin

Neuer Podcast zu jüdischem Leben in Deutschland startet

Als Schüler des jüdischen Gymnasiums in Berlin konnte Beran Arukaslan tiefe Einblicke in jüdisches Leben und die jüdische Kultur in Deutschland gewinnen. Jetzt hat er sich dazu entschlossen, diese Erfahrungen in seinem Podcast "Jüdisch für Anfänger" mit anderen Jugendlichen zu teilen.

Beran Arukaslan (18) ist selbst nicht jüdisch, sondern hat einen türkisch-muslimischen Background. Als ehemaliger Schüler des jüdische Gymnasium Moses Mendelssohn in Berlin Mitte, der im Sommer seine Schullaufbahn mit dem Abitur abgeschlossen hat, konnte er in den letzten Jahren jedoch einiges über das Judentum und vor allem über das jüdische Leben in Deutschland lernen. Diese Erfahrung motiviert ihn, sein Wissen mit Gleichaltrigen zu teilen. "Wenn man sich besser kennt, versteht man sich auch besser", so Beran zu dem, was ihn antreibt.

In seinem Podcast "Jüdisch für Anfänger", der sich an Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch an deren Eltern richtet, spricht Beran in sieben Folgen á ca. 30 Minuten mit jeweils einer Person aus der jüdischen Community in Deutschland. Er thematisiert die jüdische Kultur und Geschichte und setzt sich auch mit Klischees und Vorurteilen gegenüber dem Judentum auseinander. Dabei besucht er die Gäste bei ihnen vor Ort, um mit den sterilen Tonstudioaufnahme-Mustern zu brechen und uns persönlich mitzunehmen ins jüdische Leben.

Die sieben Folgen werden im zweiwöchentlichen Rhythmus jeweils freitags erscheinen. Die erste Folge kann man seit dem 4. Oktober - dem jüdischen Neujahrsfest - überall dort hören, wo es Podcasts gibt: Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music. Den Auftakt macht Yitzhak Ehrenberg, Rabbiner der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Im Gespräch mit Beran stellt Rabbiner Ehrenberg dar, wie sein Tag als Rabbiner abläuft und in welchem Verhältnis sein Familienleben zu seinem Beruf steht. Als weitere Gäste sind unter anderem der Musiker Ben Salomo, die Direktorin des Jüdischen Museums Berlin Hetty Berg und der Fotograf und Unternehmer Yoram Roth eingeladen.

Das Podcast-Projekt wird inhaltlich und redaktionell durch die Quadriga Hochschule Berlin unterstützt, von dem Berliner Podcast-Studio ,,Studio36" produziert und in PR-Angelegenheiten ehrenamtlich durch die Agentur "Hell&Karrer" begleitet

