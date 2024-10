Reju

Reju eröffnet mit Regeneration Hub Zero seinen ersten Textile-to-Textile Hub in Frankfurt/Main

Reju(TM), das fortschrittliche Unternehmen für die Aufbereitung von Textilien zu Textilien hat seine erste Produktionsstätte - den Regeneration Hub Zero - in Frankfurt am Main eröffnet Das ist der erste Meilenstein von Reju seit der Gründung des Unternehmens in Paris vor zwölf Monaten. Der Bau des Hubs erfolgte in Rekordzeit und erste Auslieferungen werden bereits für 2025 erwartet.

Reju gehört zu Technip Energies, einem weltweit führenden Engineering- und Technologieunternehmen, und nutzt eine Technologie von IBM. Reju schafft ein neues Kreislaufsystem und eine Infrastruktur für die Rückgewinnung, Wiederaufbereitung und Rückführung von Textilabfällen in großem Maßstab - beginnend mit Polyester.

Das gebündelte Fachwissen von Rejus Expertenteam und Technip Energies wird Reju ermöglichen, in einem noch nie dagewesenen Tempo und Umfang zu expandieren.

Reju wird die Rückverfolgbarkeit von Textile-to-Textile aus Textilabfällen, die sonst vergraben, verbrannt oder deponiert werden würden, gewährleisten. Das Endprodukt - Reju Polyester - hat einen 50 % niedrigeren CO2-Fußabdruck als neu hergestellte Polyester. Reju hat sich das Ziel gesetzt, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das nachweislich umweltfreundlicher ist und endlos recycelt werden kann.

Um diesen neuen Textil-Kreislauf zu etablieren, arbeitet Reju mit Upstream-Partnern für das Sammeln und Sortieren von Textilien zusammen.

"Wir beginnen mit dem drängendsten Problem bei textilem Abfall - Polyester", erklärt Patrik Frisk, CEO von Reju. "Die Welt produziert 92 Millionen Tonnen Textilabfall jedes Jahr, und weniger als 1 % davon wird recycelt. Dieses System verbraucht endliche Ressourcen und erzeugt Textilabfälle, ohne jegliche Verantwortung für das End-of-Life. Reju wird das verändern, indem wir mithilfe von kritischen Partnerschaften weltweit ein neues System schaffen. Wir werden eine Infrastruktur schaffen, Technologie skalieren, Regularien einhalten und letztendlich der Textilindustrie helfen, sich weiterzuentwickeln und eine Verhaltensänderung zu ermöglichen. Unser Regeneration Hub Zero in Frankfurt ist ein wichtiger Meilenstein und Beispiel dafür, wie unsere fortschrittliche Technologie das globale Problem der Textilabfälle angeht."

Frisk, ein erfahrener Branchenexperte, ehemaliger CEO von Under Armour Inc. sowie CEO der Aldo Group und Geschäftsführer der VF Corp., führt Reju gemeinsam mit Alain Poincheval, COO von Reju und seit 35 Jahren Geschäftsführer von Technip Energies.

"Technip Energies hat über 65 Jahre Erfahrung in Engineering und ist in 34 Ländern vertreten", sagt Alain Poincheval. "Auf dem Weg zu einer kohlenstoffunabhängigeren Wirtschaft von morgen hat das Unternehmen bereits Klimalösungen erfolgreich beschleunigt, indem es Engineering- und Bau-Kapazitäten mit technologischem Know-how verbunden hat."

About Technip Energies

Technip Energies is a leading engineering and technology company committed to accelerating the energy transition. The company operates in over 34 countries and is a global leader in sustainable chemistry, hydrogen solutions, and CO2 management. For more information, visit http://www.ten.com.

About Reju

Reju is a materials regeneration company focused on creating innovative solutions for recycling polyester textiles and PET waste. With propriety technology, Reju aims to establish a circular ecosystem for textile recycling to reduce global plastic found in textiles. www.reju.com

