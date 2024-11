Reju

Reju und Nouvelles Fibres Textiles arbeiten gemeinsam an einem Kreislauf-Ökosystem für Textilabfälle in Frankreich

Reju™, das fortschrittliche Unternehmen für die Wiederaufbereitung von Textilien , und Nouvelles Fibres Textiles (NFT), ein französisches Unternehmen, das sich auf die Rückgewinnung von Alttextilien spezialisiert hat, gaben heute eine Zusammenarbeit bei der Beschaffung und dem Recycling von Textilabfällen bekannt, um den Aufbau eines Kreislaufsystems in Frankreich zu unterstützen. NFT wird Reju mit Sekundärrohstoffen beliefern, die aus gebrauchten oder ungenutzten Alttextilien gewonnen werden, um diese zu recyceln und zu regeneriertem Reju Polyester™ zu verarbeiten.

Reju und NFT werden zusammenarbeiten, um die Infrastruktur für die Sammlung und Verarbeitung von Bekleidungs- und Textilabfällen aus post-consumer und post-industriellen Quellen zu erweitern. Die Zusammenarbeit mit ermöglicht außerdem eine offene Lieferkette und garantiert eine 100-prozentige Rückverfolgbarkeit von recycelten Materialien.

Reju entwickelt die Infrastruktur, um Textilabfälle in großem Maßstab zu regenerieren, angefangen bei Polyester. Das Endprodukt - Reju Polyester™ - soll einen um 50 % geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck haben als neues Polyester und kann unendlich oft regeneriert werden. Die erste Demonstrationsanlage von Reju - Regeneration Hub Zero - ist jetzt in Frankfurt am Main in Betrieb und wird 2025 die Produktion von Reju-PET ermöglichen.

Die von NFT gelieferten Materialien werden in Rejus neuem Regeneration Hub Zero in Frankfurt, Deutschland, und in den zukünftigen Reju Regeneration Hubs in Europa verarbeitet.

NFT und seine Partner eröffnen im November 2023 ein einzigartiges halbindustrielles Gelände und Forschungszentrum für das Recycling von Textilien . Die Pilotanlage ist die erste, in der die automatisierten Sortiertechnologien von Pellenc ST mit den Andritz-Reißanlagen kombiniert werden, um große Mengen an postindustriellen und Post-Consumer-Textilabfällen zu verarbeiten, harte Stellen zu eliminieren und sie zu Fasern in Industriequalität und Rohmaterial für neue Recyclingtechnologien wie Reju zu verarbeiten. NFT liefert auch Sekundärrohstoffe an verschiedene Industrien, darunter Vliesstoffe, Dämmstoffe, Verbundstoffe, Kunststoffe und andere Textilien.

Patrik Frisk, CEO von Reju: „Reju und Nouvelles Fibres Textiles nutzen Innovation und Zusammenarbeit, um den Übergang zu einem Ökosystem für Kreislauftextilien zu beschleunigen. Diese wertvolle Partnerschaft zeigt unser gemeinsames Engagement für die Lösung des Problems der Textilabfälle und die Entwicklung neuer Wege zur Nutzung der Ressourcen, die wir in den lokalen Lieferketten haben. Da die Sammlung von Textilabfällen in der Europäischen Union ab 2025* verpflichtend ist, müssen wir unbedingt über skalierbare Systeme und Partnerschaften verfügen, um die gesammelten Abfälle zu verarbeiten und sie vor Mülldeponien oder Verbrennungsanlagen zu bewahren. Gemeinsam bauen Reju und NFT die Technologie und Infrastruktur auf, um Materialien branchenübergreifend zu regenerieren und wiederzuverwenden und die Art und Weise, wie wir unsere Ressourcen nutzen, zu verändern."

Eric Boël und Etienne Wiroth, Co-Direktoren von Nouvelles Fibres Textiles: „Nach 6 Jahren Forschung und Zusammenarbeit ist Nouvelles Fibres Textiles nun bereit, mit Fachleuten zusammenzuarbeiten, die ihre Textilien recyceln müssen. Wir verfügen über eine innovative schlüsselfertige Lösung, die heterogene Alttextilströme in hochwertige homogene Rohstoffe umwandelt und gleichzeitig deren Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Unsere Partnerschaft mit Reju ebnet den Weg für die Dauerwellenindustrie: eine kreislauforientierte, lokalere, weniger kohlenstoffintensive und stärker auf Zusammenarbeit ausgerichtete Industrie - im Grunde eine Industrie, die Gutes tut!"

*Lesen Sie mehr über die Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WFD) hier.

Über Reju Reju ist ein Unternehmen für Materialrecycling, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für das Recycling von Polyestertextilien und PET-Abfällen konzentriert. Reju, das sich im Besitz von Technip Energies befindet und die aus der IBM-Forschung stammende Technologie nutzt, hat sich zum Ziel gesetzt, ein globales Ökosystem für das Recycling von Textilien zu schaffen, das sich mit PET-Kunststoff in Textilien befasst. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reju.com/.

Über NFT Tissages de Charlieu Groupe und Synergies TLC haben sich zusammengeschlossen, um Nouvelles Fibres Textiles zu gründen: die erste industrielle Infrastruktur, in der automatische Sortier- und Textilrecycling-Lösungen von ANDRITZ eingesetzt werden und die Sortiertechnologien von Pellenc ST. Sie ist in der Lage, Kleidung automatisch nach Zusammensetzung und Farbe zu sortieren und kann auch harte Stellen und vorgefranste Kleidungsstücke entfernen. Am Ende der Linie produziert Nouvelles Fibres Textiles einen Sekundärrohstoff, der für Industrien bestimmt ist, die Textilfasern verwenden (z. B. , Schreddern/Spinnen, Vliesstoffe, Verbundwerkstoffe usw.). Gemeinsam mit unseren Partnern ANDRITZ und Pellenc ST und allen unseren Kunden führen wir reale Produktionen und angewandte industrielle Forschung durch, um die Herausforderungen der Valorisierung und der Nachhaltigkeit der Lieferkette anzugehen. Nouvelles Fibres Textiles legt bereits den Grundstein für eine zweite Aufbereitungsanlage , die für das Jahr 2026 geplant ist und eine Jahreskapazität von 20 bis 30 Tausend Tonnen Post-Consumer-Textilien haben wird und etwa dreißig direkte Arbeitsplätze schaffen wird.

Die Gründung von Nouvelles Fibres Textiles ist ein großer Fortschritt bei der Verringerung des CO2-Fußabdrucks des Textilsektors . Die automatisierte Sortierung war das letzte fehlende Teil eines französischen Kreislaufs der Kreislaufwirtschaft und ebnete den Weg für ein komplettes Ökosystem, das Marken, Akteure der Sozial- und Solidarwirtschaft, Sammler-Sortierer und industrielle Akteure aus verschiedenen Sektoren zusammenbringt, die alle vereint sind, um den Verbrauchern zu dienen, die mehr Rückverfolgbarkeit und Sinn in ihren Spenden und Käufen suchen.

