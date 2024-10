GROPYUS AG

GROPYUS weiter auf Erfolgskurs

Berlin / Wien (ots)

Neue Finanzierungsrunde sichert dem technologiebasierten Bauunternehmen rund 100 Millionen Euro zusätzliches Wachstumskapital

Neue Finanzierungsrunde beträgt rund 100 Millionen Euro

Damit belaufen sich die Eigenkapitalinvestitionen auf insgesamt über 300 Millionen Euro

Neuinvestoren Semapa und Practical Venture Capital beteiligen sich erstmals

Finanzierungsrunde sichert GROPYUS in absehbarer Zeit die Profitabilität

Kapitalsicherung gewährleistet Vollauslastung neuer Smart Factory in Richen und nächste Bauprojekte

GROPYUS, das technologiebasierte Bauunternehmen für hochattraktive, bezahlbare und nachhaltige Holz-Hybrid-Mehrfamilienhäuser, verkündet heute eine weitere Finanzierungsrunde von rund 100 Millionen Euro. Damit konnte GROPYUS seit der Gründung 2019 bereits mehr als 300 Millionen Euro an Eigenkapitalinvestitionen einsammeln. Hinzu kommt der Venture Debt-Kredit in Höhe von 40 Millionen Euro, diese Zusage hat GROPYUS im März dieses Jahres von der Europäischen Investitionsbank (EIB) erhalten. An der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligen sich Bestands- und Neuinvestoren. Dafür konnte GROPYUS die portugiesische Investment-Holding Semapa ( www.semapa.pt) sowie den US-amerikanischen VC-Fonds Practical Venture Capital ( www.practicalvc.com) hinzugewinnen.

Die Mittel dieser Finanzierungsrunde fließen in den laufenden Ausbau des digital gesteuerten GROPYUS-Werkes mit 50 flexiblen Robotern in Richen (Baden-Württemberg), die weitere Technologieentwicklung und in die Umsetzung der nächsten Bauprojekte des Unternehmens. Markus Fuhrmann, CEO & Co-Founder von GROPYUS: „Die Klimakrise und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum werden immer akuter. GROPYUS will Teil der Lösung dieser Herausforderungen sein - doch ohne Industrialisierung und Automatisierung der Baubranche wird es nicht gehen. Um die Grundlagen dafür zu realisieren, braucht es bei diesem ehrgeizigen Vorhaben zunächst einen hohen Kapitaleinsatz. Wir sind daher stolz, dass wir bei unserer Mission auf die Unterstützung bestehender Investoren bauen können und nun das Vertrauen weiterer Investoren gewinnen konnten. Mit dieser Finanzierungsrunde erreichen wir ein Gesamtvolumen von insgesamt über 300 Millionen Euro. Damit treiben wir unser Wachstum nicht nur voran, sondern stellen unsere Mission auf ein noch solideres Fundament. Diese Kapitalsicherung versetzt uns in die Lage, die Smart Factory zeitnah auf Vollauslastung hochzufahren und damit mehrere Projekte gleichzeitig vom Band laufen zu lassen.“

Ricardo Pires, CEO von Semapa, unterstreicht: „Wir glauben, dass GROPYUS mit seinem innovativen, nachhaltigen und digitalen Konzept das Bauen und Wohnen auf ein neues Level hebt. Das Unternehmen setzt sich aus Experten verschiedenster Branchen zusammen, die ihr umfangreiches Wissen und ihre Erfahrung in den Bereichen Bauwesen, Technologie, Immobilienentwicklung und Aufbau erfolgreicher Start-ups bündeln. Wir sind davon überzeugt, dass sie in der Lage sein werden, eine ganze Branche, die der Transformation bedarf, sinnvoll zu verändern. GROPYUS bietet eine bemerkenswerte Chance für einen angespannten Wohnungsmarkt, und wir wollen das Wachstum des Unternehmens durch unsere Investition unterstützen und uns einem Team anschließen, das das Potenzial hat, in ganz Europa einen entscheidenden Unterschied zu machen.”

Mehrere Projekte deutschlandweit

GROPYUS baut als Generalübernehmer aktuell zwei Projekte in Deutschland. In Berlin errichtet GROPYUS im Auftrag der BUWOG Bauträger GmbH, eine Tochtergesellschaft der Vonovia SE, ein Gebäude mit 27 Wohneinheiten. In Immendingen im Süden Baden-Württembergs entsteht das erste Wohnquartier von GROPYUS - neun Gebäude mit insgesamt 99 Wohneinheiten. Mit diesen zwei sehr unterschiedlichen Projekten unterstreicht GROPYUS die Vielseitigkeit und Markttauglichkeit seines Bausystems.

Produktionskapazität von jährlich mehr als 3.500 Wohnungen

Der Ausbau des GROPYUS-Werkes in Richen hin zu einem weltweit einzigartigen, hochautomatisierten und digital integrierten Fertigungsstandort befindet sich auf der Zielgeraden. Modernste Robotik- und Automatisierungslösungen sind die Grundlage, um eine höhere Qualität zu niedrigeren Kosten auf skalierbare und - durch Optimierung des Materialeinsatzes - nachhaltige Weise zu erreichen. Nach Abschluss des Ausbaus Ende 2024 ist GROPYUS bei einem Automatisierungsgrad von bis zu 86 Prozent in der Lage, ein Wand- und Deckenelement in je rund 16 Minuten zu fertigen. Die volle jährliche Produktionskapazität wird dann 250.000 qm Bruttogeschossfläche beziehungsweise mehr als 3.500 Wohnungen betragen. Da bei GROPYUS alle Kompetenzen für die Steuerung der Anlage, Prozessdefinition und -optimierung sowie Maschinenbau gebündelt liegen, erwartet das Unternehmen perspektivisch eine Steigerung der Produktionskapazität auf 300.000 qm Bruttogeschossfläche pro Jahr.

Über GROPYUS

GROPYUS ist ein 2019 gegründetes technologiebasiertes Bauunternehmen für Geschosswohnungsbau, das mit seinen hochattraktiven, bezahlbaren und nachhaltigen Gebäudekonzepten einen Beitrag zur Lösung des Wohnungsmangels leistet und für mehr Klimafreundlichkeit sorgt. GROPYUS liefert seine Holz-Hybrid-Mehrfamilienhäuser schlüsselfertig aus einer Hand. Die Verbindung aus Software und Technologie, dem Bauwesen, Robotics und serieller Fertigung lässt die Gebäude dabei in einem digitalisierten, hochautomatisierten und industrialisierten End-to-End-Prozess entstehen. Durch das auf flexiblen Elementen basierende Bausystem wird eine grundstückseffiziente, individualisierbare Planung und schnelle Bauausführung in der Vorfertigung sowie auf der Baustelle erreicht und durch ein eigens entwickeltes Gebäudebetriebssystem komplettiert. An den Standorten Wien, Berlin, Steinhaus und Richen sind rund 400 Mitarbeiter:innen tätig. Gegründet wurde GROPYUS u.a. von Markus Fuhrmann (Mitgründer des börsennotierten Essenslieferdienst Lieferheld/Delivery Hero), Philipp Erler und Bernd Oswald.

Für seine Innovationskraft wurde GROPYUS 2023 mit dem „PropTech of the Year Award“ des Branchenverbands ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.) sowie mit dem Ernst & Young „Scale-up Award“ in den Kategorien PropTech und Real Estate ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://www.gropyus.com/de.

Original-Content von: GROPYUS AG, übermittelt durch news aktuell