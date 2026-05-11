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Operation "Bollwerk Bärlin 2026": Das Wachbataillon übt sein gesamtes Aufgabenspektrum

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Berlin (ots)

Die öffentlichkeitswirksame Durchführung des internationalen Protokolls wie der Empfang von Staatsgästen, Große Zapfenstreiche und Ehrengeleite ist einer der beiden Hauptaufträge des Wachbataillons (WachBtl) beim Bundesministerium der Verteidigung. Dem gegenüber steht der infanteristische Schutzauftrag: die Verteidigung von Regierungsgebäuden im Spannungs- und Verteidigungsfall und die Verbringung von Schutzbefohlenen. Diesen trainieren die Soldatinnen und Soldaten des WachBtl im ersten Teil der diesjährigen Übungsreihe "Bollwerk Bärlin 2026" im Zeitraum vom 11. Mai bis zum 10. Juni 2026. Beim Orts- und Häuserkampf wird der infanteristische Ausbildungsstand der Soldaten auf die Probe gestellt, während gleichzeitig der Realauftrag (Protokoll & Schutz) weitergeführt wird

Die Bundeshauptstadt stellt mit ihrer anspruchsvollen Infrastruktur die Soldaten vor besondere Herausforderungen: Urbanes Verkehrsnetz, enge Bebauungen und eingeschränkte Sichtstrecken erschweren den Transport von Schutzbefohlenen auf dem Landweg. Deshalb erprobt das WachBtl nicht nur die Sicherung von Infrastruktur und die Nutzung des öffentlichen Straßennetzes mit geschützten Fahrzeugen, sondern auch die Verbringung von Personen auf Wasserstraßen und durch die Luft unter Einsatz von Schnellbooten und Helikoptern.

Der Kommandeur des WachBtl BMVg, Oberstleutnant Maik Teichgräber, fasst die Herausforderungen der Übung Bollwerk Bärlin 2026 zusammen:

"Die Übung "Bollwerk Bärlin 2026" stellt für meine Soldatinnen und Soldaten eine hervorragende Möglichkeit dar, so realitätsnah wie möglich in ihrem Einsatzraum Berlin zu üben. Zugleich verlangt die zeitgleiche Sicherstellung des protokollarischen Auftrages ihnen höchste Flexibilität ab. Durch den Einsatz verschiedenster Transportmittel und -wege stellen wir uns auf so viele Eventualitäten wie möglich ein. Mit zunehmender Intensität der Übung führen wir komplexe Gefechtsschießen im scharfen Schuss auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück durch. All das dient dazu, uns in die Lage zu versetzen, im Spannungs- oder Verteidigungsfall unseren Schutzauftrag in unserem Einsatzraum Berlin bestmöglich wahrzunehmen."

Im Übungszeitraum kann es örtlich zu Verkehrsbehinderungen, Umleitungen und erhöhter Präsenz von Soldatinnen und Soldaten mit Einsatzfahrzeugen der Bundeswehr kommen. Der Einsatz von Hubschraubern, auch über dem Stadtgebiet von Berlin, kann möglicherweise als lärmbelästigend empfunden werden.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten:

den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen,

die Regeln zum Umgang mit militärischen Kolonnen (Link Flyer Achtung Kolonne) anzuwenden sowie Absperrungen und Hinweise zu beachten,

bei tatsächlichen Notfällen wie gewohnt die Rufnummern 112 oder 110 zu wählen.

Alle Aktivitäten erfolgen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und in Abstimmung mit den örtlichen Behörden. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Aktuelle und Hintergrundinformationen zur Übung finden Sie auch auf unserer Website:

Bundeswehrübung Bollwerk Bärlin 2026

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