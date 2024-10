Alexander Schuh GmbH

Karriere mit Zukunft: Alexander Schuh GmbH verzeichnet kontinuierliches Wachstum und sucht neue Mitarbeiter

Bild-Infos

Download

Friedrichsdorf (ots)

Offenheit, Teamgeist und Innovationsfreude: Während solche Werte in vielen Branchen fehlen, bietet die Alexander Schuh GmbH ihren Mitarbeitern Arbeitsbedingungen, die weit darüber hinausgehen - und setzt damit neue Maßstäbe in der Mobilitätsbranche. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein angenehmes Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Vergütung aus. Was Bewerber bei der Alexander Schuh GmbH im Detail erwarten können, erfahren Sie im Folgenden.

Das Thema Mobilität befindet sich im Wandel - und wird in Zukunft noch einmal deutlich an Relevanz gewinnen. Umso wichtiger ist es, dass sich Unternehmen in diesem Bereich bestmöglich aufstellen. Dennoch herrscht auch in der Mobilitätsbranche oft eine spürbare Diskrepanz zwischen dem Streben nach beruflicher Weiterentwicklung und den Arbeitsbedingungen bei vielen Arbeitgebern, die dieses Wachstum nicht immer fördern. Nicht selten stoßen Arbeitnehmer, die sich persönlich entfalten möchten, auf festgefahrene Strukturen, steile Hierarchien und mangelnde Förderangebote. "Als Arbeitgeber sehen wir es als unsere Aufgabe an, diese Missstände zu beheben", betont Alexander Schuh, Geschäftsführer der Alexander Schuh GmbH. "Es ist entscheidend, dass wir die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter dauerhaft steigern. Nur so finden potenzielle Bewerber den Zugang zu unserer Branche."

"Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt", fährt der Experte fort. "Als Mobilitätsexperten entwickeln wir nachhaltige Konzepte für unsere Kunden, die innovative Lösungen mit exzellenter Beratungskompetenz verbinden. So können unsere Mitarbeiter den Erfolg unserer Kunden wesentlich mitgestalten." Alexander Schuh hat sich mit seinem Unternehmen darauf spezialisiert, seine Kunden mit ganzheitlichen Mobilitätskonzepten bei der Optimierung ihrer Fuhrparks zu unterstützen. Getreu dem Motto "Don't own a fleet, own a mobility concept" unterstützt er Unternehmen dabei, eine ganzheitliche Mobilitätsbetrachtung zu etablieren - und dadurch signifikante Vorteile zu erzielen. Mit jahrelanger Erfahrung, einem qualifizierten Expertenteam und innovativen Konzepten bietet die Alexander Schuh GmbH Unternehmen mit Fuhrparks jeglicher Größe eine professionelle Beratung, unabhängige Mobilitätskonzepte und ein effizientes Fuhrparkmanagement, das auch Nachhaltigkeitsstandards berücksichtigt. Das Beratungsangebot des Unternehmens ist breit gefächert: Es beinhaltet unter anderem die Evaluierung von Leasingstrategien und Fahrzeugkauf, die Suche nach geeigneten Herstellern und Händlern oder auch die Optimierung von Prozessen wie das Schadensmanagement, Rückgaben und Versicherungen. Auch die Entwicklung von Dienstwagenrichtlinien wird von den Experten übernommen, wobei sie eng mit Anwälten und Kanzleien zusammenarbeiten. Durch die Optimierung von Fuhrparks, Diensträdern und Mobilitätsbudgets können Einsparungen von zehn bis 35 Prozent erzielt werden. Zudem sorgt die Zusammenarbeit mit der Alexander Schuh GmbH für rechtliche Sicherheit: Durch das Schließen von Rechtslücken in den Bereichen Dienstwagen, Dienstrad und Arbeitssicherheit wird das Haftungsrisiko der Kunden minimiert, wodurch Schäden oder Regressansprüche durch Dritte weitestgehend vermieden werden können.

