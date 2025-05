Dstny

Dstny ernennt Yann Le Helloco zum Chief Product & Technology Officer, um Innovationen im Bereich der Kommunikationstechnologie für hybrides Arbeiten voranzutreiben

Brüssel (ots/PRNewswire)

Die Dstny Group, der führende europäische Anbieter von Geschäftskommunikationslösungen, gibt die Ernennung von Yann Le Helloco zum Chief Product & Technology Officer (CPTO) mit sofortiger Wirkung bekannt. Yann Le Helloco bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Telekommunikation, Forschung und Entwicklung sowie Produktinnovation mit, um die Strategie für die Kommunikationstechnologien für hybrides Arbeiten von Dstny voranzutreiben.

Als CPTO wird Yann Le Helloco die funktionsübergreifenden Teams von Dstny in den Bereichen Produktmanagement, Technik, Architektur, Bereitstellung und Betrieb leiten, um Innovationen zu beschleunigen und eine skalierbare Produkt-Roadmap zu gewährleisten. Von Frankreich aus wird er direkt an CEO Daan De Wever berichten und maßgeblich an der Umsetzung der One Dstny-Strategie des Unternehmens beteiligt sein.

„Dstny ist einzigartig positioniert, um die nächste Evolution in der Kommunikationstechnologie für hybrides Arbeiten anzuführen", sagte Yann Le Helloco. „Ich bin begeistert, in einem Unternehmen zu arbeiten, das fundiertes technisches Know-how mit einer klaren Vision zur Vereinfachung der Geschäftskommunikation verbindet. Ich freue mich darauf, Lösungen zu liefern, die innovativ, skalierbar und menschenzentriert sind."

Bevor er zu Dstny kam, war Yann Le Helloco als CTO bei einem weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen für die strategische Technologieentwicklung verantwortlich. Er hat einen Doktortitel in Elektronik und Kommunikationssystemen von der Universität Rennes, Frankreich.

Vorantreiben des Wandels hin zu einer intelligenteren Kommunikationstechnologie für hybrides Arbeiten Mit Yann Le Helloco im Führungsteam stärkt Dstny seine Fähigkeit, seine Innovationen im Bereich der hybriden Arbeitstechnologie zu skalieren, in neue Märkte zu expandieren und Übernahmen effizient zu integrieren.

„Yann hat mich nicht nur durch sein technisches Fachwissen überzeugt, sondern auch dadurch, dass es ihm ein echtes Anliegen ist, Technologien zu entwickeln, die den Arbeitsalltag der Menschen verbessern", so Daan De Wever, CEO der Dstny Group.

„Er weiß, dass hinter jeder Softwarefunktion jemand steht, der versucht, mit Kollegen in Kontakt zu treten oder Kunden effektiver zu bedienen. Diese nutzerfreundliche Ausrichtung ist genau das, was wir brauchen, um unser nächstes Wachstumskapitel aufzuschlagen.

Obwohl sich hybrides Arbeiten mit all seinen Vorteilen zur neuen Normalität entwickelt hat, sehen sich viele Unternehmen immer noch mit Herausforderungen wie fragmentierten Tools, uneinheitlichen Erfahrungen und unzureichend genutzter Automatisierung konfrontiert. Unsere integrierte Plattform löst diese Probleme, indem sie Mitarbeitende und Kunden über Geräte, Standorte und Anwendungen hinweg miteinander verbindet."

Informationen zu Dstny

Dstny sorgt dafür, dass hybrides Arbeiten tatsächlich funktioniert, indem es die Geschäftskommunikation über alle Grenzen hinweg vereinfacht – Geräte, Standorte, Teams und Anwendungen. Unsere Lösungen kombinieren eine auf Mobilgeräte ausgerichtete Architektur mit patentierter Technologie, um Sprache, Video und Messaging nahtlos in geschäftskritische Tools zu integrieren.

Mit unserer KI-gestützten Plattform und der weltweit führenden Microsoft Teams-Integration ermöglichen wir es über vier Millionen Nutzerinnen und Nutzern in mehr als 80 Märkten, mühelos mit Kolleginnen und Kollegen und Kunden in Kontakt zu treten, unabhängig davon, wo sie arbeiten.

Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.000 Mitarbeitende in sieben europäischen Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dstny.com.

