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Marko Slusarek: Zwischen Netflix und Nebenverdienst – Warum viele ihre Chance jeden Abend verschenken

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Bismark (ots)

Feierabend, Sofa, Serienmarathon. Noch schnell durch Social Media scrollen, ein bisschen abschalten und den Tag hinter sich lassen – so sieht für viele Angestellte der Abend aus. Gleichzeitig wächst im Hintergrund ein anderes Gefühl: der Wunsch nach mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Kontrolle. Doch warum bleibt es jeden Abend beim Wunsch – und nicht bei der Veränderung?

Die Unzufriedenheit kommt selten mit einem Knall – sie baut sich schleichend auf. Steigende Preise, höhere Abgaben und das Gefühl, dass das eigene Gehalt immer weniger reicht, sorgen bei vielen Angestellten für einen konstanten Druck im Hintergrund. Gleichzeitig wird der Arbeitsalltag intensiver, die Perspektiven bleiben gleich und der Gedanke entsteht, dass sich eigentlich etwas ändern müsste. Doch genau an diesem Punkt bleibt es meist stehen. Denn das eigentliche Problem liegt nicht in fehlenden Möglichkeiten, sondern in der Art, wie freie Zeit genutzt wird. Nach Feierabend ist die Energie zwar geringer, aber sie ist nicht weg. Sie reicht noch für Serien, Social Media oder Ablenkung, aber nicht für den Aufbau von etwas Eigenem. So entsteht ein Kreislauf aus Arbeit, Erschöpfung und Konsum, der sich Tag für Tag wiederholt. Chancen bleiben liegen, obwohl sie greifbar wären. „Viele Menschen bleiben nicht stehen, weil sie nichts können – sondern weil sie ihre Zeit immer wieder in Gewohnheiten investieren, die sie nicht voranbringen“, erklärt Marko Slusarek.

„Der effektivste Weg raus aus dem Hamsterrad beginnt nicht irgendwann – sondern genau in den Stunden, die heute jeden Abend ungenutzt vergehen“, so Marko Slusarek. Der Unternehmer und Experte für digitale Einkommensmodelle kennt diese Situation aus eigener Erfahrung. Früher arbeitete er als Pförtner in langen Schichten, kämpfte mit finanziellen Problemen und fehlender Perspektive. Der Wendepunkt kam jedoch nicht durch einen radikalen Umbruch, sondern durch eine einfache Entscheidung: die Zeit nach Feierabend anders zu nutzen. Neben seinem Vollzeitjob begann er, sich über internetbasierte Geschäftsmodelle ein digitales Einkommen aufzubauen – Schritt für Schritt, ohne sofortige Ergebnisse. Ende 2013 konnte er seinen Job schließlich aufgeben, wenige Jahre später erzielte er mit einem seiner Programme erstmals Umsätze im Millionenbereich. Heute unterstützt er Menschen mit Büchern, digitalen Trainingsprogrammen und Coachings dabei, ein eigenes Online-Business aufzubauen – bewusst ausgerichtet auf Angestellte, die merken, dass ein einzelnes Gehalt für ihre Ziele oft nicht ausreicht. Seine Perspektive ist klar: Veränderung entsteht nicht durch mehr Motivation, sondern durch andere Entscheidungen im Alltag. Wer beginnt, freie Zeit bewusst zu nutzen, kann sich Schritt für Schritt eine neue Grundlage aufbauen – unabhängig davon, wie die Ausgangssituation aussieht.

Konsum statt Kontrolle: Der unsichtbare Denkfehler im Feierabend

Der größte Denkfehler vieler Angestellter liegt in der Art, wie sie ihren Feierabend bewerten. Konsum wird als notwendige Erholung gesehen, während der Aufbau eines eigenen Einkommens oder neuer Fähigkeiten als zusätzliche Belastung erscheint. Doch genau darin liegt das Problem: Aktivitäten wie Netflix, Social Media oder Fernsehen liefern kurzfristige Entspannung, tragen aber langfristig nicht zur Veränderung der eigenen Situation bei. Sie schaffen einen Moment der Ruhe – ohne echte Entwicklung. Dabei wird oft übersehen, dass der Feierabend kein neutraler Raum ist. Er ist die einzige Zeit des Tages, in der Angestellte unabhängig von ihrem Arbeitgeber handeln können – und damit bewusst entscheiden, ob sie ihren aktuellen Zustand festigen oder verändern.

Trotz dieses Wissens bleibt das Verhalten häufig gleich. Der Grund liegt selten in fehlender Fähigkeit, sondern vielmehr in Gewohnheiten und inneren Blockaden. Müdigkeit nach der Arbeit, der Wunsch nach schneller Belohnung und Zweifel an den eigenen Möglichkeiten sorgen dafür, dass Veränderung immer wieder verschoben wird. „Der Unterschied zwischen Stillstand und Veränderung entsteht nicht in großen Momenten, sondern in kleinen, täglichen Entscheidungen“, beschreibt Marko Slusarek. Genau diese Entscheidungen bleiben im Alltag oft unsichtbar, weil ihre Wirkung erst über Zeit entsteht. Die Aussage „Ich habe keine Zeit“ wirkt plausibel, hält einer genaueren Betrachtung jedoch selten stand – denn die Zeit ist vorhanden, sie wird nur anders genutzt. Am Ende entsteht ein klarer Zusammenhang: Die Art, wie der Feierabend genutzt wird, entscheidet darüber, ob sich die eigene Situation verändert – oder genau so bleibt, wie sie ist.

