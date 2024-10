Coreline Soft

AVIEW LCS-Lösung im Fokus der deutschen Lungenkrebs-Screening-Programme

Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die die von der deutschen Regierung geforderte Zuverlässigkeit und Stabilität von KI-Lösungen erfüllen

Hervorhebung der Erfahrungen in der Bereitstellung von Diagnose-Lösungen und dem Workflow-Management im HANSE-Projekt

Ankündigung eines Webinars im Oktober 2024 zum Thema „Die Rolle der KI in der Lungenkrebsuntersuchung in Deutschland"

Coreline Soft hebt die Rolle der KI im Bereich des Lungenkrebs-Screenings in Deutschland hervor.

Am 1. Juli erließ die deutsche Regierung eine Verordnung, die den wesentlichen Einsatz von KI bei der Auswertung medizinischer Bilder im nationalen Lungenkrebs-Screening-Programm fördert. Das KI-gestützte Bildanalyseprogramm erstellt einen ersten Befund, der dann anschließend von Radiologen überprüft und gegebenenfalls ergänzt wird, um eine endgültige Diagnose zu stellen. Dabei liegt der Fokus auf der Steigerung der Genauigkeit und Effizienz medizinischer Diagnosen durch den Einsatz von KI-Technologien. Die wesentliche Rolle der KI im gesamten Gesundheitssystem wird hervorgehoben und medizinische Einrichtungen erhalten Anreize für die Nutzung von KI.

Die deutsche Regierung überprüfte vor der Durchführung des nationalen Projektes die Zuverlässigkeit und Stabilität der KI-basierten Bildanalyse durch die sogenannte „HANSE-Studie (Hanse Study)". Diese von 2021 bis 2024 durchgeführte Studie wurde von der AstraZeneca GmbH und dem Deutschen Zentrum für Lungenforschung (DZL) finanziell unterstützt. Beteiligt waren drei von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifizierte Lungenkrebszentren in Hannover, Lübeck und Großhansdorf. Das Projekt zielte darauf ab, wissenschaftliche Evidenz für die Implementierung eines effektiven und umfassenden Lungenkrebs-Screening-Programms (LCS) in Deutschland zu schaffen.

Die HANSE-Studie, die als bevölkerungsbasierte, multizentrische, randomisierte Studie konzipiert wurde, hatte zum Ziel, bei Hochrisikogruppen Lungenkrebs in einem frühen Stadium zu identifizieren. Eine der innovativen Komponenten dieser Studie war der Einsatz eines mit einem mobilen Niedrigdosis-CT-Scanners (LDCT) ausgestatteten LKWs, der alle zwei Wochen drei Kliniken besuchte. Dieser mobile Ansatz ermöglichte nicht nur einen besseren Zugang zur qualitativ hochwertigen Lungenkrebsuntersuchung für Patienten in abgelegenen Regionen, sondern half auch dabei, die Bildqualität in allen Studienstandorten zu standardisieren. Diese Strategie trug zur Erhöhung der Teilnahmequoten und zur Sicherstellung einer konsistenten Bildqualität der LDCT-Aufnahmen bei. Das Projekt verzögerte sich aufgrund der COVID-19-Pandemie leicht, jedoch konnte im Juli 2021 der erste Patient erfolgreich aufgenommen werden. In fast drei Jahren wurden über 5.000 LDCT-Aufnahmen ausgewertet, wodurch das HANSE-Projekt einen bedeutenden Erfolg in der Lungenkrebsvorsorge in Deutschland erzielte.

Eine zentrale Rolle im gesamten Verlauf der Studie spielte die KI-gestützte Lungenkrebs-Screening-Lösung von Coreline Soft. Die simultane Diagnoselösung für Thoraxerkrankungen, AVIEW LCS Plus, ist ein System, das LDCT-Aufnahmen für Thorax analysiert und dabei Lungenknoten, Emphyseme und koronare Kalkablagerungen erkennt. Das System wurde bereits in Pilotprojekten zur Lungenkrebsuntersuchung in Italien sowie in fünf EU-Ländern (iDNA) eingesetzt. Coreline Soft betonte nicht nur ihre Technologie, die es ermöglicht, durch ein einziges LDCT-Scan die „Big-Three"-Erkrankungen gleichzeitig zu diagnostizieren, sondern auch ihr tiefes Verständnis für die Arbeitsabläufe in Lungenkrebs-Screening-Programmen sowie die hohe Synergieeffekte der Cloud-basierten Technologie.

Am 23. Oktober um 18 Uhr (deutsche Zeit) wird ein Webinar veranstaltet, in dem anhand des HANSE-Projekts konkrete Erfahrungen zur Rolle von Software (KI) bei der Lungenkrebsuntersuchung in Deutschland geteilt werden. Als Referenten werden der renommierte Radiologe im Bereich der kardiopulmonalen Bildgebung, Prof. Vogel-Claussen, sowie Dr. Benjamin Bollmann von der HANSE-Studiengruppe (MHH Pneumologie) und der Thoraxchirurg Dr. Patrick Zardo (MHH Thoraxchirurgie) teilnehmen. Das Webinar wird in deutscher Sprache durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie auf der Coreline Soft-Website.

