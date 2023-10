MagentaSport

EuroLeague & EuroCup komplett live bei MagentaSport: ALBA verbessert, verliert aber erneut

"Willkommen in der EuroLeague" - FCB-Coach Laso ärgert sich über schwachen Start und Niederlage in Athen

München (ots)

Licht und Schatten liegen noch sehr nah beieinander, deshalb: bitterer Abend für die deutschen Klubs am 2. Spieltag in der EuroLeague! Der FC Bayern startet mit 0:10-Lauf, verliert nach toller Aufholjagd 71:78 in Athen. Leandro Balmero (19 Punkte) macht ein starkes Spiel, doch es reicht am Ende nicht. "Wenn du mit 0:10 startest, heißt das: willkommen in der EuroLeague. Dann ist es schwer, sich zurückzukämpfen", bilanziert FCB-Coach Pablo Laso. Die Münchner starten also mit Sieg und Niederlage in die EuroLeague. Die nächsten Gegner heißen Baskonia (17.10, 20.15 Uhr) und Barcelona (20.10, 20.15 Uhr). Berlin kämpft zuhause großartig gegen Vitoria-Gasteiz, erwischt aber einen schlechten Start nach der Halbzeit, verliert mit 86:91. "Wir waren sehr, sehr heiß auf den ersten Sieg. Es wird aber schwer, die Teams in der EuroLeague mit der Erfahrung zu schlagen. Die haben wir einfach noch nicht", sagt Berlin-Rückkehrer Tim Schneider. In der Halbzeit erklärt ALBA-Sportdirektor, Himar Ojeda, Budget, Neuzugänge und Ziele. "Wir geben uns große Mühe, um unser Budget einzuhalten. Unser Budget ist auch sehr gut. Es ist eine Frage der Philosophie und eben das Richtige zu tun. Das haben wir in der Vergangenheit auch getan. Die Ziele, so Ojeda, lauten: "Wir wollen in der EuroLeague gut mitspielen und in der heimischen Liga auch - und in die Playoffs einziehen. Wenn es möglich ist, auch ins Finale einziehen." Aktuell fehlt den Berlinern ein Center wie Koumadje, Ojeda glaubt: "Koumadje könnte 2 bis 4 Wochen ausfallen. Er wird nicht 3 Monate ausfallen."

Nachfolgend die Stimmen und Clips des 2. Spieltag in der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen lautet das Topspiel Piräus gegen FC Barcelona - ab 20 Uhr live. Schon um 18.45 Uhr trifft Kaunas auf Roter Stern Belgrad. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und im EuroCup live.

ALBA Berlin - Baskonia Vitoria-Gasteiz 86:91

Berlin verliert auch das 2. Spiel in der EuroLeague und startet mit 2 Pleiten. Nächste Woche soll dann der 1. Sieg her. Dann geht es gegen Bologna und Monaco.

Tim Schneider, 17 Punkte Berlin: "Das war eine unglaubliche Atmosphäre. Man hat gespürt, dass nicht nur wir heiß sind auf den 1. Sieg in der EuroLeague. Ich glaube, wir haben sehr schnell gespielt. Das wird in dieser Saison teilweise sehr chaotisch werden, sehr wild. Es wird aber schwer, die Teams in der EuroLeague mit der Erfahrung zu schlagen. Die haben wir einfach noch nicht. Wir sind wieder sehr jung und talentiert und müssen über das schnelle Spiel kommen...."Besonders die jungen Spieler, die das ALBA-System noch nicht gespielt haben, müssen sich da reinfinden. Wir machen da aber einen sehr guten Job."

Joan Penarroya, Trainer Baskonia: "Wir sind sehr glücklich, dass wir in Berlin gewonnen haben. Das war der 1. Sieg in dieser Saison. Das ist wichtig. Im letzten Viertel haben wir aber grausam gespielt. Aber wir haben gewonnen und das sind die guten Nachrichten."

Himar Ojeda, Sportdirektor ALBA Berlin in der Halbzeit über die Leistung der Mannschaft: "Wir halten sehr gut mit. Wir vermissen zwei Center und das müssen die anderen Spieler ausgleichen. Wir bleiben aber bei uns und spielen unser Spiel. Ich bin sehr zufrieden."

... die aktuellen Probleme bei den Rebounds: "Wir haben gegen München 20 Offensiv-Rebounds kassiert. Das kann passieren. Real Madrid hat einen Tag später 21 Rebounds kassiert. Das ist auch der Situation mit unseren Centern geschuldet. So ist es viel schwieriger. Wir haben daran aber gearbeitet und jeder muss eben helfen. Jetzt läuft es etwas besser."

