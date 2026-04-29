Glow25 /Primal State Performance GmbH

Glow25 ernennt Sarah Jessica Parker zur Chief Creative Officer und startet globale Pro-Aging Partnerschaft

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New York / Berlin (ots)

Glow25 gibt heute eine langfristige, internationale Zusammenarbeit mit Sarah Jessica Parker bekannt. Die Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin übernimmt die Rolle der Chief Creative Officer und wird künftig die kreative und strategische Weiterentwicklung der Marke mitgestalten.

Die Partnerschaft markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Glow25: von einer deutschen Kollagenmarke hin zu einer international positionierten Pro-Aging Brand, die Schönheit nicht als Kampf gegen die Zeit versteht, sondern als Ausdruck von Erfahrung, Selbstvertrauen und persönlichem Wachstum.

In ihrer neuen Funktion arbeitet Parker eng mit dem Führungsteam zusammen und bringt ihre Perspektive in Markenstrategie, Kampagnenentwicklung sowie zukünftige Produktinnovationen ein.

Das Glow Manifesto

Den Auftakt der Zusammenarbeit bildet das Glow Manifesto, ein gemeinsames Projekt von Sarah Jessica Parker und dem Glow25 Team.

Statt einer klassischen Marketingkampagne versteht sich das Manifesto als kulturelles Statement. Es ist eine Einladung, Schönheit neu zu denken:

Wir sind Pro-Aging.

Wir kämpfen nicht gegen die Zeit. Wir nehmen uns Zeit.

Altern ist kein Widerstand - sondern Entwicklung.

Wir verstecken unsere Falten nicht. Wir wachsen mit ihnen.

Selbstvertrauen fällt nicht vom Himmel. Wir bauen es auf.

Wir sind nicht Anti-Aging. Wir sind Pro-Aging.

Wir glowen nicht allein. Wir glowen gemeinsam.

Wir machen uns nicht kleiner. Wir zeigen Präsenz.

Wir verstecken uns nicht - denn es gibt nichts zu verstecken.

Das Manifesto bildet die inhaltliche Grundlage der Partnerschaft und formuliert ein Schönheitsverständnis, das auf Sichtbarkeit, Selfcare und gelebter Erfahrung basiert.

Das vollständige Manifesto ist abrufbar unter: Glow Manifesto

Eine gemeinsame kulturelle Vision

Über viele Jahre wurde Schönheit in der Gesellschaft vor allem mit Jugendlichkeit gleichgesetzt. Glow25 und Sarah Jessica Parker vertreten bewusst eine andere Perspektive: Altern als Teil der eigenen Identität - als Prozess, der Stärke, Klarheit und Persönlichkeit sichtbar macht.

Unter der gemeinsamen Plattform "Glow With Us" lädt Glow25 Frauen weltweit dazu ein, Schönheit jenseits von Perfektionsansprüchen zu definieren. Die erste globale Kampagne "Nothing to Hide" übersetzt diese Haltung in Bilder und Geschichten. Sie zeigt Altern nicht als Verlust, sondern als Lebensphase, die mit Gelassenheit, Selbstbewusstsein und Authentizität gelebt werden kann.

Stimmen zur Partnerschaft

Sarah Jessica Parker: "Ich habe einen großen Teil meiner Karriere damit verbracht, Geschichten über Frauen zu erzählen - über ihre Stimmen, ihre Entwicklung und all das, was sie auf ihrem Weg prägt", sagte Sarah Jessica Parker. "Und irgendwo auf dieser Reise wurde mir klar: Es geht nicht nur darum, gehört zu werden, sondern auch darum, gesehen zu werden. Mit Glow25 möchte ich genau diese Sichtbarkeit feiern - die, die von innen kommt. Nicht, indem wir früheren Versionen von uns selbst nachjagen, sondern indem wir annehmen, wo wir waren und wer wir geworden sind. Es geht nicht darum, die Zeit aufzuhalten, sondern darin zu leben - schön, vollständig und zu den eigenen Bedingungen."

Steven Mattwig, CEO Glow25: "Sarah Jessica Parker ist weltweit als Stil- und Kulturikone bekannt. Durch Jahrzehnte in der Öffentlichkeit, hat sie eine loyale Fangemeinde aufgebaut, die exakt der Glow25-Kernzielgruppe entspricht: Frauen zwischen 35 und 65, die Stil, Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit leben. Sie spricht offen und authentisch über Pro-Aging - nicht als Verleugnung des Alters, sondern als Haltung und verkörpert damit das Herzstück unserer Markenbotschaft. Für Glow25's internationale Expansion in Europa und Interkontinental bringt sie die Reichweite, Glaubwürdigkeit und kulturelle Relevanz mit, die keine andere Botschafterin in dieser Kombination liefert."

Denise Kurz, Head of Brand Glow25: "Wir stehen für Pro-Aging. Mit dem Glow Manifesto und Sarah Jessica Parker an unserer Seite wird daraus eine Bewegung, mit der sich Frauen weltweit identifizieren können. 'Nothing to Hide' ist unser Auftakt. Ein klares Versprechen: Frauen sollen sich nicht verstecken müssen. 'Glow With Us' trägt diese Botschaft in den kommenden Jahren in die Welt - und was mich daran begeistert: Hier ist nichts inszeniert. Das ist echtes Empowerment und genau dafür mache ich Markenarbeit."

Über Sarah Jessica Parker

Als preisgekrönte Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin zählt Sarah Jessica Parker zu den einflussreichsten Persönlichkeiten an der Schnittstelle von Mode, Kultur und Storytelling. Neben ihrer Schauspielkarriere hat sie mit der SJP Collection sowie Invivo X SJP Wines erfolgreiche Unternehmen aufgebaut. Ihr Engagement für Authentizität und ein selbstbestimmtes Verständnis von Altern prägt seit Jahren ihre öffentliche Arbeit - eine Haltung, die sie nun in die kreative Entwicklung von Glow25 einbringt.

Über Glow25

Glow25 wurde 2021 in Berlin gegründet und versteht sich als Pro-Aging Brand, die Schönheit durch Wissenschaft, Rituale und bewusste Selfcare neu interpretiert. Die Marke verfolgt die Überzeugung, dass Zeit keinen Wert nimmt, sondern schafft und dass Vitalität, Erfahrung und innere Stärke neue Maßstäbe moderner Schönheit sind. Innerhalb weniger Jahre hat sich Glow25 zu einer wachsenden Stimme im internationalen Nahrungsergänzungsmittelmarkt entwickelt und spricht eine globale Community von Frauen an, die Selbstvertrauen von innen heraus stärken möchten.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie hier

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