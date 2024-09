Tellent

Tellent denkt HR-Tech für KMU neu

Amsterdam/Poznan/Hamburg/Paris (ots)

Tellent launcht das neue KiwiHR, Teil ihres wegweisenden, ganzheitlichen Talentmanagement-Ansatzes und verstärkt zugleich seine Unternehmensführung. Das neue Produkt ist der nächste Schritt in der erklärten Mission, digitale "People Tools" zu vereinfachen und Personaler:innen eine Alternative zur fragmentierten HR-Tech-Landschaft zu bieten. Begleitet wird diese Innovation von einer strategischen Verstärkung des Führungsteams unter der Leitung von CEO Moritz Kothe, der zusammen mit erfahrenen Branchenexperten u.a. Von New Work SE, KMU auf dem Weg der HR Digitalisierung begleitet.

Mitarbeitende im Fokus statt Zettelchaos

In Deutschland verlassen sich schätzungsweise 33.000 KMU noch immer auf analoge HR-Prozesse, während der Rest mit isolierten, sich überschneidenden HR-Software-Lösungen ohne funktionierende Integration kämpft. Trotz der Fülle an Personalsoftware zeigt eine Gartner-Umfrage, dass 56% der HR-Verantwortlichen ihre Technologie als unzureichend für aktuelle oder zukünftige Geschäftsanforderungen empfinden. In der heutigen dynamischen Wirtschaft ist eine umfassende und integrierte Talentmanagement-Lösung entscheidend, um durch eine effektive Personalstrategie Agilität zu gewinnen. Nur so können People & Culture Teams ihrer wachsenden Anzahl an strategischen Prioritäten begegnen.

Kothe erklärt: "Der Hauptgrund, warum Unternehmen an ihren 'alten' Wegen festhalten, ist die Tatsache, dass viele Tools entweder unattraktiv, übermäßig kompliziert oder auf Konzerne ausgerichtet sind. Wir glauben an das simple Prinzip, dass Talente der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens sind. Unsere Mission ist es, Unternehmen zum 'People Success' zu führen, indem wir ihnen digitale Werkzeuge zur Verfügung stellen, über die sie nicht nachdenken müssen. Wir übertragen unsere Erfolgsformel von Recruitee auf alle Aspekte des Talentmanagements: Software, die einfach zu bedienen und einzurichten ist, direkten Mehrwert liefert und das zu einem erschwinglichen Preis."

Personalpotenzial entfesseln

Zu diesem Zweck ermöglicht das neue Kiwi HR People & Culture Teams die Einstellung und Verwaltung von Talenten über sämtliche Personalprozesse hinweg. KiwiHR nimmt Personaldaten auf, speichert und überträgt sie sicher vom ersten Kontaktpunkt über Recruitee bis zum letztem Arbeitstag - und eliminiert so die Notwendigkeit, Informationen ständig neu einzugeben oder manuell zu übertragen, sodass nichts verloren geht.

Die neue Benutzeroberfläche von Kiwi HR ist maximal intuitiv gestaltet. Dies reduziert den Schulungsbedarf und erlaubt Personaler:innen schnell produktiv mit der Lösung zu arbeiten.

Dank einer wachsenden Zahl von Integrationen mit essentiellen externen Diensten wie DATEV fügen sich Tellents Lösungen nahtlos in Standard-Arbeitsprozesse wie die Lohnabrechnung ein. Tellents Anspruch, Unternehmen bei immer wichtigeren Compliance-Themen zu unterstützen und europäische Standards einzuhalten, spiegelt sich in Funktionen wie dem neuen Whistleblowing-Tool wider.

Neue Führung für den zukünftigen Marktführer

Um die führende Talentmangement-Lösung im deutschen Markt zu werden, reorganisiert und stärkt Tellent strategisch sein Führungsteam. Moritz Kothe, der Anfang des Jahres als CEO zu Tellent kam, holt eine Gruppe erfahrener Führungskräfte an Bord, die eine Schlüsselrolle in Tellents zukünftiger Entwicklung spielen werden. Kothes Karriere selbst umfasst wichtige Positionen bei Xing und Kununu, von denen er umfangreiche Expertise in HR-Technologie und People-Prozessen mitbringt

Helder Martins, bald Chief Technology and Product Officer (CTPO), und Dennis Muszynski, zukünftiger Chief Operating Officer (COO), beide langjährige Wegbegleiter von Kothe, werden Tellents europäische Expansion leiten. Siegfried Goetzinger, zuvor beim HR-Tech-Pionier New Work SE, wird sich als Geschäftsführer darauf konzentrieren, den Mittelstand in der DACH-Region zu gewinnen. Gemeinsam bringen sie jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von (HR-)Tech-Plattformen zu Tellent mit.

Auf dem Weg zu "People Success"

In den nächsten zwölf Monaten wird Tellent ihre umfangreichen Investitionen in Produktentwicklung, neue Talente und Kundenwachstum fortsetzen, mit dem klaren Fokus darauf, People & Culture Teams in KMU ins digitale Zeitalter zu bringen. Moritz Kothe: "Unsere Revolution mag auf den ersten Blick bescheiden wirken, doch sie stellt eine echte Herausforderung dar. Anstatt über potenzielle Produktivitätsgewinne durch experimentelle Technologien zu spekulieren, konzentrieren wir uns darauf, heute greifbaren Mehrwert zu schaffen. Mit unseren benutzerfreundlichen State-of-the-Art-Tools wollen wir unterdigitalisierte HR-Teams nicht nur produktiver machen, sondern auch Produkte entwickeln, die echte Bestseller werden, weil sie gerne genutzt werden und die Prozesse einfacher und effizienter machen."

Über Tellent

Tellent ist ein europäischer Marktführer im Bereich HR-Technologie und trägt zum Unternehmenserfolg seiner Kunden mit seinem preisgekrönten Bewerbermanagement-System Recruitee, seiner Personalverwaltungslösung KiwiHR und der Performancemanagementsoftware Javelo bei. Mit über 300 talentierten Mitarbeitern an sechs globalen Standorten konnte Tellent bereits 7.000 Unternehmen in über 100 Ländern mit ihren führenden Technologielösungen überzeugen. Ihr wachsendes Netzwerk von über 500 Partnern verfolgt eine gemeinsame Vision: Personalabteilungen und Führungskräfte dabei zu unterstützen, das volle Potenzial von Talenten zu entfalten.

