Alexander Schuh GmbH

Kostenfalle Fuhrpark: Alexander Schuh von der Alexander Schuh GmbH deckt auf, wie viel Geld Unternehmen durch ineffizientes Fuhrparkmanagement verschwenden

Bild-Infos

Download

Friedrichsdorf (ots)

Den Fuhrpark am Laufen zu halten, kostet Unternehmen jeden Monat bares Geld. Viele Betriebe geben jedoch zu viel Geld für ihre Fahrzeuge aus – das weiß Alexander Schuh aus Erfahrung. Er ist Geschäftsführer der Alexander Schuh GmbH und unterstützt Unternehmen dabei, kosten- und ressourceneffiziente Mobilitätskonzepte zu schaffen. Wie ein ganzheitliches Mobilitätskonzept Unternehmen dabei hilft, dauerhaft Kosten zu sparen, erfahren Sie hier.

Zahlreiche Unternehmen wissen angesichts der aktuellen Wirtschaftslage nicht mehr weiter: Nicht nur ist der Druck, Einsparpotenziale zu identifizieren, stärker denn je – auch der Gesetzgeber stellt immer höhere Anforderungen in Bereichen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Dokumentation, die Ressourcen binden. Unternehmer geraten dadurch zunehmend an ihre Belastungsgrenzen – schließlich droht schlimmstenfalls sogar das Aus. „Viele Unternehmen befinden sich bereits in einer Abwärtsspirale: Einzelne Abteilungen werden durch Budgetkürzungen und Entlassungen regelrecht zu Tode gespart, während der Rest des Betriebs um seine Existenz bangen muss“, erklärt Alexander Schuh, Geschäftsführer der Alexander Schuh GmbH. „Diese Form der Sparpolitik schadet sowohl der Moral als auch der Wettbewerbsfähigkeit – Unternehmen sind also auf Alternativen angewiesen, die langfristig tragbar sind.“

„Der Fuhrpark stellt in vielen Firmen eine der größten Kostenfallen dar. Veraltete Fahrzeuge und ineffizientes Management kosten einen Betrieb schnell sechs- bis siebenstellige Beträge. Das Einsparpotenzial ist also enorm“, erklärt der Experte im Fuhrparkmanagement. Nach dem Motto „Don’t own a fleet – own a mobility concept“ bieten Alexander Schuh und sein Team von „Alexander Schuh – Die Mobilitätsexperten“ lückenlose Konzepte, die ihren Kunden nicht nur Mobilität und eine Kostenersparnis von bis zu 30 Prozent sichern, sondern ihren Fuhrpark auch rechtlich optimal schützen. Warum in vielen Firmen so viel Geld im Fuhrpark verloren geht – und wie sie dauerhaft Abhilfe schaffen können, hat Alexander Schuh im Folgenden zusammengefasst.

Sofortmaßnahmen vs. langfristiges Sparpotenzial: So verschwinden Unsummen im Fuhrparkmanagement

Viele Unternehmen haben oftmals einen Fuhrpark mit dutzenden oder sogar hunderten Fahrzeugen, die nahezu ständig im Einsatz sind. Ein einzelnes davon am Laufen zu halten, kostet einschließlich Treibstoff, Instandhaltung und Rücklagen für eventuelle Reparaturen monatlich schnell rund 1.000 Euro. Bei hoher Laufleistung sind sogar Vollkosten von 1.300 Euro nicht untypisch, sodass ein großer Fuhrpark schnell immense Summen verschlingt.

Zum Beispiel müsste ein Unternehmen, das 100 Fahrzeuge im Einsatz hat, monatlich bereits zwischen 100.000 und 130.000 Euro in seinen Fuhrpark investieren. Jährlich kommen somit schnell siebenstellige Summen zusammen. Dennoch wird dieser Kostenfaktor in vielen Betrieben noch immer unterschätzt und zugunsten anderer Sparmaßnahmen übergangen, die kurzfristig einen höheren Return on Investment versprechen. Die Optimierung des Fuhrparks hingegen ist ein langfristiges Unterfangen, das eine ebenso langfristige Perspektive erfordert. Dadurch gerät es oftmals in Vergessenheit, wenn Unternehmen potenzielle Sparstrategien erkunden.

Smartes Fuhrparkmanagement spart bares Geld

Das Einsparpotenzial ist jedoch enorm: Im Durchschnitt können Unternehmen, die mit professioneller Unterstützung ihren Fuhrpark optimieren, erfahrungsgemäß etwa 15 Prozent der laufenden Kosten in diesem Bereich einsparen, ohne Abstriche in Kauf nehmen zu müssen. In Einzelfällen sind sogar bis zu 30 Prozent Kostenersparnis möglich. Dies setzt jedoch voraus, dass die Verantwortlichen langfristig am Ball bleiben und konsequent Maßnahmen ergreifen, die die Effizienz ihres Fuhrparks nachhaltig steigern.

Den Anfang stellen dabei relativ simple Maßnahmen wie ein optimiertes Schadensmanagement und Tankrabatte dar, die nahezu sofort Wirkung zeigen. Diese Maßnahmen setzen bereits einen nicht unerheblichen Teil der Ressourcen frei, die ins Fuhrparkmanagement fließen. Sie legen somit den Grundstein, um in weitreichendere Schritte wie den Austausch in die Jahre gekommener Fahrzeuge oder die Entwicklung und Implementierung eines ganzheitlichen Mobilitätskonzepts zu investieren.

Maximale Kostenersparnis durch ganzheitliche Mobilitätskonzepte

Auf Dauer sollte das Ziel also darin bestehen, komplett auf nachhaltige Fuhrparklösungen umzusteigen und so eine langfristige Kostenersparnis zu erzielen. Bevor sich das volle Potenzial der Maßnahmen zu erkennen gibt, vergehen allerdings oftmals mehrere Monate – wenn nicht sogar Jahre. Besonders die Anschaffung neuer Fahrzeuge bzw. das Ersetzen älterer Modelle ist eine erhebliche Investition, die Unternehmen nicht leichtfertig absegnen können. Dennoch sind gerade solche Maßnahmen oftmals der effektivste Weg, Kosten zu sparen und regulatorische Auflagen zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz effizient und dauerhaft zu erfüllen.

Die Beratung durch einen Experten ist bei der Implementierung eines ganzheitlichen Mobilitätskonzepts ebenfalls bares Geld wert. Ein Fachmann, der eingehend mit dem Fuhrparkmanagement vertraut ist und die gesamte Umstellung begleitet, erspart einem Unternehmen nicht nur Kopfzerbrechen, sondern sorgt dafür, dass kein Einsparpotenzial ungenutzt bleibt. Er trägt somit entscheidend dazu bei, dem Betrieb mittel- bis langfristig die größtmögliche Kostenersparnis zu sichern.

Ob Firmenwagen, Dienstfahrrad oder Lkw – die Chancen stehen gut, dass Ihr Unternehmen durch effiziente Mobilitätskonzepte bares Geld sparen kann. Sie möchten erfahren, wie hoch das Sparpotenzial Ihres Betriebs wirklich ist? Dann melden Sie sich jetzt bei den Mobilitätsexperten der Alexander Schuh GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Alexander Schuh GmbH, übermittelt durch news aktuell