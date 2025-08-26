Alexander Schuh GmbH

Unternehmer Alexander Schuh übernimmt Carvion GmbH – Marke und Mitarbeiter bleiben erhalten

Friedrichsdorf (ots)

Alexander Schuh übernimmt Carvion GmbH per Share Deal und wird neuer Geschäftsführer

Carvion-Team bleibt erhalten und wird durch Mitarbeitende von „Die Mobilitätsexperten GmbH“ unterstützt

Gemeinsames Leistungsportfolio verbindet strategische Beratung und operatives Fuhrparkmanagement

Übernahme und neue Geschäftsführung

Am 22. August 2025 hat Unternehmer Alexander Schuh sämtliche Anteile der Carvion GmbH im Rahmen eines Share Deals erworben und die Geschäftsleitung übernommen. Die Carvion GmbH ist ein auf professionelles Fuhrparkmanagement spezialisiertes Unternehmen, das Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung ihrer Fahrzeugflotten unterstützt. Durch die Zusammenarbeit mit Alexander Schuh – Die Mobilitätsexperten GmbH entsteht ein erweitertes Leistungsportfolio, das Synergien schafft und die Zukunftsfähigkeit beider Unternehmen stärkt. Das bestehende Carvion-Team bleibt dabei erhalten und wird durch erfahrene Mitarbeitende der Alexander Schuh – Die Mobilitätsexperten GmbH unterstützt.

Statement von Julian Overdreef

Julian Overdreef, der die Carvion GmbH bislang als Geschäftsführer geleitet hat, erklärt: „Mit der Übernahme und Bündelung unserer Kräfte können wir unsere Kunden noch besser betreuen. Erste Onboarding-Maßnahmen starten bereits in dieser Woche. Ich freue mich, die Carvion GmbH in die Hände eines erfahrenen Mobilitätsexperten geben zu können, der die Zukunft des Unternehmens mit klarer Vision weiterführt. Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere Stärken zu vereinen und eine erweiterte Palette an Dienstleistungen und Produkten anzubieten. Gleichzeitig möchte ich meinem Team und unseren Kunden für das Vertrauen danken – es war mir ein Anliegen, Carvion in eine stabile und zukunftsorientierte Nachfolge zu führen.”

Leistungsportfolio der beiden Unternehmen

Die Carvion GmbH steht für professionelles Fullservice-Fuhrparkmanagement und unterstützt Unternehmen jeder Größe zuverlässig bei der operativen Verwaltung ihrer Fahrzeugflotten. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Fahrzeugverwaltung und Beschaffung, Kosten- und Risikomanagement, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben – unter anderem im Rahmen der DGUV Vorschriften – und Mitarbeiterverwaltung. Die Alexander Schuh – Die Mobilitätsexperten GmbH hingegen konzentriert sich auf die individuelle, strategische Beratung: Sie analysiert Daten und Prozesse, entwickelt maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte, gibt Empfehlungen für konkrete nächste Schritte und macht Einsparpotenziale sichtbar.

Synergien durch die Übernahme

Gemeinsam bieten beide Unternehmen mit der finalen Übernahme zum 01. September 2025 einen durchgängigen Ansatz – von der individuellen Beratung bis zum operativen Fuhrparkmanagement. So können Carvion-Kunden künftig zusätzlich von strategischer Beratung profitieren, während die Beratungskunden von Alexander Schuh ihre Konzepte direkt durch die Carvion GmbH praktisch umsetzen lassen können. Auf diese Weise entsteht eine umfassende Betreuung, die die Unternehmen langfristig zukunftsfähig macht.

Blick in die Zukunft

Das Bündnis beider Unternehmen steht somit für eine zukunftsorientierte und ganzheitliche Betreuung im Bereich Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. „Wir wollen künftig noch stärker als verlässlicher Partner für unsere Kunden auftreten und deren Mobilitätsanforderungen mit innovativen Lösungen erfüllen. Diese Übernahme ist ein bedeutender Schritt, um unseren Marktauftritt zu stärken und weiterhin Wachstumsimpulse zu setzen“, so Alexander Schuh.

Weitere Informationen unter: https://alexander-schuh.com/ und https://carvion.de

