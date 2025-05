Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum

"Gesundheitsversorgung in der Landesverteidigung" - Symposium in Berlin am 2. Juni 2025

Die aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen und die sich daraus ergebende Refokussierung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung stellen auch die medizinische Versorgung in Deutschland vor neue Aufgaben. Insbesondere die Gesundheitsversorgung in der Landesverteidigung wirft noch viele Fragen im deutschen Gesundheitssystem auf. Um diesen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen, lädt der Wehrmedizinische Berater des Verteidigungsministers, Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, am 2. Juni 2025 zum Symposium "Gesundheitsversorgung in der Landesverteidigung" ein.

Das Symposium bringt erstmals alle Akteure der Gesundheitsversorgung in Deutschland an einen Tisch - Vertreterinnen und Vertreter aus Bundeswehr, zivilem Gesundheitswesen, Standesvertretungen, Katastrophenschutz, Hilfsorganisationen, Wissenschaft, Politik etc. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Fragen:

Wie kann eine belastbare medizinische Versorgung im Fall der Landesverteidigung sichergestellt werden?

Welche Schnittstellen zwischen zivilem und militärischem System müssen gestärkt werden?

Nach der Eröffnung der Veranstaltung durch Generaloberstabsarzt Dr. Hoffmann folgen ein Vortrag zur Landesverteidigung mit einem Übungsszenar sowie Impulsvorträge von hochrangigen internationalen Fachleuten.

Interessierte Medien sind zu den Vortragsanteilen beim Symposium inklusive Pressestatement herzlich eingeladen:

Ankunft 02.06.2025:

bis 09:00 Uhr Eintreffen in der Julius-Leber-Kaserne an der Hauptwache Kurt-Schumacher-Damm 41, 13405 Berlin, Shuttlebus zum Casino mit Presse-Arbeitsraum (kein WLAN vorhanden)

oder 11:00 - 11:20 Uhr Eintreffen für Pressestatement

Ablauf Symposium:

10:00 - 10:15 Uhr Eröffnung durch Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, Wehrmedizinischer Berater des Verteidigungsministers, Befehlshaber Zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr und Stv. Befehlshaber Unterstützungskommando der Bundeswehr

10:15 - 10:50 Uhr "Landesverteidigung aus der militärischen Perspektive - mehr als eine Herausforderung für die Gesundheitsversorgung": Einführungsvortrag durch Frau Generalstabsarzt Dr. Almut Nolte, Abteilungsleiterin Einsatz und Gesundheitsversorgung im Unterstützungskommando der Bundeswehr

10:50 - 11:20 Uhr 1. Impulsvortrag

"Das Schweizer Modell der Gesundheits-/Patientenversorgung im Kriegsfall" durch Herrn Divisionär Dr. Andreas Stettbacher (Oberfeldarzt der Schweizer Armee, Schweizerisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport)

11:20 - 11:50 Uhr 2. Impulsvortrag

"Gesundheitsversorgung in der Krise an einem aktuellen Beispiel" durch Herrn Brigadegeneral Zivan Aviad Beer, Surgeon General der israelischen Armee

12:00 - 12:20 Uhr Pressestatement und Q&A

mit Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann

12:20 - 13:00 Uhr Shuttlebus zum Presse-Arbeitsraum oder zur Hauptwache

Anmeldung:

Bitte mit Akkreditierungsformular (wird auf Nachfrage per Mail zugesandt) bis Dienstag, den 27. Mai 2025, 16:00 Uhr bei:

Presse- und Informationszentrum Unterstützung

Telefon: 0228/5504-1131 oder -1098

E-Mail: UstgPresse@bundeswehr.org

