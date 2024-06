SWR - Südwestrundfunk

Countdown für das "SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air" mit vielen Stars und den Highlights des Deutschland-Spiels

29. Juni mit Michael Schulte, Alice Merton, ClockClock, Tom Gregory und VIZE / Open-Air mit Public-Viewing-Angebot

Am Samstag, 29. Juni 2024, findet das "SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air" ab 16:30 Uhr auf der Großen Bleiche in Mainz statt. Dabei sein werden Michael Schulte, Alice Merton, ClockClock, Tom Gregory und VIZE. Zudem haben sich die Veranstalter kurzfristig dazu entschieden, auch allen Fußballfans auf dem Gelände ein entsprechendes Angebot zu machen. So zeigt SWR3 die Highlights des Deutschland-Achtelfinals auf der Leinwand und geht ab der 80. Minute in die Live-Übertragung. Sollte es eine Verlängerung oder Elfmeterschießen geben, kann das Publikum in Mainz auch dies live auf der Leinwand mitverfolgen. Anschließend wird das Musik-Programm des Open-Airs fortgesetzt.

Tickets

Letzte Karten gibt es noch unter www.swr3service.de. Der Ticketpreis beträgt 7 Euro und beinhaltet auch ein Kombiticket im Tarifgebiet des RMV und des RNN für eine kostenfreie An- und Abreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: swr.li/openair

und

https://www.swr3.de/events/rheinland-pfalz-open-air-mainz-100.html