... mögliche Neuzugänge: "Ich schaue mir immer die Situation ganz genau an. Holst du aber einen Spieler mitten in der Saison, der nicht in Form ist? Wer ist überhaupt verfügbar? Wie lange? Das ist schwierig. Wir versuchen, die Situation so gut es geht zu meistern. Koumadje könnte 2-4 Wochen ausfallen. Er wird nicht 3 Monate ausfallen."

... die finanzielle Situation - gibt es ein geringeres Budget? "Nein! Wir sind einer der wenigen Klubs in der EuroLeague, der das Geld ausgibt, was er auch eingenommen hat. Es gab Berichte über die Verluste einiger Teams in der EuroLeague. 30 Millionen. Das können wir uns nicht leisten. Wir geben uns große Mühe, um unser Budget einzuhalten. Unser Budget ist auch sehr gut. Es ist eine Frage der Philosophie und eben das Richtige zu tun. Das haben wir in der Vergangenheit auch getan. Wir müssen am Ende der Saison ein besseres Team sein. Das braucht aber auch Zeit."

... die Zielsetzung: "Wir wollen in der EuroLeague gut mitspielen und in der heimischen Liga auch - und in die Playoffs einziehen. Wenn es möglich ist, auch ins Finale einziehen."

FC Bayern München - Panathinaikos Athen 71:78

Die Bayern geraten zum Start in einen 0:10-Lauf, holen dann stark auf, aber müssen sich am Ende geschlagen geben. Leandro Bolmaro (19 Punkte) machte ein sehr gutes Spiel. Seine Leistungen reichen nicht aus. Nächste Woche kann es der FC Bayern besser machen. Dann geht es gegen Baskonia und im Kracher gegen Barcelona.

Pablo Laso, Trainer Bayern: "Wir sind mit 0:10 ins Spiel gekommen und am Ende verlieren wir mit 7 Punkten. Wir sind im ganzen Spiel hinterhergerannt. Wir haben viel versucht. Wenn du mit 0:10 startest, heißt das: willkommen in der EuroLeague. Dann ist es schwer, sich zurückzukämpfen. Ich bin stolz, dass sie es versucht haben."

Ergin Ataman, Trainer Athen: "Das war ein schweres Spiel. Wir haben nicht sehr gut gespielt, aber wir haben gekämpft. Vergangene Woche haben wir in der Verlängerung verloren, jetzt haben wir gewonnen. Das ist gut."

Mathias Lessort, 16 Punkte Athen: "Es war wichtig, dass wir den Sieg geholt haben, denn wir wollten nicht schon wieder 8 Stunden trainieren müssen. Wir sind ein neues Team und finden uns noch zusammen. Wir müssen uns jedes Spiel und jeden Tag verbessern."

Basketball live bei MagentaSport

Freitag, 13. Oktober

EuroLeague Spieltag 2

Ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Virtus Bologna, Zalgiris Kaunas - Roter Stern Belgrad

Ab 20 Uhr: Olympiakos Piräus - FC Barcelona

Ab 20.15 Uhr: Valencia Basket - Fenerbahce Istanbul

Dienstag, 17. Oktober

EuroLeague - Spieltag 3

Ab 18.15 Uhr: Partizan Belgrad - FC Barcelona

Ab 19.00 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Panathinaikos Athen

Ab 19.15 Uhr: Anadolu Istanbul - Villeurbanne

Ab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - FC Bayern München

Ab 20.30 Uhr: Mailand - Olympiakos Piräus, Real Madrid Zalgiris Kaunas

EuroCup - Spieltag 3

Ab 17.50 Uhr: Buducnost Podgorica - Slask Wroclaw

Ab 19.15 Uhr: ratiopharm ulm - Panevezys

Ab 19.20 Uhr: Mincidelice JL Bourg en Bresse - U-BT Cluj-Napoca

Mittwoch, 18. Oktober

EuroLeague - Spieltag 3

Ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - AS Monaco

Ab 20.15 Uhr: Bologna - ALBA Berlin

EuroCup - Spieltag 3

Ab 17.50 Uhr: Prometey Slobozhanske - London Lions

Ab 18.50 Uhr: Besiktas - Ljubljana, Aris Thessaloniki - Ankara

Ab 19.15 Uhr: Veolia Towers Hamburg - Paris Basketball

Ab 19.50 Uhr: Dolomiti Trento - Gran Canaria

Ab 20.20 Uhr: Badalona - Wolves Vilnius

Donnerstag, 19. Oktober

EuroLeague - Spieltag 4

ab 19.30 Uhr: Konferenz mit allen Spielen

Ab 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Villeurbanne

Ab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Partizan Belgrad

Ab 20.15 Uhr: Baskonia Gasteiz - Zalgiris Kaunas

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - Mailand

Freitag, 20. Oktober

Ab 18.45 Uhr: AS Monaco - ALBA Berlin

Ab 19.15 Uhr: Istanbul - Valencia Basket

Ab 20.15 Uhr: Bologna - Roter Stern Belgrad, FC Barcelona - FC Bayern München

