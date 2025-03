Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Die Suche nach dem Glück in Zeiten von Instagram & Co...

...und wie wir es (vielleicht) finden

Anmoderation: Wenn wir uns fragen, was Glück ist und eine Antwort auf Social Media suchen, dann bekommen wir das Gefühl, dass viele Menschen glücklich sind. Denn in den sozialen Netzwerken sehen wir jeden Tag Menschen, die Freude ausstrahlen. Ob wir durch das Internet heute glücklicher sind als früher oder anders glücklich, dazu Petra Terdenge:

Sprecherin: Wenn wir auf unser Smartphone oder in den Computer schauen, haben wir die ganze Welt auf unserem Bildschirm. Früher, also vor dem Internet, war unsere Welt kleiner, sagt Andrea Mayer-Halm von der Apotheken Umschau:

O-Ton Andrea Mayer-Halm 25 sec.

"Da war unser Fokus auf die direkte kleine Welt um uns herum, auf unsere Nachbarn, die Mitmenschen in der Straße oder dem Ort, in dem wir leben. Da haben wir noch hautnah mitbekommen, wenn jemand gute oder schlechte Tage hatte. Wir haben erlebt, dass das Leben manchmal ziemlich mühsam sein kann, was aber auch normal ist, und wir haben uns an kleinen Momenten gefreut. Diese Welt und die Wahrnehmung hat sich durch Social Media stark verändert."

Sprecherin: Denn gepostet werden überwiegend schöne und glückliche Momente - dafür gibt es die meisten Likes, also die meiste Anerkennung:

O-Ton Andrea Mayer-Halm 22 sec.

"Wir sehen Bilder von tollem Essen, von Urlauben, erfahren von der neuen Liebe oder einer Beförderung im Job. Das ist ja alles positiv, aber das ist ein verzerrtes Bild, weil ja keiner Fotos von Trennungen oder Streit im Urlaub postet. Und wenn wir unser Leben mit dem Leben anderer auf Social Media vergleichen, kann uns das massiv unter Druck setzen."

Sprecherin: Deswegen ist es wichtig für unser eigenes Glück, das reale Leben nicht aus dem Blick zu verlieren:

O-Ton Andrea Mayer-Halm 27 sec.

"Internationale Forschungsergebnisse zeigen sehr deutlich auf, dass der wichtigste Faktor für Glück, für Zufriedenheit im Leben, gute und reale menschliche Beziehungen sind: eine gute Partnerschaft, aber auch Nachbarschaft, Freunde, Arbeitskollegen und -kolleginnen. Und auch wenn damit Konflikte einhergehen, Höhen und Tiefen, das ist das normale Leben und es hilft uns, eigene schlechte Phasen einzuordnen und gut zu überstehen."

Abmoderation: Übrigens, Glück ist nicht nur ein tolles Gefühl, glücklich sein macht auch gesund, schreibt die Apotheken Umschau. Das Immunsystem profitiert davon, das Risiko für Herzinfarkte sinkt und Glück verringert unser Stresslevel.