Zahlreiche Benefits für ein modernes Arbeitsleben

"Unser Team vereint umfassendes Fachwissen mit echter Leidenschaft für innovative Mobilitätslösungen", berichtet Alexander Schuh. "Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir dazu in der Lage, maßgeschneiderte Konzepte zu entwickeln, die nicht nur die Abläufe unserer Kunden effizienter gestalten, sondern auch Kosten senken. Dabei legen wir großen Wert auf eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit. In unserer täglichen Arbeit verfolgen wir nicht nur die übergeordneten Ziele unseres Unternehmens - wir legen auch großen Wert darauf, dass jeder einzelne Mitarbeiter mit uns wachsen und sich aktiv einbringen kann. Diese Philosophie spiegelt sich auch in unserer Unternehmenskultur wider: Wir schaffen ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem die persönliche und berufliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter im Mittelpunkt steht. Nur so erreichen wir gemeinsam nachhaltigen Erfolg."

Die Alexander Schuh GmbH bietet ihren Mitarbeitenden zahlreiche Vorteile, die zu einem modernen Arbeitsumfeld beitragen. Dazu gehören flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, um den Mitarbeitern eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu ermöglichen. Ergänzt werden diese Vorteile durch eine Mobilitätspauschale sowie die Option, ein Dienstfahrrad zu nutzen. Zudem können sich Bewerber auf verschiedene zusätzliche Benefits, darunter Mitarbeiter-Events, Angebote zur Gesundheitsförderung und Teambuilding-Aktivitäten freuen, die für eine positive Arbeitsatmosphäre sorgen. Auch legt das Unternehmen großen Wert auf Initiativen zur Work-Life-Balance, damit sich die Mitarbeiter sowohl beruflich als auch privat wohlfühlen - auch kurzfristige Urlaubsanträge sind möglich. Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten sind ebenfalls ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur.

Flache Hierarchien, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sowie die daraus resultierenden schnellen Umsetzungsmöglichkeiten runden das Ganze ab: So wird bei der Alexander Schuh GmbH von Beginn an das nötige Vertrauen in die Mitarbeiter gesetzt, sodass diese schnell Verantwortung übernehmen können. Gleichzeitig wird im Unternehmen niemand allein gelassen, sodass immer Hilfe und Rat gewährleistet wird, sollte es zu Problemen oder Fragen kommen.

Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld

Die Alexander Schuh GmbH ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit starkem Wachstum, das sich durch sein besonderes Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz auszeichnet. Die Unternehmenskultur ist geprägt von Offenheit, Teamgeist und Innovationsfreude. In der Mobilitätsbranche setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Um den Markt weiter zu revolutionieren, werden regelmäßig neue Mitarbeiter gesucht, die die Alexander Schuh GmbH bei ihrer Mission unterstützen. Dabei beschränkt sich das Unternehmen keineswegs nur auf spezialisierte Experten wie Fuhrparkmanager oder Consultants für Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement. Auch kaufmännische Angestellte, Werkstudenten im Bereich Social Media und Content Management sowie erfahrene Vertriebsmitarbeiter sind gefragt.

"Wir suchen immer nach klugen Köpfen, die unsere Leidenschaft für Mobilität und Fuhrparkmanagement teilen", erklärt Alexander Schuh. "Potenzielle Bewerber, die Lust haben, in einem dynamischen Team zu arbeiten, in dem sie schnell Verantwortung übernehmen und innovative Lösungen entwickeln können, sind bei uns genau richtig. Wichtig ist, dass Bewerber die Bereitschaft mitbringen, sich intensiv in neue Aufgaben einzuarbeiten. Ein zukunftsorientiertes Mindset ist ebenfalls entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wer Leidenschaft für nachhaltige Mobilitätslösungen mitbringt und endlich seinen beruflichen Durchbruch feiern möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden."

Sie möchten Teil eines dynamischen Teams im Bereich intelligenter Mobilitätslösungen werden und von attraktiven Benefits profitieren? Dann bewerben Sie sich jetzt auf eine der offenen Stellen der Alexander Schuh GmbH!

Original-Content von: Alexander Schuh GmbH, übermittelt durch news aktuell