Vom Konsum zum Aufbau: Wie ein digitaler Nebenverdienst entsteht

Der Aufbau eines digitalen Nebenverdienstes beginnt nicht mit großen Investitionen oder komplexen Strategien, sondern mit kleinen, konsequenten Schritten. Bereits eine Stunde pro Abend kann ausreichen, um erste Grundlagen zu schaffen – Themen zu definieren, Wissen aufzubauen und erste Inhalte zu entwickeln. Für viele beginnt genau hier der Unterschied: Sie tauschen nicht mehr jeden Abend nur Zeit gegen Ablenkung, sondern investieren sie bewusst in etwas, das langfristig Wirkung entfalten kann. Entscheidend ist dabei nicht Perfektion, sondern Kontinuität. Viele Einsteiger scheitern nicht daran, dass sie nicht wissen, was zu tun ist, sondern daran, dass sie zu lange warten, zu viel planen oder sich selbst unterschätzen.

Dabei liegt der Einstieg oft näher als gedacht. Berufliche Erfahrungen, persönliche Interessen oder gelöste Alltagsprobleme können bereits die Grundlage für erste Inhalte oder Empfehlungen sein. Modelle wie Affiliate-Marketing ermöglichen es, Produkte oder Dienstleistungen anderer Anbieter zu empfehlen und Provisionen zu verdienen. Digitale Produkte wie E-Books oder Online-Kurse können einmal erstellt und anschließend mehrfach verkauft werden. Ergänzt durch E-Mail-Marketing und automatisierte Prozesse entsteht so Schritt für Schritt ein System, das nicht vollständig an die eigene Arbeitszeit gebunden ist.

Genau hier liegt der entscheidende Unterschied zu klassischen Nebenjobs: Während zusätzliche Arbeit meist direkt an zusätzliche Zeit gekoppelt ist, können digitale Modelle langfristig unabhängig von jeder einzelnen Arbeitsstunde wachsen. Wichtig bleibt dabei eine realistische Erwartung: Ein digitales Einkommen entsteht nicht über Nacht, sondern durch kontinuierliche Umsetzung, Lernprozesse und die Bereitschaft, auch mit Unsicherheit umzugehen.

Mehr als nur Geld: Welche Veränderungen wirklich möglich sind

Wer diesen Weg konsequent geht, kann langfristig mehr erreichen als nur zusätzliches Einkommen. Es entsteht die Möglichkeit, unabhängiger von einem einzelnen Gehalt zu werden, Entscheidungen freier zu treffen und den eigenen Alltag flexibler zu gestalten.

Diese Veränderung beginnt oft unauffällig. Erste kleine Einnahmen, mehr Klarheit über die eigenen Fähigkeiten und das Gefühl, selbst etwas aufbauen zu können, verändern die Perspektive. Aus dem Wunsch nach Veränderung wird Schritt für Schritt eine konkrete Realität – und Entscheidungen fühlen sich nicht mehr fremdbestimmt, sondern bewusst getroffen an.

Dabei geht es nicht um schnellen Reichtum oder radikale Veränderungen in kurzer Zeit. Vielmehr entsteht über Wochen und Monate eine neue Grundlage, die Sicherheit und Perspektive schafft. „Ein zweites Einkommen verändert nicht nur dein Konto – es verändert deine Optionen. Plötzlich entscheidest du selbst, wie viel du arbeitest, wo du lebst und wie dein Alltag aussieht“, erklärt Marko Slusarek.

Jeden Abend dieselbe Entscheidung – mit unterschiedlichen Folgen

Die Entscheidung zwischen Stillstand und Veränderung fällt nicht einmal – sondern jeden Abend aufs Neue. Zwischen Konsum und Aufbau, zwischen kurzfristiger Ablenkung und langfristiger Entwicklung liegt oft nur eine Stunde Zeit.

Wer diese Stunde bewusst nutzt, kann über Wochen und Monate eine neue Richtung einschlagen. Wer sie ungenutzt verstreichen lässt, stabilisiert genau den Alltag, den er eigentlich verändern möchte. Der Unterschied entsteht dabei nicht durch einen großen Moment, sondern durch die Summe vieler kleiner Entscheidungen. „Am Ende geht es nicht darum, ob Veränderung möglich ist – sondern ob sie jeden Abend aufs Neue gewählt wird“, fasst Marko Slusarek zusammen.

Sie möchten Ihre Abende nicht länger nur mit Ablenkung füllen, sondern verstehen, wie daraus Schritt für Schritt ein eigenes Einkommen entstehen kann? Dann nutzen Sie genau diese Zeit bewusst für den ersten Schritt. Sichern Sie sich das kostenfreie Buch von Marko Slusarek und erfahren Sie, wie sich digitale Einkommensquellen neben dem bestehenden Beruf aufbauen lassen – ohne sofort alles verändern zu müssen.

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