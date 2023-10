MagentaSport

EuroLeague & EuroCup komplett live bei MagentaSport, morgen kostenlose Konferenz mit FC Bayern & ALBA ab 19.30 Uhr

Berlin noch nicht so stabil und Talent Samar "muss schleunigst in die Spur finden"

ALBA Berlin steht gegen Vitoria Gasteiz vor der Heim-Premiere in der EuroLeague (morgen ab 19.45 Uhr live als Einzelspiel, ab 19.30 Uhr in der kostenlosen Konferenz bei MagentaSport) und nicht nur für den Experten Per Günther ist ALBA "noch nicht so stabil und nicht so in der Qualität, wie es in der Vergangenheit war." Was zu erwarten, aber: Der Umbruch mit einem Team um Weltmeister Johannes Thiemann schafft neue Verantwortung für Spieler, die an ihrer Rolle arbeiten müssen. Beispiel: der Slowene Zigar Samar. "Ich habe jetzt kein Bedürfnis, mich hinzustellen und auf einen 23jährigen Point Guard einzuknüppeln. Aber der muss schleunigst wieder so ein bisschen in die Spur finden, dass irgendwie die ALBA-Saison eine Chance hat, zu funktionieren", sagt Per Günther in der neuen Folge des MagentaSport-Podcast "Abteilung Weltmeister". Viel Lob gibt´s für den Deutschen Meister Ulm, der heute um 20.50 Uhr live bei Gran Canaria im EuroCup antritt. Per Günther sieht seinen Ex-Klub "definitiv unter den ersten Vier."

Nachfolgend ein Ausblick auf den 2. Spieltag in der EuroLeague. Neu ist zum Saisonstart in der EuroLeague: die Konferenz am Donnerstag, erneut kostenlos ab 19.30 Uhr mit 3 Partien, darunter ALBA gegen Vitoria-Gasteiz und dem FC Bayern in Athen ab 20 Uhr. Alle Partien sind auch als Einzelspiele abrufbar. MagentaSport zeigt alle Spiele in de EuroLeague und im EuroCup live.

Die "Abteilung Weltmeister" hat diesmal mit Experte Per Günther und Benni Zander getagt. Eine Podcast-Folge über Tauben, der gesamten Basketball-Welt, Ulm, ALBA und natürlich der Weltmeister-Liga - der EuroLeague. Diesmal mit dem verheißungsvollen Titel: "gemischte Tüte aus dem Basketball-Wunderland". Den Podcast gibt´s immer mittwochs, über alle Plattformen abrufbar, wo´s gute Podcasts gibt. Etwa hier: https://abteilungbasketball.podigee.io/335-gemischte-tute-aus-dem-basketball-wunderland

Berlins Weg ist nach den Abgängen von prägenden Spielern wie Maodo Lo oder Luke Sikma erwartet holprig. In München nach einer guten 1. Halbzeit, in Ulm verloren. Die Mannschaft sei noch "nicht so stabil und nicht so in der Qualität, wie es in der Vergangenheit war." Bei Zigar Samar, als slowenischer Nationalspieler zuletzt auch bei allen großen Turnieren dabei, geht noch viel mehr, findet Per Günther: "Ich habe jetzt kein Bedürfnis, mich hinzustellen und auf einen 23jährigen Point Guard einzuknüppeln. Aber der muss schleunigst wieder so ein bisschen in die Spur finden, dass irgendwie die ALBA-Saison eine Chance hat, zu funktionieren. (...) Ich glaube, er hat in 63 BBL-Minuten bisher 6 Punkte und 8 Turnover - das wird ihm natürlich auch nicht gerecht. Er ist deutlich besser als das, was er spielt. (...) Er spielt seit 21 in der Nationalmannschaft, hat die WM Quali, die Qualifier gespielt. Er war jetzt bei EuroBasket und der WM dabei. Es ist nicht so, dass er jetzt wirklich blutjung ist."

ALBA trifft auf den spanischen Klub Baskonia Vitoria-Gasteiz, der zum Auftakt gegen EuroLeague-Sieger Real Madrid knapp unterlag.

Über seinen Ex-Klub Ulm kann Per Günther indes nur staunen: "Ich glaube, dass sie wieder sehr gut sein werden. Definitiv unter den ersten Vier." Einer hat es ihm besonders angetan: Karim Jallow! "Er ist einer der besten Deutschen in der Liga. Er hätte sogar eine realistische Chance, auch an der Nationalmannschaft zu schnuppern, wenn alle fit sind. So gut sehe ich ihn!"

Ulm hat nach einem erfolgreichen Heimauftakt heute (ab 20.50 Uhr live) in Gran Canaria sein erstes Gastspiel im EuroCup.

EuroCup: Veolia Hamburg - London Lions 94:100

Der neue Klub aus London macht im letzten Viertel alles klar, gewinnt, "weil sie hintenraus die wichtigen Würfe getroffen haben", so Hamburgs Trainer Benka Barloschky, um zudem eine Sportweisheit zu platzieren: "Basketball ist - den Ball reinwerfen".

Die Gastgeber lagen in dem unterhaltsamen Spiel lange Zeit vorne, verlieren aber auch ihren 2. Auftritt im EuroCup. Hoffnung gibt Aleksandar Dziewa mit 28 Punkten: "Das war wirklich ein gutes Spiel von uns, aber wir haben verloren. Wir waren sehr gut mit 94 Punkten in der Offense, aber an unserer Defense müssen wir arbeiten. Sie haben jeden Dreier in der 2. Hälfte getroffen und jeden Angriff abgeschlossen."

Donnerstag, 12 Oktober

EuroLeague Spieltag 2

ab 19.30 Die Konferenz kostenlos mit allen 3 aktuellen Spielen

zudem als Einzelspiel abrufbar

ab 19.45 Uhr: ALBA BERLIN - Baskonia Vitoria-Gasteiz, Villeurbanne - Partizan Belgrad

ab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - FC Bayern München

Freitag, 13. Oktober

EuroLeague Spieltag 2

ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Virtus Bologna, Zalgiris Kaunas - Roter Stern Belgrad

ab 20 Uhr: Olympiakos Piräus - FC Barcelona

ab 20.15 Uhr: Valencia Basket - Fenerbahce Istanbul

