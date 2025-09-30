Reolink Innovation Inc.

Reolink Herbst-Sale startet: Jetzt bis zu 43% Rabatt sichern

Düsseldorf (ots/PRNewswire)

Herbstanfang, drinnen wird es gemütlich und draußen wieder jeden Tag ein bisschen eher dunkel. Der perfekte Zeitpunkt, um die Sicherheit des eigenen Zuhauses zu verbessern. Reolink bietet ab sofort und bis zum 8. Oktober über die offizielle Reolink-Website und bei Amazon attraktive Herbstangebote an, mit Rabatten von bis zu 43%. Eine optimale Gelegenheit, um sich die fortschrittlichsten Sicherheitskameras und -systeme von Reolink zu den besten Preisen der Saison zu sichern.

Sicherheit durch 180°-Blickwinkel in 4K und helle Beleuchtung: Elite Floodlight WiFi (für 183,99 € – 20% Ersparnis)

Seit Juli auf dem Markt, bietet die Elite Floodlight WiFi ein extrem breites Sichtfeld von 180° und nimmt rund um die Uhr 4K-Bilder auf. Ihre leistungsstarken Flutlichter beleuchten den Überwachungsbereich bei Nacht und sorgen so für eine außergewöhnliche Sichtbarkeit. Mit der fortschrittlichen lokalen KI-Videosuche auf Basis von ReoNeura™ können Nutzer relevante Aufzeichnungen in Sekundenschnelle finden. Der ursprüngliche Preis von 229,99 € ist jetzt um 20% auf 183,99 € reduziert.

360° Rundumsicht in 4K-Auflösung: Argus PT Ultra mit Solarmodul (für 113,99 € – 43% Ersparnis)

Die kabellose Batteriekamera mit Schwenk- und Neigefunktion Argus PT Ultra bietet gestochen scharfe 4K-Aufnahmen mit 8 Megapixel. Durch Schwenken von bis zu 355° und bis zu 140° Neigen erreicht die Kamera eine Rundum-Abdeckung für nahtlose Sicherheit. In Kombination mit einem Solarmodul nutzt sie Sonnenlicht für einen kontinuierlichen, umweltfreundlichen und problemlosen Betrieb. Ursprünglich zum Preis von 199,99 € angeboten, ist sie im Preis jetzt um 43% gesenkt und für 113,99 € zu haben.

Kristallklares Zoomen und intelligente Abdeckung: E1 Zoom (für 69,99 € – 30% Ersparnis)

Diese leistungsstarke 4K-PTZ-Kamera für den Innenbereich mit dreifachem optischen Zoom erfasst jedes Detail und bietet mit flexiblen Schwenk- und Neigefunktionen eine 360°-Abdeckung des gesamten Raums. Neben der Erkennung von Personen und Haustieren sendet sie auch Warnmeldungen, wenn beispielweise ein Baby weint, und ist damit ein intelligenter Wächter für Zuhause. Reduziert um 30%, kostet sie jetzt nur noch 69,99 €.

Branchenführende 180°-Panoramaansicht mit 16 Megapixel UHD-Auflösung: Duo 3V PoE (für 139,99 € – 30% gespart)

Duo 3V PoE, eine Dual-Objektiv-Kamera mit IK10-Vandalismusschutz, liefert außergewöhnliche 180°-Bilder in 16 Megapixel Ultra-HD-Auflösung, die jedes Detail in einem großen Bereich erfassen. Die einzigartige Motion Track-Funktion fasst Bewegungen in einem Bild zusammen und bietet so auf einen Blick einen intuitiven Überblick. Der ursprüngliche Preis von 199,99 € wurde im Rahmen des Herbstverkaufs um 30% auf 139,99 € gesenkt.

Der Vorabzugang zum Herbstverkauf von Reolink beginnt ab sofort und läuft bis zum 8. Oktober. Weitere Informationen zu den Reolink-Herbstangeboten finden Sie auf Reolink.com und Amazon.

Über Reolink

Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2784585/Reolink_Fall_Sale_2025_Starts_Now.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-herbst-sale-startet-jetzt-bis-zu-43-rabatt-sichern-302569667.html

Original-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuell