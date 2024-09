FundraisingBox

FundraisingBox startet in der Schweiz: Innovative digitale Fundraising-Lösungen mit lokaler Zahlungsintegration für Schweizer NPOs

Die FundraisingBox, die innovative Software für digitale Fundraising-Lösungen für Non-Profit-Organisationen (NPOs) in Deutschland und Österreich, gibt offiziell den Start ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz bekannt.

Die FundraisingBox ist seit über 15 Jahren als transformative Kraft im deutschen NPO-Sektor etabliert. Über 2000 lokale, nationale und globale Organisationen setzen auf die FundraisingBox. Das Unternehmen hat bereits über 4 Milliarden Euro an Spenden bei maximaler Sicherheit abgewickelt.

Nun steht die FundraisingBox bereit, auch Schweizer Organisationen mit innovativen digitalen Lösungen zu unterstützen und alle Bereiche des Fundraisings zu digitalisieren und zu vereinfachen.

Bewährter Erfolg und Engagement für Schweizer NPOs

Neben zahlreichen Organisationen aus Deutschland und Österreich setzen auch bereits erste NPOs in der Schweiz die Software ein, um alle Aktivitäten des Fundraisings effizient zu koordinieren, stark zu vereinfachen und zu automatisieren.

"Die Expansion in die Schweiz ist für uns ein natürlicher Schritt, angesichts der lebendigen und dynamischen NPO-Gemeinschaft hier", sagte Peter Kral, CEO von FundraisingBox. "Wir haben uns in den vergangenen Monaten darauf fokussiert, Schweizer NPOs das gleiche Maß an Innovation und Unterstützung zu bieten, das sich in Deutschland bewährt hat. Unser Ziel ist es, Schweizer Organisationen dabei zu helfen, die ganze Kraft ihres Fundraisings zu entfalten, um ihre Mission voranzutreiben und langfristige Wirkung zu erzielen."

Produkt extra für Schweizer NPOs: FundraisingBox kommt mit 'Twint'

Die FundraisingBox wird in engem Austausch mit NPOs auf die Bedürfnisse von Non-Profit-Organisationen hin entwickelt. Diese Maxime gilt auch für die Wünsche von Organisationen und Spendenden in der Schweiz. Deshalb unterstützt die FundraisingBox von Beginn an Schweizer NPOs mit lokalen Zahlungsarten, einschließlich Twint. Twint erlaubt es Spendenden, einfach und sicher über ihre bevorzugte Zahlungsart zu spenden, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht und zu einer höheren Engagement- und Conversionrate führt. Durch die Integration von Twint neben globalen Zahlungsarten wie Kreditkarte oder mobile Payments stellt die FundraisingBox sicher, dass Schweizer Organisationen ihre Fundraising-Bemühungen effektiv optimieren können, um die vielfältigen Bedürfnisse ihrer Unterstützer*innen zu erfüllen und einen bedeutenden Impact für ihre Sache zu erzielen. Und damit für eine bessere Welt für uns alle.

Stärkung von Schweizer NPOs mit digitalen Lösungen, Transparenz und kundenzentriertem Support

Angesichts steigender Herausforderungen und zunehmendem Druck für NPOs stattet die FundraisingBox Schweizer NPOs mit effektiven Lösungen aus, um alle Aktivitäten des Fundraisings effizient zu koordinieren: Kampagnen, Spenden-Annahme, Zahlungsabwicklung, Beziehungsmanagement, Automatisieren von Arbeitsabläufen, umfassende CRM-Funktionen und Datenanalyse.. Es spielt keine Rolle, ob eine NPO gerade beginnt, digital Spenden zu sammeln oder global skalieren möchte – die FundraisingBox bietet NPOs die digitalen Lösungen, die sie benötigen, um in der heutigen Welt erfolgreich zu sein. Um in herausfordernden Zeiten Planbarkeit sicherzustellen, bietet die FundraisingBox NPOs absolute Kosten-Transparenz und betont ihren Kundensupport, denn das Team der FundraisingBox steht allen Organisationen bei Fragen kostenlos zur Verfügung.

Über die FundraisingBox

Die FundraisingBox ist eine All-in-One Fundraising Software für Non-Profit-Organisationen, deren Vision es ist, alle Aktivitäten des Fundraisings effizient zu koordinieren, stark zu vereinfachen und zu automatisieren: Multi-Channel-Fundraising, Payments, Spendenden-Beziehungen und Daten sowie Prozesse. Die FundraisingBox steht zudem für transparente Kosten und Planbarkeit - für maximale Flexibilität und optimale Kostenkontrolle. Ohne Installation und Programmierkenntnisse, von überall aus verfügbar.

Kurzbeschreibung Wikando GmbH

Die Wikando GmbH ist eine 100% Remote Company und stellt mit der FundraisingBox eine All-in-One Fundraising Software für Non-Profits zur Verfügung. Das moderne Tool beinhaltet digitale Fundraising-Lösungen, ein CRM, eine Payment-Cloud und Schnittstellen zu externer Software. Wikando GmbH ermöglicht Non-Profits damit unkompliziert Prozesse zu automatisieren und digitale Spendenkanäle zu erschließen. So unterstützt das Unternehmen gemeinnützige Vereine und Organisationen dabei, ihre Missionen zu erreichen und die Welt für uns alle besser zu machen.

Für weitere Informationen über FundraisingBox besuchen Sie fundraisingbox.com/ch oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram, X.

